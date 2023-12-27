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بعد فقاعة الأسعار في ديسمبر 2024 عام صعود الذهب

12/27/2023 11:11:13 PM
(MENAFN- Al Watan) على مدى ستة الأعوام الماضية كان ديسمبر فقاعة ارتفاع أسعار الذهب والمعادن الثمينة، فيما تجاوزت أسعار الذهب مع بداية شهر ديسمبر الجاري الـ 2141 دولارا للأونصة، في الوقت الذي كان فيه أعلى ارتفاع للذهب في ديسمبر 2020، وعزت المؤسسات المالية والاستثمارية أسباب هذا الصعود في شهر ديسمبر للعام السابع على التوالي إلى سببين هما: موسم الاحتفالات والأعياد وتوقعات خفض الفدرالي الأمريكي سعر الفائدة، وما قد يصاحبه من ركود في الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة القادمة. فيما توقع المحللون الماليون أن تصل أسعار الذهب إلى مستويات قياسية جديدة، وأن تظل فوق مستويات 2.000 دولار في عام 2024.
صعود متتال
أصدر بنك الاستثمار الهولندي (ساسكو بنك) دراسة تحليلية لصعود وارتفاع أسعار الذهب والمعادن الثمينة في شهر ديسمبر على مدى ستة الأعوام الماضية من ديسمبر 2017 إلى 2022م. حيث سجل الذهب أعلى صعود له في ديسمبر 2020 م 6.80 %، كما سجلت الفضة أعلى ارتفاع لها في نفس الشهر بـ 16.60 %.
وعزا البنك الهولندي فقاعة ارتفاع أسعار الذهب والمعادن الثمينة في ديسمبر خلال ستة الأعوام الماضية وهذا العام بسبب موسم الاحتفالات والأعياد، وتوقعات خفض الفدرالي الأمريكي سعر الفائدة، وما قد يصاحبه من ركود في الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة القادمة.
تخطى الحاجز
قال موقع ((شركة كابكس CAPEX للتداول)) إن سعر الذهب صعد إلى أعلى مستوى له على الإطلاق مع بداية شهر ديسمبر الجاري، حيث ارتفع إلى مستوى الـ 2141 دولارا للأونصة قبل أن ينخفض ليتداول دون أعلى مستوى شهر أغسطس 2020، ومن الناحية الفنية، كان من الممكن أن يكون الارتفاع ((مدفوعاً بأوامر وقف الخسارة)). ولكنه كان مدعوماً بشكل أساسي، بسبب التوقعات المتزايدة بتخفيض أسعار الفائدة الأمريكية خلال العام المقبل.
أداء معتدل
وفي الوقت الذي حقق فيه الذهب أداءً معتدلاً هذا العام. ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 17% هذا العام (مع الأخذ في الاعتبار أعلى مستوى لعام 2023). إن ضعف الدولار الأمريكي وانخفاض عوائد سندات الخزانة، إلى جانب زيادة حالة عدم اليقين الجيوسياسي، سوف تساعد في ارتفاع أسعار الذهب. ولا يتوقع المحللون أن يتوقف الأمر عند هذا الحد.
مستويات قياسية جديدة
ويتوقع المحللون أن تصل أسعار الذهب إلى مستويات قياسية جديدة وأن تظل فوق مستويات 2.000 دولار في عام 2024، مشيرين إلى حالة عدم اليقين الجيوسياسي والضعف المحتمل للدولار الأمريكي والتخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة.
أسعار الذهب خلال ديسمبر منذ 2017:
ديسمبر 2017
الذهب= 2.20 %
الفضة= 3.00 %
ديسمبر 2018
الذهب= 5.10 %
الفضة= 9.10 %
ديسمبر 2019
الذهب= 3.60 %
الفضة= 4.80 %
ديسمبر 2020
الذهب= 6.80 %
الفضة= 16.60 %
ديسمبر 2021
الذهب= 3.10 %
الفضة= 2.10 %
ديسمبر 2022
الذهب= 3.10 %
الفضة= 7.90%
المتوسط=
الذهب= 3.98 %
الفضة= 7.25%

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