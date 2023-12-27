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هجوم روسي يقطع كهرباء خيرسون

12/27/2023 11:11:14 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت روسيا ما يقرب من 50 طائرة دون طيار من طراز شاهد على أهداف في أوكرانيا، وقصفت محطة قطار حيث تجمع أكثر من 100 مدني للحاق بالقطار إلى كييف، حسبما قال مسؤولون أوكرانيون. وأدى القصف إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل وانقطاع التيار الكهربائي عن معظم أنحاء مدينة خيرسون الجنوبية.
وجاء القصف الجوي بعد يوم من إلحاق طائرات حربية أوكرانية أضرارا بسفينة روسية راسية في البحر الأسود قبالة شبه جزيرة القرم في الوقت الذي يكافح فيه جنود الجانبين لتحقيق تقدم كبير على طول خط المواجهة في الحرب المستمرة منذ 22 شهرا.
استهداف البنية
وشنت قوات الكرملين قصفًا مدفعيًا وطائرات دون طيار على منطقة خيرسون، بينما كان حوالي 140 مدنيًا ينتظرون قطارًا في عاصمة المنطقة التي تحمل الاسم نفسه، وفقًا لوزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو. وأدى القصف إلى مقتل شرطي وإصابة ضابطي شرطة آخرين إضافة إلى مدنيين اثنين. وقال حاكم المنطقة أولكسندر بروكودين إن الهجوم على منطقة خيرسون وعاصمتها أصاب مناطق سكنية ومركزًا تجاريًا، إضافة إلى ضرب شبكة الكهرباء، مما ترك حوالي %70 من الأسر في مدينة خيرسون دون كهرباء خلال برد الشتاء. وأضاف أنه ليس من الممكن على الفور تقدير الموعد المحتمل لاستعادة الكهرباء.
وكان استهداف البنية الأساسية للطاقة أيضًا بمثابة تكتيك روسي في الشتاء الماضي، عندما حاولت كسر معنويات الأوكرانيين من خلال حرمانهم من التدفئة والمياه الجارية.

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