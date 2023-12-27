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أسباب تأخر انضمام السويد إلى الناتو

12/27/2023 11:11:13 PM
(MENAFN- Al Watan) تترقب السويد موافقة الجمعية العامة بكامل هيئتها لتنضم إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد أن أعطت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي الضوء الأخضر لبروتوكول عضوية الدولة الشمالية في التحالف العسكري.
وتخلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن اعتراضه على عضوية السويد خلال قمة حلف شمال الأطلسي في يوليو، لكن الأمر استغرق عدة أشهر لإرسال مشروع القانون إلى البرلمان للتصديق عليه، وأسابيع حتى أعطت اللجنة البرلمانية موافقتها.
التخلي عن الحياد
وتخلت السويد وفنلندا عن حيادهما الذي استمر لعقود من الزمن وسعتا للحصول على العضوية في الناتو وسط مخاوف أمنية متزايدة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022. وأصبحت فنلندا العضو الحادي والثلاثين في الناتو في وقت سابق من هذا العام، بعد أن صدق البرلمان التركي على طلبها. ولم تعلن المجر، وهي الدولة الوحيدة الأخرى التي تعارض انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، عن الموعد المحتمل لتصديق البلاد على المعاهدة.
فيما يلي نظرة على المشكلات التي أخرت انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، ولماذا وافقت تركيا أخيرًا على العرض وما يمكن توقعه بعد ذلك:
معارضة تركيا للعضوية
وتنبع معارضة تركيا لعضوية السويد في حلف شمال الأطلسي من اعتقادها بأن الدولة الشمالية كانت متساهلة للغاية تجاه مؤيدي المسلحين الأكراد والجماعات الأخرى في السويد التي تعتبرها أنقرة تهديدات أمنية. ومن بين هؤلاء أشخاص مرتبطون بحزب العمال الكردستاني، الذي يشن تمردًا منذ 39 عامًا في تركيا، وأشخاص يُزعم أن لهم صلات بمحاولة انقلاب عام 2016 ضد حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وتوصلت تركيا والسويد وفنلندا إلى اتفاق العام الماضي لمعالجة المخاوف الأمنية لأنقرة، واتخذت السويد بعد ذلك خطوات لتشديد قوانين مكافحة الإرهاب، مما يجعل دعم المنظمات المتطرفة يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى ثماني سنوات.
وبينما عززت السويد قوانينها الخاصة بمكافحة الإرهاب لمعالجة المخاوف الأمنية لأنقرة، وافق الناتو على إنشاء منسق خاص لمكافحة الإرهاب وعين الأمين العام المساعد توم جوفوس في هذا المنصب.
وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج في اجتماع قمة الحلف في يوليو إن السويد وافقت على ((الدعم النشط للجهود الرامية إلى تنشيط عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي)). أعلنت السويد أنها ستسعى إلى تحسين الترتيبات الجمركية واتخاذ خطوات لتنفيذ السفر الأوروبي دون تأشيرة للمواطنين الأتراك.
شراء الطائرات المقاتلة
وفي وقت سابق من هذا الشهر، ربط أردوغان علنًا عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بجهود أنقرة لشراء طائرات مقاتلة أمريكية الصنع من طراز F-16، كما دعا كندا وحلفاء الناتو الآخرين إلى رفع حظر الأسلحة المفروض على تركيا.
وخلال مناقشة في اللجنة البرلمانية، شكك المشرع المعارض أوغوز كان ساليسي فيما إذا كانت الحكومة قد تلقت ضمانات من الولايات المتحدة بشأن بيع طائرات F-16.
وتدعم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب تركيا لشراء طائرات F-16، لكن هناك معارضة قوية داخل الكونجرس الأمريكي لبيع أسلحة لتركيا. تريد تركيا شراء 40 طائرة مقاتلة جديدة من طراز F-16 ومعدات تحديث لأسطولها الحالي.
ماذا يحدث الآن
وتمهد موافقة اللجنة البرلمانية الطريق أمام مناقشة بروتوكول انضمام السويد والمصادقة عليه من قبل الجمعية العامة. وبعد ذلك يجب أن يوقع عليه أردوغان ليصبح ساري المفعول. ولم يتضح متى ستناقش الجمعية بكامل هيئتها مشروع القانون.
ويحظى حزب أردوغان الحاكم وحلفاؤه بالأغلبية في البرلمان المؤلف من 600 مقعد. ومع ذلك، قال أردوغان إن القرار يقع على عاتق المشرعين. ولا يزال الحلفاء القوميون في حزبه الحاكم يشعرون بعدم الارتياح تجاه عضوية السويد ويتهمون أعضاء الناتو باللامبالاة تجاه التهديد الذي يشكله حزب العمال الكردستاني لتركيا.

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