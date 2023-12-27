متى تجنى مصر ثمار الاتفاقيات التجارية؟

يرى مصدرون مستثمرون، أن الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر ودول العالم لم تحقق حتى الآن الاستفادة الحقيقية، بسبب فرض بعض الدول رسوم وقائية على دخول المنتجات المصرية بجانب دورها فى إغراق السوق المحلى بمنتجات أقل فى الجودة والسعر.

وأضافوا أن مراجعة تلك الاتفاقيات خلال الفترة المقبلة سيعزز من نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق التصديرية ويعجل بالوصول إلى 100 مليار دولار صادرات، بالإضافة إلى إعادة الثقة للمستثمر الأجنبى الذى يرى أن أغلب القرارات المصرية غير مفعلة.

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والاتفاقيات التجارية التى تدخل فيها مصر هى اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى (جافتا)، والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (كوميسا)، واتفاقية أغادير للتجارة الحرة، واتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى، واتفاقية (إفتا) والمناطق الصناعية المؤهلة (كويز)، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا، واتفاقية (ميركسور).

قال على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مصر من أكبر الدول التى تدخل فى اتفاقيات تجارية مع الدول الأخرى، واستقرار الصادرات عند معدلات تتراوح بين 30 و50 مليار دولار سنويًا دليل على عدم الاستفادة من تلك الاتفاقيات بالشكل الأمثل.

وأضاف عيسى لـ”البورصة”، أن مراجعة تلك الاتفاقيات سيحل مشكلات كثيرة تواجه الشركات المصدرة إلى الأسواق القريبة وبالتحديد دول أفريقيا والخليج، بالإضافة إلى أسواق آسيا وأوروبا.

وذكر أن قانون التجارة الدولى يحاسب جميع الدول المخالفة لبنود الاتفاقيات وبالتالى فإن فرض رسوم وقائية على دخول البضائع المصرية وفى المقابل السماح بدخول منتجات الدول الأجنبية إلى مصر ليس عدلا ويضر بالاقتصاد الوطنى.

وأوضح أن المستثمر الأجنبى عند اتخاذ قرار بالاستثمار فى السوق المصرى ينظر إلى المقومات التى تساعده على زيادة صادراته، وتعد الاتفاقيات التجارية أحد أبرز تلك الركائز الأساسية لجذب الاستثمار الأجنبى خاصة وأنهم يرون أن موقع مصر الاستراتيجى قد يجعل منها مركزًا تصديريًا.

وقال مجد الدين المنزلاوى، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، إن الدولة لم تستطع حتى الآن أن تجنى ثمار الاتفاقيات التجارية لعدم وجود قدر كاف من المنتجات المصنوعة محليًا التى تصلح للتصدير.

وأضاف المنزلاوى لـ((البورصة))، أن الاتفاق التجارى الذى تعقده مصر يأتى لصالح الدول الأخرى كالدول الأوروبية والأفريقية.

وأشار إلى أن تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى، وزيادة معدلات إنتاجه بقيمة مضافة منافسة للمنتج المستورد بجودة وسعر يصلح للتصدير يدعم نفاذ تلك المنتجات إلى جميع الأسواق الأوروبية والأفريقية.

وأوضح، أن تلك الاتفاقيات إذا استخدمتها الدولة لصالحها ستنتج زيادة ملحوظة فى معدل الصادرات وتعزيز الاستثمارات الأجنبية فى السوق المحلى.

وقال مصطفى إبراهيم نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى الصينى، إن الاتفاقيات التجارية جاءت فى وقت كانت الدولة تتحرك فيه للنهوض بالصناعة وقدرتها على رد قيمة الواردات بصادرات مماثلة، إلا أن التحديات التى طرأت على القطاع الصناعى عطلت الاستفادة من تلك الاتفاقيات.

وأضاف إبراهيم لـ((البورصة))، أن الدولة تتعرض لخسارة فى عوائد الجمارك نتيجة الفارق الملحوظ بين كميات البضائع التى تستوردها مصر والتى تصدرها، وبالتالى يجب مراجعة سريعة، خاصة وأن الظروف الاستثنائية التى يمر بها الاقتصاد المصرى يحتاج إلى خطوات جادة.

وأشار إلى أنه يجب أن تتحرك الدولة لتشجيع المصانع من خلال إقامة معارض بين الدول التى تدخل مصر معها فى اتفاقية تجارة حرة، لكى يتحرك المستوردين بتعريف المنتجات المحلية بتلك الأسواق.

ووأوضح، أن عدم حل تلك المشكلات سيكبد مصر خسائر كبيرة، بالإضافة إلى تنفيذ المطالب بتسهيل إجراءات التراخيص والقضاء على البيروقراطية.

قال شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن القطاع استفاد من الاتفاقيات التجارية خاصة اتفاقية الكوميسا التى أدت إلى نمو الصادرات بنسبة 80% للدول الأعضاء مثل موريشيوس وليبيا والسودان، ودخول أسواق لم تكن متاحة لارتفاع تكاليف الشحن.

وأوضح، أن الشركة التى تحصل على إعفاء جمركى بنسبة 100% يجب أن تكون منتجاتها تحتوى على مكون محلى يتراوح بين 30 و40% حسب كل دولة وطبيعة المنتجات المصدرة.

وأشار إلى أن المجلس يتطلع خلال العام المقبل لبدء اختراق سوق الدول اللاتينية للاستفادة من اتفاقية الميركسور الخاصة بـ5 دول خاصة البرازيل والأرجنتين.

وقال تميم الضوى، نائب رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن القطاع استفاد من اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى ليحقق نموًا بنسبة 12%.

وأضاف أن المجلس يسعى للاستفادة من اتفاقية الميركسور من خلال زيادة صادرات القطاع للبرازيل بقيمة 27 مليون دولار لتصل إلى 44 مليون دولار أول 10 أشهر من 2023.

وقالت سارة إبراهيم، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للطباعة والتغليف، إن اتجاه بعض الدول لفرض رسوم وقائية أدى إلى تقليل فاعلية الاتفاقيات خاصة التى عقدتها مصر مع الدول العربية أو الدول الأفريقية.

وأضافت أن العراق فرض رسوم وقائية تصل لـ100% خلال الأشهر الماضية بدون سابق إخطار ما أدى إلى إعدام البضائع حتى لا يتكبد المصدرين خسائر تفوق قيمتها، بالإضافة إلى فرض كينيا رسوم وقائية تصل إلى 20% أيضًا.

وقال هشام حمدى، المحلل المالى بشركة نعيم، إن الاتفاقيات التجارية لها مردود سلبى فى بعض الأحيان خاصة على الشركات المدرجة فى البورصة، ومثالاً على ذلك شركة“غبور أوتو”.

وأضاف أن الشركة عند تخفيض القيمة الجمركية على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبى وارتفاع استيرادها فى الفترة 2018-2019 تأثرت، خاصة وأنها كانت توزع سيارات من النوعين الصينى والكورى.