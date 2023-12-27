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Umm Al-Qura علامة تجارية محظور تسجيلها

12/27/2023 11:11:15 PM
(MENAFN- Al Watan) قضت المحكمة التجارية بالرياض، برفض دعوى تقدمت بها إحدى الشركات ضد الهيئة السعودية للملكية الفكرية، على إثر رفض الأخيرة تسجيل العلامة التجارية للشركة، كونها تحمل صبغة دينية، لتنتهي الدائرة التي نظرت الدعوى إلى صحة القرار، كون الهيئة استندت في رفضها إلى نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
علامات التجارية
وبحسب وقائع الدعوى التي اطلعت عليها ((الوطن))، فإن الشركة تقدمت إلى الهيئة طالبةً تسجيل علامة تجارية لها والتي تضمنت عبارة ((Umm Al-Qura)) لكن الهيئة وبعد دارسة الطلب، اعتذرت عن تسجيل العلامة، مسببة اعتذارها بأن العلامة تنطوي على صبغة دينية ولا يمكن تسجيلها كعلامة تجارية، استناداً لنظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فضلاً عن احتواء العبارة ((Umm Al-Qura)) على اسم جغرافي يترتب عليه مزايا أو سمعة تنسب أساسا إلى ذلك المنشأ.
رفض التظلم
تبعاً لذلك تظلمت الشركة أمام لجنة النظر في تظلمات العلامات التجارية خلال الأجل النظامي، وانتهت اللجنة إلى رفض التظلم، وتأييد قرار إدارة العلامات التجارية لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، لتتجه الشركة عقب ذلك إلى المحكمة التجارية كونها صاحبة الاختصاص الولائي والنوعي، طالبة إلغاء القرار، ومقابل لائحة الدعوى تقدمت الهيئة بلائحة جوابية تضمنت دفوعاً موضوعية، تضمنت بالقدر اللازم أن الرموز الدينية والأماكن المقدسة تدخل ضمن نطاق النظام العام والآداب العامة، واستخدامها على البضائع أو المنتجات يؤذي مشاعر معتنقي الأديان التي تمثلها، حيث إن القداسة التي تتسم بها تلك الرموز تمنع استخدامها كوسيلة للبيع والشراء، فضلاً عن أن العبارة تدل اسم جغرافي مقدس وتسجيلها يعطي صبغة دينية وقيمة للمنتجات المطلوب وضع العلامة عليها وأن مصدرها مكة المكرمة، كما أن في تسجيل هذه العلامة احتكاراً لمصدر المنتجات وتسمية المنشأ، إذ إن وجود العبارة في مكون العلامة التجارية المرفوضة يؤدي إلى خلق انطباع لدى الجمهور بأن منتجات وخدمات هذه العلامة التجارية مرتبطة بذات المدينة، مما يترتب عليه خلق تضليل لدى الجمهور.
صحة القرار
وبعد دارسة الدعوى وتأملها، وجدت الدائرة أن العبارة ((محل النزاع)) تعد من الكلمات ذات الصبغة الدينية المحضة، واشتملت على اسم جغرافي قد يسبب لبسا لدى المستهلك العادي عن مصدر السلع أو الخدمات، فضلاً عن أن العبارة المتنازع عليها قد كتبت بخط كبير وباقي العلامة كتب بخط صغير جداً، وبالتالي لا يجوز أن يسجل بهذا الوصف كعلامة تجارية، وهو ما انتهت معه الدائرة إلى صحة قرار لجنة النظر في تظلمات العلامات التجارية، لتصدر حكهما النهائي المؤيد بقرار محكمة الاستئناف إلى رفض الدعوى.

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