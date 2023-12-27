العويس يبدأ التأهيل

(MENAFN
- Al Watan) يبدأ حارس الهلال، محمد العويس، فترة التأهيل في عيادة النادي، الأسبوع المقبل، بعد خضوع الحارس الدولي لعملية جراحية بالظهر في باريس الخميس الماضي، وكان مقررا أن يبدأ تأهيله في العاصمة الفرنسية عقب العملية الجراحية، لكنَّ الجهاز الطبي في النادي فضَّل عودته إلى الرياض، وبدء التأهيل في عيادة النادي.
وكان العويس عانى من إصابة في الظهر بعد انطلاق الموسم الجاري، تسبَّبت في ابتعاده عن كثير من مباريات الهلال في دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا.
يشار إلى أن دقائق مشاركة الحارس مع الهلال في الموسم الجاري، بلغت 360 دقيقة فقط، علما بأن الزعيم يعتمد بشكل أساسي على الدولي المغربي ياسين بونو القادم من إشبيلية الإسباني الصيف الماضي.
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