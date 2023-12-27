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العويس يبدأ التأهيل

12/27/2023 11:11:14 PM
(MENAFN- Al Watan) يبدأ حارس الهلال، محمد العويس، فترة التأهيل في عيادة النادي، الأسبوع المقبل، بعد خضوع الحارس الدولي لعملية جراحية بالظهر في باريس الخميس الماضي، وكان مقررا أن يبدأ تأهيله في العاصمة الفرنسية عقب العملية الجراحية، لكنَّ الجهاز الطبي في النادي فضَّل عودته إلى الرياض، وبدء التأهيل في عيادة النادي.
وكان العويس عانى من إصابة في الظهر بعد انطلاق الموسم الجاري، تسبَّبت في ابتعاده عن كثير من مباريات الهلال في دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا.
يشار إلى أن دقائق مشاركة الحارس مع الهلال في الموسم الجاري، بلغت 360 دقيقة فقط، علما بأن الزعيم يعتمد بشكل أساسي على الدولي المغربي ياسين بونو القادم من إشبيلية الإسباني الصيف الماضي.

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