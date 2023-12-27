لياقة وتكتيك بتدريبات الليث
التاريخ
12/27/2023 11:11:14 PM
(MENAFN
- Al Watan) أخضع الجهاز الفني للشباب لاعبيه لتدريبات لياقية مكثفة، استعدادا لمواجهة الوحدة، السبت المقبل، لحساب الجولة الـ19 لدوري روشن السعودي، مع تطبيقه عددا من الجمل الفنية المنوعة التي ستكون السلاح الذي سيستخدمه خلال المواجهة المهمة.
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