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تفاؤل أزرق وتخوف أصفر

12/27/2023 11:11:14 PM
(MENAFN- Al Watan) تترقب الأندية السعودية المشاركة في دوري أبطال آسيا، سحب قرعة ثمن نهائي البطولة القارية، التي ستجرى اليوم، وتأهلت 4 أندية سعودية لدور الـ16، وكانت أندية الهلال والنصر والاتحاد قد تأهلت على متصدرة مجموعاتها لتكون في المستوى الأول بالقرعة، فيما تأهل الفيحاء الذي يشارك للمرة الأولى في تاريخه بالبطولة كأفضل ثان، ليكون في التصنيف الثاني. وتركت الأندية السعودية بصمتها في دوري أبطال آسيا، خصوصا منذ تغيير نظام المسابقة، وإدارج ثمن النهائي إلى نظام البطولة في نسخة 2009. ويتفاءل الهلال بتأهل 4 أندية سعودية إلى ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا، بينما يمثّل هذا السيناريو مصدر تشاؤم للاتحاد، وتخوف نصراوي بعدم القدرة على مواصلة المسير نحو اللقب المفقود، وطموح فيحاوي من أجل مواصلة الحضور المميز في المشاركة الأولى. وهي المرة الرابعة التي يتمكن فيها رباعي سعودي من التأهل إلى دور الـ16، بعد أعوام 2009، و2011، و2019.
بشرى للهلال
يتفاءل الهلال بهذا السيناريو لأن آخر مرة حدث فيها ذلك شهدت تتويجه باللقب القاري في النهاية في نسخة 2019. وقتها بلغت أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي دور الـ16، فيما أكمل الزعيم مشواره نحو اللقب. وتخطى الهلال في الأدوار الإقصائية كلا من الأهلي، والاتحاد، والسد القطري، وأوراوا ريد دياموندز الياباني على الترتيب في طريقه إلى منصة التتويج للمرة الأولى في تاريخه بالنظام الحالي. بينما ودع الأهلي والاتحاد البطولة على يد الهلال، وخرج النصر أمام السد من ربع النهائي.
ذكرى سيئة
في المقابل، يحمل الاتحاد ذكريات سيئة مع هذا السيناريو، ففي أول مرة حدث ذلك بنسخة 2009 خسر المباراة النهائية، وفي تلك النسخة مثّل الكرة السعودية في دور الـ16، الرباعي الهلال والشباب والاتحاد والاتفاق. وتمكن الاتحاد من الفوز على الشباب، وباختاكور الأوزبكي، وناجويا جرامبوس الياباني على الترتيب، لكنه خسر المباراة النهائية أمام بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، ليفشل في حصد لقبه القاري الثالث، مكتفيًا بلقبي 2004 و2005. وودع الشباب البطولة من دور الـ16 على يد الاتحاد، أما الهلال فخرج على يد أم صلال، والاتفاق أمام باختاكور الأوزبكي في الدور ذاته.
-الهلال توج بلقب 2019 بوجود 4 أندية سعودية
-الاتحاد خسر نهائي 2009 في ظل تأهل 4 سعوديين
-النصر يبحث عن ذاته في البطولة القارية
-الفيحاء يأمل في مواصلة مغامراته

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