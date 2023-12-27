بيليتش ينوع تحضيرات النموذجي

(MENAFN
- Al Watan) نوّع مدرب الفتح، الكرواتي سلافن بيليتش، تحضيرات فريقه لمواجهة الأخدود، السبت المقبل، لحساب الـ19 لدوري روشن السعودي للمحترفين، بين الفنية والتكتيكية، التي سبقها عدد من التمرينات اللياقية، لتنشيط اللاعبين، والحفاظ على أدائهم بكفاءة عالية.
واختتمت التدريبات بتقسيم اللاعبين ثلاث مجموعات، وأقيمت بينهم مناورة تكتيكية على مساحة ثلثي الملعب، طبق خلالها الكرواتي عددا من الجمل التكتيكية.
MENAFN27122023000089011017ID1107663483
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.