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التحرر من نصف معدلات التضخم خلال 2023

12/27/2023 11:11:13 PM
(MENAFN- Al Watan) تقلصت معدلات التضخم في المملكة منذ بداية العام الحالي وحتى شهر نوفمبر حتى النصف، وانخفضت بمقدار 1.7 نسبة مئوية منخفضة من 3.4% في يناير لتصل إلى 1.7% في نوفمبر؛ حيث شهد عام 2023 انخفاضا سريعا في معدلات التضخم فاقت المعدلات العالمية، وسجلت المملكة حتى نوفمبر أقل معدلات التضخم في العالم مع الصين، وإيطاليا وسويسرا وهولندا والتي جاءت كأقل الدول في نسب التضخم، في حين سجلت منطقة اليورو نسبة تضخم بلغت 2.4%، والولايات المتحدة 3.1%، والمملكة المتحدة 3.9%.
التضخم خلال 2023
وشهد العام 2023 انخفاضًا ملحوظًا في معدلات التضخم، بدءًا من يناير الذي بلغ 3.4% ثم أخذ بالانخفاض تدريجيًا كل شهر فبلغ في شهر يوليو 2.3% متبوعًا بتراجع في شهر أغسطس بنسبة بلغت 2.2% إلى أن انخفض في شهر نوفمبر حيث بلغ 1.7% فيما أكدت الهيئة العامة للإحصاء ((أن المملكة العربية السعودية تحافظ على مستوى معقول ونسب متوازنة في معدلات التضخم مقارنة بمعظم دول العالم)).
فئات التضخم
سجلت فئة ((السكن والمياه والغاز وأنواع وقود أخرى)) الأعلى حيث بلغت في شهر يونيو أوجها بنسبة 9.1% والتي تعتبر أحد أبرز مسببات التضخم في المملكة، ثم فئة ((المطاعم والفنادق))، يليه ((التعليم)) أيضًا شهد ارتفاعا بفئة ((الثقافة والترفية)) بالربع الثاني لشهر أبريل ومايو لعام 2023 ثم أخذت بالانخفاض بالربع الثالث والرابع.
الأقل تضخما
سجلت فئة ((الملابس والأحذية)) الأقل حيث بلغت في شهر أغسطس -4.2% وهي أقل نسبة سُجلت، ثم فئة ((المفروشات والمعدات المنزلية)) تليها فئة ((الاتصالات))
التضخم حسب المدن
على مدار السنة سجلت مدينة جدة أعلى تضخم مقارنة بالمدن الأخرى وسجلت انخفاضا طفيفا منذ بداية الربع الثالث لشهر يوليو، تليها مدينة بريدة، ثم الرياض، وبلغت مدينة أبها ارتفاعًا طفيفًا منذ بداية الربع الثالث بشهر أغسطس بنسبة 3.2%. وسجلت مدينة جازان أقل مؤشر لتضخم لعام 2023 تليها مدينة تبوك ثم مدينة الباحة.
معدلات التضخم حسب كل شهر لعام 2023م
يناير= 3.4
فبراير= 3.0
مارس= 2.7
أبريل= 2.7
مايو= 2.8
يونيو= 2.3
أغسطس= 2.0
سبتمبر= 1.7
أكتوبر= 1.6
نوفمبر= 1.7
نسب التضخم بمجموعة العشرين:
الصين= -0.5
إيطاليا= 0.67
سويسرا= 1.4
هولندا= 1.6
المملكة العربية السعودية= 1.7
منطقة اليورو= 2.4
اليابان= 2.8
أندونيسيا= 2.86
الولايات المتحدة= 3.1
كندا= 3.1
إسبانيا= 3.2
ألمانيا= 3.2
كوريا الجنوبية= 3.3
فرنسا= 3.5
سنغافورة= 3.6
المملكة المتحدة= 3.9
المكسيك= 4.32
البرازيل= 4.68
أستراليا= 5.4 6
جنوب إفريقيا= 5.5
الهند= 5.55
روسيا= 7.5
تركيا= 61.98
الأرجنتين= 161

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