كيانات خليجية تخطط للتوسع بقطاع الرعاية الصحية المصرى

MENAFN - Al-Borsa News) تدرس كيانات خليجية تعمل فى قطاع الرعاية الصحية الاستثمار فى السوق المصرى خلال الفترة المقبلة.

وقال خالد سمير وكيل غرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، إن هناك اهتماما من كيانات خارجية تعمل فى القطاع الطبى وخاصة من الدول الخليجية للتواجد فى السوق المصرى.

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وأضاف سمير لـ”البورصة”، أن النسبة الأكبر من الرغبات الاستثمارية تتركز على الاستثمار عن طريق الاستحواذ على كيانات طبية متواجدة فى السوق المصرى، بالإضافة إلى إنشاء كيانات طبية جديدة.

وأوضح سمير، أن القطاع الطبى فى مصر يحتاج إلى استثمارات ضخمة مقارنة بالأنشطة الاستثمارية الأخرى، ومعظم المؤسسات الدولية ترى فى القطاع الصحى المصرى فرصاً استثمارية واعدة؛ بسبب الكثافة السكانية التى يتميز بها السوق المصرى، والاهتمام الكبير بالرعاية الصحية من قِبل المواطنين.

وأشار إلى أن معدلات العائد على الاستثمار فى القطاع الطبى، سواء الرعاية الصحية أو الأدوية مرتفع، مقارنة بالعائد من قطاعات استثمارية أخرى، وقد تتجاوز نسبته 35%.

وفى سياق متصل انتهى تحالف شركتى“أواجيك للتطوير العقارى” و”تشاور للاستشارات الصحية” من تنفيذ 60% بإنشاءات مشروع“أواجيك ميديكال بيلدنج” فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال خالد سمير رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة“تشاور”، إن“أواجيك ميديكال بيلدنج” يقام على مساحة 8440 مترًا مربعًا ويضم 14 طابقًا ويشمل 85 عيادة بجانب مركز طبى.

وأضاف أن العمل بالمشروع يتم وفق الخطة الزمنية ومن المتوقع افتتاح المشروع منتصف عام 2025.

وأوضح أن تمويل المشروع جاء عبر شراكة من التمويل البنكى والتمويل عبر الأطباء والمؤسسات الصحية المختلفة.

يذكر أن“سمير” أسس مؤخرًا شركة أوبريتور للرعاية الصحية، والتى تسعى لإدارة مشروعات فى القاهرة والصعيد خلال الفترة المقبلة.

وقال سمير، إن رأسمال شركة ((أوبريتور))، يصل 20 مليون جنيه، وفى حال زيادة النشاط ستتم مضاعفة رأس المال.

وأضاف أن شركته تعتمد على آلية التمويل الجماعى فى تدبير المزيد من السيولة، لزيادة قدرتها على التوسع واقتناص المزيد من المشروعات الصحية فى السوق المحلى.