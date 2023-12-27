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الإسباني كارلوس ألكاراز يتوج بكأس موسم الرياض للتنس

12/27/2023 11:11:13 PM
(MENAFN- Al Watan) توج وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، والمستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GeA)، لاعب التنس الأسباني كارلوس ألكاراز بكأس موسم الرياض للتنس بعد فوزه -اليوم الأربعاء- على نظريه الصربي نوفاك جوكوفيتش بنتيجة 6:4، 4:6، 4:6، في ختام منافسات كأس موسم الرياض للتنس في مباراة أفضل لاعبين في فئة الفردي التي أقيمت في Kingdom Arena، وذلك بحضور الاستاذ ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة، وعدد كبير من الشخصيات وعشاق اللعبة من داخل المملكة وخارجها.
وأعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GeA)، في ختام فعاليات كأس موسم الرياض للتنس عن إقامة بطولة أخرى للتنس سيحدد موعدها لاحقًا.
وشهدت منافسات اليوم الأخير حضوراً جماهيرياً كبيراً استمتع بمنافسة مليئة بالإثارة والتنافس، وأعرب اللاعب الفائز بكأس الموسم كارلوس ألكاراز عن سعادته بالفوز والتنافس مع نظيره اللاعب نوفاك جوكوفيتش، والتعلم منه عن قرب، متمنياً أن تجمعهم فرصة أكثر للعب في المستقبل.
وكان الاسباني كارلوس ألكاراز قد حقق مراكز متقدمة في بطولات التنس، حيث حصد خلال مسيرته لقب أفضل لاعب ولقب الأول في نهاية الموسم حسب تصنيف بيبرستون للاعبي التنس المحترفين في التاريخ كأصغر لاعب يحصل على اللقب منذ 1973، ويمتلك سجلًا رياضيًا حافلًا، حيث تصاعد بشكل قياسي من المركز 32 في 2021 إلى المركز الأول في سبتمبر 2022، واستمر في التصدر حتى نهاية الموسم، كما فاز بلقب ويمبلدون 2023 في مواجهة خماسية مثيرة مع نوفاك جوكوفيتش، وظل كارلوس ألكاراز في المركز الأول ودخل بطولة الولايات المتحدة بمجموع 36 أسبوعًا في مسيرته الشابة، وأصبح اللاعب الثالث من اللاعبين الإسبان الذين يفوزون في ويمبلدون بعد نادال (2008، 2010) ومانويل سانتانا (1966).
من جهته أعرب نوفاك جيوكوفيتش عن سعادته بخوض هذه المباراة وحضور هذه البطولة، والمشاركة في هذا الحدث التاريخي في عالم التنس في موسم الرياض، حيث تواجد اللاعبين الأول والثاني على مستوى العالم في السعودية، مقدماً في هذا الصدد خالص الشكر لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على هذه الفعالية.
ويعد جيوكوفيتش من أبرز اللاعبين في تاريخ اللعبة، حيث استطاع تحقيق رقم قياسي بتصدره التصنيف لمدة 404 أسبوعًا في 13 عامًا مختلفًا، كما حقق المركز الأول في نهاية العام 7 مرات، وهو إنجاز قياسي آخر، ويمتلك سجل حافل من الانتصارات، حيث فاز برقم قياسي يبلغ 24 لقبًا فرديًا للرجال في البطولات الأربع الكبرى، ومن بين هذه الألقاب، عشرة ألقاب منها في بطولة أستراليا المفتوحة.
ويشهد موسم الرياض 2023 العديد من الأحداث الرياضية الترفيهية العالمية، حيث أنطلق الموسم بنزال "أشرس رجل على وجه الأرض" والذي حضره وشاهده الملايين من حول العالم، وتبعه نزالات "اليوم الحاسم" التي جمعت أبرز الملاكمين من مختلف دول العالم، إلى جانب كأس موسم الرياض للتنس للسيدات والذي توجت فيها اللاعبة البيلاروسية أرينا سابالينكا، وينتظر زوار موسم الرياض استضافة الموسم كأس موسم الرياض لكرة القدم مطلع فبراير القادم والذي سيجمع أبرز نجوم كرة القدم في أرض العاصمة الرياض.

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