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بيليتش ينوع تحضيرات النموذجي

12/27/2023 11:11:14 PM
(MENAFN- Al Watan) نوّع مدرب الفتح، الكرواتي سلافن بيليتش، تحضيرات فريقه لمواجهة الأخدود، السبت المقبل، لحساب الـ19 لدوري روشن السعودي للمحترفين، بين الفنية والتكتيكية، التي سبقها عدد من التمرينات اللياقية، لتنشيط اللاعبين، والحفاظ على أدائهم بكفاءة عالية.
واختتمت التدريبات بتقسيم اللاعبين ثلاث مجموعات، وأقيمت بينهم مناورة تكتيكية على مساحة ثلثي الملعب، طبق خلالها الكرواتي عددا من الجمل التكتيكية.

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