تفاؤل أزرق وتخوف أصفر

(MENAFN
- Al Watan) تترقب الأندية السعودية المشاركة في دوري أبطال آسيا، سحب قرعة ثمن نهائي البطولة القارية، التي ستجرى اليوم، وتأهلت 4 أندية سعودية لدور الـ16، وكانت أندية الهلال والنصر والاتحاد قد تأهلت على متصدرة مجموعاتها لتكون في المستوى الأول بالقرعة، فيما تأهل الفيحاء الذي يشارك للمرة الأولى في تاريخه بالبطولة كأفضل ثان، ليكون في التصنيف الثاني. وتركت الأندية السعودية بصمتها في دوري أبطال آسيا، خصوصا منذ تغيير نظام المسابقة، وإدارج ثمن النهائي إلى نظام البطولة في نسخة 2009. ويتفاءل الهلال بتأهل 4 أندية سعودية إلى ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا، بينما يمثّل هذا السيناريو مصدر تشاؤم للاتحاد، وتخوف نصراوي بعدم القدرة على مواصلة المسير نحو اللقب المفقود، وطموح فيحاوي من أجل مواصلة الحضور المميز في المشاركة الأولى. وهي المرة الرابعة التي يتمكن فيها رباعي سعودي من التأهل إلى دور الـ16، بعد أعوام 2009، و2011، و2019.
بشرى للهلال
يتفاءل الهلال بهذا السيناريو لأن آخر مرة حدث فيها ذلك شهدت تتويجه باللقب القاري في النهاية في نسخة 2019. وقتها بلغت أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي دور الـ16، فيما أكمل الزعيم مشواره نحو اللقب. وتخطى الهلال في الأدوار الإقصائية كلا من الأهلي، والاتحاد، والسد القطري، وأوراوا ريد دياموندز الياباني على الترتيب في طريقه إلى منصة التتويج للمرة الأولى في تاريخه بالنظام الحالي. بينما ودع الأهلي والاتحاد البطولة على يد الهلال، وخرج النصر أمام السد من ربع النهائي.
ذكرى سيئة
في المقابل، يحمل الاتحاد ذكريات سيئة مع هذا السيناريو، ففي أول مرة حدث ذلك بنسخة 2009 خسر المباراة النهائية، وفي تلك النسخة مثّل الكرة السعودية في دور الـ16، الرباعي الهلال والشباب والاتحاد والاتفاق. وتمكن الاتحاد من الفوز على الشباب، وباختاكور الأوزبكي، وناجويا جرامبوس الياباني على الترتيب، لكنه خسر المباراة النهائية أمام بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، ليفشل في حصد لقبه القاري الثالث، مكتفيًا بلقبي 2004 و2005. وودع الشباب البطولة من دور الـ16 على يد الاتحاد، أما الهلال فخرج على يد أم صلال، والاتفاق أمام باختاكور الأوزبكي في الدور ذاته.
-الهلال توج بلقب 2019 بوجود 4 أندية سعودية
-الاتحاد خسر نهائي 2009 في ظل تأهل 4 سعوديين
-النصر يبحث عن ذاته في البطولة القارية
-الفيحاء يأمل في مواصلة مغامراته
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