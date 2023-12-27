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يناير موعدا للقاء البرهان وحميدتي

12/27/2023 11:11:14 PM
(MENAFN- Al Watan) أكدت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيغاد) بجيبوتي تأجيل اللقاء المرتقب، الذي دعت إليه قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، وسط تضارب التصريحات بشأن مسألة حضور قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، بعد إعلان اكتمال ترتيبات الاجتماع.
وذكرت مصادر في قمة ((إيغاد)) أنه تم تأجيل لقاء البرهان وحميدتي لموعد محدد في يناير سيعلن لاحقا، وذلك لأسباب فنية.
بلا أسباب
بينما قال مصدر بمجلس السيادة السوداني إن جيبوتي، وهي الرئيس الحالي لـ((إيغاد))، أكدت أن حميدتي غير جاهز للقاء البرهان، حسب قوله.
جاء ذلك بعدما أفاد مصدر سوداني، في وقت سابق اليوم، بأن ((إيغاد)) أبلغت السلطات السودانية بعدم حضور حميدتي الاجتماع من دون إبداء أسباب.
لكن الناطق الرسمي باسم الدعم السريع، الفاتح قرشي، أكد لـ((إحدى الوسائل الإعلامية)) أن المنظمة قدمت لهم دعوة رسمية، وأعلن التزام قواته بالمواعيد التي حددتها ((إيغاد)).
كما لفت إلى أن كل ما يُشاع في وسائل الإعلام عن عدم حضور حميدتي لقاء البرهان غير صحيح تماما، وذلك بعدما أفاد مصدر سوداني، نقلا عن ((إيغاد)) في وقت سابق، بأنه تمت تهيئة الأجواء للقاء طرفي الصراع، وعقد اجتماع مثمر بينهما الخميس.

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