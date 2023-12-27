تحالف مصرى روسى يستثمر 150 مليون دولار بقطاع المحاجر فى ((موسكو))

MENAFN - Al-Borsa News) ينفذ تحالف استثمارى مصرى روسى بقيادة شركة ((جريمك)) مجمعًا لإنتاج الرخام والجرانيت فى روسيا باستثمارات تصل 150 مليون دولار، ومن المقرر توجيه الإنتاج إلى دول عربية وآسيوية.

قال إبراهيم غالى رئيس مجموعة شركات ((جريمك)) المتخصصة فى صناعة الرخام والجرانيت، إن الجهة المسؤولة عن قطاع التعدين والرخام فى روسيا خصصت المحاجر اللازمة لتوفير المادة الخام للمجمع الصناعى، ومن المرتقب تشغيل المشروع وبدء الإنتاج خلال الربع الأول من العام المقبل.

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أضاف غالى لـ”البورصة”، أن حصة شركة“جريمك” من المشروع تصل إلى 30%، وتسهم بشكل أكبر بخبرتها التى تمتد إلى 40 عامًا فى قطاع الرخام والجرانيت.

وأوضح أن روسيا تعتبر من الدول الواعدة للاستثمار رغم الحصار المفروض عليها من دول الاتحاد الأوروبى عقب تصاعد حربها مع أوكرانيا.

وقال غالى، إن الشركة المسؤولة عن إدارة المجمع ستعمل على تصدير بعض الأصناف إلى السوق المصرى، ما يسهم فى زيادة التبادل التجارى مع روسيا إلى المستويات المستهدفة من قبل الحكومة المصرية.

ووفقًا لوزارة التجارة والصناعة ارتفع حجم التبادل التجارى بين مصر وروسيا إلى 4.7 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 4.1 مليار دولار خلال 2021، فيما يتجاوز حجم الاستثمارات الروسية فى مصر 8 مليارات دولار.

وأضاف غالى، أن شركة“جريمك” تصدر منتجاتها إلى عدد كبير من الدول ويقتنص السوق الآسيوى حصة كبيرة، بالإضافة إلى رومانيا، والإمارات، والسودان، والكاميرون وعدد من دول الخليج العربى.

وسجلت صادرات الرخام والجرانيت المصرية خلال أول 9 أشهر من العام الجارى 365 مليون دولار، مقابل 261 مليون دولار عن الفترة ذاتها من العام الماضى، وفقاً للمجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.

ويرى غالى، أن حل الحكومة للمشكلات التى تواجه قطاع الرخام والجرانيت خلال الفترة الحالية يساعد على تحقيق مزيد من النمو، ويفتح الباب لدخول مستثمرين جدد.

وأوضح أن المستثمرين الروس ينظرون إلى السوق المصرى على أنه منفذ للدخول إلى دول أفريقيا وبالتالى فإن استغلال الخامات والموارد فى روسيا وإجراء قيمة مضافة عليها وتصديرها من خلال مصر يعزز من تدفق العملة الأجنبية إلى مصر.