تحالف مصرى روسى يستثمر 150 مليون دولار بقطاع المحاجر فى ((موسكو))

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ينفذ تحالف استثمارى مصرى روسى بقيادة شركة ((جريمك)) مجمعًا لإنتاج الرخام والجرانيت فى روسيا باستثمارات تصل 150 مليون دولار، ومن المقرر توجيه الإنتاج إلى دول عربية وآسيوية.
قال إبراهيم غالى رئيس مجموعة شركات ((جريمك)) المتخصصة فى صناعة الرخام والجرانيت، إن الجهة المسؤولة عن قطاع التعدين والرخام فى روسيا خصصت المحاجر اللازمة لتوفير المادة الخام للمجمع الصناعى، ومن المرتقب تشغيل المشروع وبدء الإنتاج خلال الربع الأول من العام المقبل.
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أضاف غالى لـ”البورصة”، أن حصة شركة“جريمك” من المشروع تصل إلى 30%، وتسهم بشكل أكبر بخبرتها التى تمتد إلى 40 عامًا فى قطاع الرخام والجرانيت.
وأوضح أن روسيا تعتبر من الدول الواعدة للاستثمار رغم الحصار المفروض عليها من دول الاتحاد الأوروبى عقب تصاعد حربها مع أوكرانيا.
وقال غالى، إن الشركة المسؤولة عن إدارة المجمع ستعمل على تصدير بعض الأصناف إلى السوق المصرى، ما يسهم فى زيادة التبادل التجارى مع روسيا إلى المستويات المستهدفة من قبل الحكومة المصرية.
ووفقًا لوزارة التجارة والصناعة ارتفع حجم التبادل التجارى بين مصر وروسيا إلى 4.7 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 4.1 مليار دولار خلال 2021، فيما يتجاوز حجم الاستثمارات الروسية فى مصر 8 مليارات دولار.
وأضاف غالى، أن شركة“جريمك” تصدر منتجاتها إلى عدد كبير من الدول ويقتنص السوق الآسيوى حصة كبيرة، بالإضافة إلى رومانيا، والإمارات، والسودان، والكاميرون وعدد من دول الخليج العربى.
وسجلت صادرات الرخام والجرانيت المصرية خلال أول 9 أشهر من العام الجارى 365 مليون دولار، مقابل 261 مليون دولار عن الفترة ذاتها من العام الماضى، وفقاً للمجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.
ويرى غالى، أن حل الحكومة للمشكلات التى تواجه قطاع الرخام والجرانيت خلال الفترة الحالية يساعد على تحقيق مزيد من النمو، ويفتح الباب لدخول مستثمرين جدد.
وأوضح أن المستثمرين الروس ينظرون إلى السوق المصرى على أنه منفذ للدخول إلى دول أفريقيا وبالتالى فإن استغلال الخامات والموارد فى روسيا وإجراء قيمة مضافة عليها وتصديرها من خلال مصر يعزز من تدفق العملة الأجنبية إلى مصر.
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