بعد فقاعة الأسعار في ديسمبر 2024 عام صعود الذهب

(MENAFN
- Al Watan) على مدى ستة الأعوام الماضية كان ديسمبر فقاعة ارتفاع أسعار الذهب والمعادن الثمينة، فيما تجاوزت أسعار الذهب مع بداية شهر ديسمبر الجاري الـ 2141 دولارا للأونصة، في الوقت الذي كان فيه أعلى ارتفاع للذهب في ديسمبر 2020، وعزت المؤسسات المالية والاستثمارية أسباب هذا الصعود في شهر ديسمبر للعام السابع على التوالي إلى سببين هما: موسم الاحتفالات والأعياد وتوقعات خفض الفدرالي الأمريكي سعر الفائدة، وما قد يصاحبه من ركود في الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة القادمة. فيما توقع المحللون الماليون أن تصل أسعار الذهب إلى مستويات قياسية جديدة، وأن تظل فوق مستويات 2.000 دولار في عام 2024. صعود متتال
أصدر بنك الاستثمار الهولندي (ساسكو بنك) دراسة تحليلية لصعود وارتفاع أسعار الذهب والمعادن الثمينة في شهر ديسمبر على مدى ستة الأعوام الماضية من ديسمبر 2017 إلى 2022م. حيث سجل الذهب أعلى صعود له في ديسمبر 2020 م 6.80 %، كما سجلت الفضة أعلى ارتفاع لها في نفس الشهر بـ 16.60 %.
وعزا البنك الهولندي فقاعة ارتفاع أسعار الذهب والمعادن الثمينة في ديسمبر خلال ستة الأعوام الماضية وهذا العام بسبب موسم الاحتفالات والأعياد، وتوقعات خفض الفدرالي الأمريكي سعر الفائدة، وما قد يصاحبه من ركود في الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة القادمة. تخطى الحاجز
قال موقع ((شركة كابكس CAPEX للتداول)) إن سعر الذهب صعد إلى أعلى مستوى له على الإطلاق مع بداية شهر ديسمبر الجاري، حيث ارتفع إلى مستوى الـ 2141 دولارا للأونصة قبل أن ينخفض ليتداول دون أعلى مستوى شهر أغسطس 2020، ومن الناحية الفنية، كان من الممكن أن يكون الارتفاع ((مدفوعاً بأوامر وقف الخسارة)). ولكنه كان مدعوماً بشكل أساسي، بسبب التوقعات المتزايدة بتخفيض أسعار الفائدة الأمريكية خلال العام المقبل. أداء معتدل
وفي الوقت الذي حقق فيه الذهب أداءً معتدلاً هذا العام. ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 17% هذا العام (مع الأخذ في الاعتبار أعلى مستوى لعام 2023). إن ضعف الدولار الأمريكي وانخفاض عوائد سندات الخزانة، إلى جانب زيادة حالة عدم اليقين الجيوسياسي، سوف تساعد في ارتفاع أسعار الذهب. ولا يتوقع المحللون أن يتوقف الأمر عند هذا الحد. مستويات قياسية جديدة
ويتوقع المحللون أن تصل أسعار الذهب إلى مستويات قياسية جديدة وأن تظل فوق مستويات 2.000 دولار في عام 2024، مشيرين إلى حالة عدم اليقين الجيوسياسي والضعف المحتمل للدولار الأمريكي والتخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة. أسعار الذهب خلال ديسمبر منذ 2017:
ديسمبر 2017
الذهب= 2.20 %
الفضة= 3.00 %
ديسمبر 2018
الذهب= 5.10 %
الفضة= 9.10 %
ديسمبر 2019
الذهب= 3.60 %
الفضة= 4.80 %
ديسمبر 2020
الذهب= 6.80 %
الفضة= 16.60 %
ديسمبر 2021
الذهب= 3.10 %
الفضة= 2.10 %
ديسمبر 2022
الذهب= 3.10 %
الفضة= 7.90%
المتوسط=
الذهب= 3.98 %
الفضة= 7.25%
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