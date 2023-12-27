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الأمريكيون لا يثقون بأحزابهم السياسية لاختيار مرشح رئاسي

12/27/2023 11:11:14 PM
(MENAFN- Al Watan) أظهر استطلاع للرأي أجرته AP-NORC أن الأمريكيين يشعرون بالاستياء من العملية الانتخابية الأولية ولا يثقون بالأحزاب السياسية الرئيسية.
ومع اقتراب الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري من البدء، فإن العديد من الجمهوريين غير متأكدين من أنه سيتم فرز الأصوات بشكل صحيح في منافستهم، مع انتشار التشاؤم حول مستقبل كل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
وتم إجراء الاستطلاع الذي شمل 1074 شخصًا بالغًا في الفترة من 30 نوفمبر إلى ديسمبر.
تشاؤم
ويقول نحو ربع البالغين في الولايات المتحدة إنهم يثقون ((قليلا فقط)) أو ((لا يثقون على الإطلاق)) في أن الحزبين الديمقراطي والجمهوري يتمتعان بعملية عادلة لاختيار مرشح رئاسي. ويتمتع حوالي نصف المستقلين بهذا المستوى المنخفض من الثقة في عمليات كلا الحزبين، مقارنة بربع الجمهوريين و%19 من الديمقراطيين.
ويقول أقل قليلا من نصف البالغين في الولايات المتحدة – %46 – إنهم متشائمون بشأن الطريقة التي يتم بها اختيار زعماء البلاد.
ويشعر نحو نصف البالغين في الولايات المتحدة بالتشاؤم بشأن مستقبل الحزب الجمهوري، بما في ذلك ثلث الجمهوريين و%45 من المستقلين. وأظهر الاستطلاع أن %45 من البالغين الأمريكيين متشائمون بشأن مستقبل الحزب الديمقراطي، بما في ذلك حوالي ربع الديمقراطيين و%41 من المستقلين.
الفرز
ويقول حوالي ثلث الجمهوريين إن لديهم ((قدرًا كبيرًا)) أو ((قدرًا لا بأس به)) من الثقة في أن الأصوات في الانتخابات التمهيدية والمؤتمرات الحزبية للحزب الجمهوري سيتم فرزها بشكل صحيح. وأفاد حوالي ثلاثة من كل 10 جمهوريين عن قدر ((معتدل)) من الثقة، ويقول %32 إنه ((ليس لديهم سوى القليل من الثقة)) أو ((لا يتمتعون بأي ثقة على الإطلاق)). في المقابل، فإن %72 من الديمقراطيين لديهم ثقة عالية في أن حزبهم سوف يحسب الأصوات بدقة في منافساته التمهيدية. كما أن الديمقراطيين أكثر احتمالاً قليلاً من الجمهوريين أن يتمتعوا بمستوى عالٍ من الثقة في دقة فرز أصوات الحزب الجمهوري.
ولا يزال الجمهوريون متشككين على نطاق واسع بشأن احتساب الأصوات بدقة – في المنافسات المبكرة أو بعدها.
ويقول حوالي ربع الجمهوريين إن لديهم على الأقل ((قدرًا كبيرًا)) من الثقة في أن الأصوات في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 سيتم فرزها بدقة، وهو أقل بكثير من الديمقراطيين. ويعتقد أقل بقليل من نصف البالغين في الولايات المتحدة بشكل عام (%46) نفس الشيء، وهو ما يتماشى مع استطلاع AP-NORC الذي أجري في يونيو.
وتأتي الشكوك بين الجمهوريين بعد سنوات من قيام الرئيس السابق دونالد ترمب بإلقاء اللوم زورا على خسارته عام 2020 على تزوير الانتخابات. وقال مسؤولو الانتخابات الفيدراليون ومسؤولو الولاية والمدعي العام لترمب إنه لا يوجد دليل موثوق به على أن الانتخابات ملوثة. كما تم رفض مزاعم الرئيس السابق بالاحتيال بشكل قاطع من قبل المحاكم، بما في ذلك القضاة الذين عينهم ترمب.
الأحزاب
وحتى أولئك الذين يتعاطفون مع الحزبين السياسيين لا يشعرون بالارتياح بشأن من ترشحه منظماتهم. وقد وجد الاستطلاع مؤخرًا أن الديمقراطيين والجمهوريين كليهما ليسا واثقين بشكل خاص من أن الانتخابات التمهيدية ستؤدي إلى مرشح قادر على الفوز في الانتخابات العامة في نوفمبر.
بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض الشكوك لدى كلا الجانبين في أن المرشحين الناشئين سيمثلون وجهات نظر أحزابهم أو الأمريكيين بشكل عام. ويقول ثلاثة فقط من كل 10 ديمقراطيين إنهم واثقون من أن عملية الحزب الديمقراطي ستؤدي إلى مرشح تمثل آراؤه معظم الأمريكيين.
و يعتقد حوالي ربع الديمقراطيين أن العملية ستنتج مرشحًا تمثل آراؤه آرائهم. وبالمثل، يقول حوالي ثلاثة من كل 10 جمهوريين إن عملية الحزب الجمهوري ستنتج مرشحًا يمثل أغلبية الأمريكيين. يتوقع حوالي ثلث الجمهوريين أن يحصلوا على مرشح تمثل آراؤه آراءهم.
أبرز نتائج الاستطلاع:
انعدام الثقة على نطاق واسع في كلا الحزبين السياسيين الرئيسيين بين البالغين الأمريكيين بشكل عام.
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الديمقراطيون والجمهوريون كلاهما ليسا واثقين بشكل خاص من أن الانتخابات التمهيدية لحزبيهما ستؤدي إلى مرشح قادر على الفوز في الانتخابات العامة في نوفمبر
يقول نحو ربع البالغين في الولايات المتحدة إنهم يثقون ((قليلا فقط)) أو ((لا يثقون على الإطلاق)) في أن الحزبين الديمقراطي والجمهوري يتمتعان بعملية عادلة لاختيار مرشح رئاسي.
يقول أقل قليلا من نصف البالغين في الولايات المتحدة – %46
إنهم متشائمون بشأن الطريقة التي يتم بها اختيار زعماء البلاد.

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