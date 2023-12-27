التحرر من نصف معدلات التضخم خلال 2023

(MENAFN
- Al Watan) تقلصت معدلات التضخم في المملكة منذ بداية العام الحالي وحتى شهر نوفمبر حتى النصف، وانخفضت بمقدار 1.7 نسبة مئوية منخفضة من 3.4% في يناير لتصل إلى 1.7% في نوفمبر؛ حيث شهد عام 2023 انخفاضا سريعا في معدلات التضخم فاقت المعدلات العالمية، وسجلت المملكة حتى نوفمبر أقل معدلات التضخم في العالم مع الصين، وإيطاليا وسويسرا وهولندا والتي جاءت كأقل الدول في نسب التضخم، في حين سجلت منطقة اليورو نسبة تضخم بلغت 2.4%، والولايات المتحدة 3.1%، والمملكة المتحدة 3.9%. التضخم خلال 2023
وشهد العام 2023 انخفاضًا ملحوظًا في معدلات التضخم، بدءًا من يناير الذي بلغ 3.4% ثم أخذ بالانخفاض تدريجيًا كل شهر فبلغ في شهر يوليو 2.3% متبوعًا بتراجع في شهر أغسطس بنسبة بلغت 2.2% إلى أن انخفض في شهر نوفمبر حيث بلغ 1.7% فيما أكدت الهيئة العامة للإحصاء ((أن المملكة العربية السعودية تحافظ على مستوى معقول ونسب متوازنة في معدلات التضخم مقارنة بمعظم دول العالم)). فئات التضخم
سجلت فئة ((السكن والمياه والغاز وأنواع وقود أخرى)) الأعلى حيث بلغت في شهر يونيو أوجها بنسبة 9.1% والتي تعتبر أحد أبرز مسببات التضخم في المملكة، ثم فئة ((المطاعم والفنادق))، يليه ((التعليم)) أيضًا شهد ارتفاعا بفئة ((الثقافة والترفية)) بالربع الثاني لشهر أبريل ومايو لعام 2023 ثم أخذت بالانخفاض بالربع الثالث والرابع. الأقل تضخما
سجلت فئة ((الملابس والأحذية)) الأقل حيث بلغت في شهر أغسطس -4.2% وهي أقل نسبة سُجلت، ثم فئة ((المفروشات والمعدات المنزلية)) تليها فئة ((الاتصالات)) التضخم حسب المدن
على مدار السنة سجلت مدينة جدة أعلى تضخم مقارنة بالمدن الأخرى وسجلت انخفاضا طفيفا منذ بداية الربع الثالث لشهر يوليو، تليها مدينة بريدة، ثم الرياض، وبلغت مدينة أبها ارتفاعًا طفيفًا منذ بداية الربع الثالث بشهر أغسطس بنسبة 3.2%. وسجلت مدينة جازان أقل مؤشر لتضخم لعام 2023 تليها مدينة تبوك ثم مدينة الباحة. معدلات التضخم حسب كل شهر لعام 2023م
يناير= 3.4
فبراير= 3.0
مارس= 2.7
أبريل= 2.7
مايو= 2.8
يونيو= 2.3
أغسطس= 2.0
سبتمبر= 1.7
أكتوبر= 1.6
نوفمبر= 1.7 نسب التضخم بمجموعة العشرين:
الصين= -0.5
إيطاليا= 0.67
سويسرا= 1.4
هولندا= 1.6
المملكة العربية السعودية= 1.7
منطقة اليورو= 2.4
اليابان= 2.8
أندونيسيا= 2.86
الولايات المتحدة= 3.1
كندا= 3.1
إسبانيا= 3.2
ألمانيا= 3.2
كوريا الجنوبية= 3.3
فرنسا= 3.5
سنغافورة= 3.6
المملكة المتحدة= 3.9
المكسيك= 4.32
البرازيل= 4.68
أستراليا= 5.4 6
جنوب إفريقيا= 5.5
الهند= 5.55
روسيا= 7.5
تركيا= 61.98
الأرجنتين= 161
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