كيانات خليجية تخطط للتوسع بقطاع الرعاية الصحية المصرى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تدرس كيانات خليجية تعمل فى قطاع الرعاية الصحية الاستثمار فى السوق المصرى خلال الفترة المقبلة.
وقال خالد سمير وكيل غرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، إن هناك اهتماما من كيانات خارجية تعمل فى القطاع الطبى وخاصة من الدول الخليجية للتواجد فى السوق المصرى.
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وأضاف سمير لـ”البورصة”، أن النسبة الأكبر من الرغبات الاستثمارية تتركز على الاستثمار عن طريق الاستحواذ على كيانات طبية متواجدة فى السوق المصرى، بالإضافة إلى إنشاء كيانات طبية جديدة.
وأوضح سمير، أن القطاع الطبى فى مصر يحتاج إلى استثمارات ضخمة مقارنة بالأنشطة الاستثمارية الأخرى، ومعظم المؤسسات الدولية ترى فى القطاع الصحى المصرى فرصاً استثمارية واعدة؛ بسبب الكثافة السكانية التى يتميز بها السوق المصرى، والاهتمام الكبير بالرعاية الصحية من قِبل المواطنين.
وأشار إلى أن معدلات العائد على الاستثمار فى القطاع الطبى، سواء الرعاية الصحية أو الأدوية مرتفع، مقارنة بالعائد من قطاعات استثمارية أخرى، وقد تتجاوز نسبته 35%.
وفى سياق متصل انتهى تحالف شركتى“أواجيك للتطوير العقارى” و”تشاور للاستشارات الصحية” من تنفيذ 60% بإنشاءات مشروع“أواجيك ميديكال بيلدنج” فى العاصمة الإدارية الجديدة.
وقال خالد سمير رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة“تشاور”، إن“أواجيك ميديكال بيلدنج” يقام على مساحة 8440 مترًا مربعًا ويضم 14 طابقًا ويشمل 85 عيادة بجانب مركز طبى.
وأضاف أن العمل بالمشروع يتم وفق الخطة الزمنية ومن المتوقع افتتاح المشروع منتصف عام 2025.
وأوضح أن تمويل المشروع جاء عبر شراكة من التمويل البنكى والتمويل عبر الأطباء والمؤسسات الصحية المختلفة.
يذكر أن“سمير” أسس مؤخرًا شركة أوبريتور للرعاية الصحية، والتى تسعى لإدارة مشروعات فى القاهرة والصعيد خلال الفترة المقبلة.
وقال سمير، إن رأسمال شركة ((أوبريتور))، يصل 20 مليون جنيه، وفى حال زيادة النشاط ستتم مضاعفة رأس المال.
وأضاف أن شركته تعتمد على آلية التمويل الجماعى فى تدبير المزيد من السيولة، لزيادة قدرتها على التوسع واقتناص المزيد من المشروعات الصحية فى السوق المحلى.
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