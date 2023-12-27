شركات الأسمدة تطالب ((البترول)) بزيادة إمدادات الغاز الطبيعى

MENAFN - Al-Borsa News) قالت مصادر لـ”البورصة”، إن شركات الأسمدة خاطبت وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة إمدادات الغاز الطبيعى المورد لمصانعها حتى تتمكن من استقبال جميع التعاقدات التصديرية للعام الجديد 2024.

وأضافت المصادر، أن شركات الأسمدة تتعاقد على تصدير الكميات الجديدة خلال الربع الأخير من العام، لكن الانقطاع المتكرر لإمدادات الغاز الطبيعى أثار مخاوف العاملين فى القطاع ودفعهم للمطالبة بزيادة الإمدادات لرفع المخزون واستقبال جميع الطلبات الجديدة.

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وخفضت وزارة البترول إمدادات الغاز الطبيعى لمصانع الأسمدة بنحو 30% قبل شهرين، بالتزامن مع توقف صادرات الغاز الإسرائيلى إلى مصر بشكل كامل، لكن شركات الأسمدة استأنفت العمل بكامل طاقتها الإنتاجية، بعد عودة الإمدادات أول نوفمبر إلى مستويات ما قبل الحرب على غزة، بحسب مصدر مسئول بالقطاع.

وتورد الشركة القابضة للغازات“إيجاس” إلى شركات الأسمدة 450 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا، وتتطلع الشركات إلى زيادتها بنسبة 20% وفقًا للمصادر التى تحدثت لـ”البورصة”.

وتحصل مصانع الأسمدة غير الازوتية على الغاز الطبيعى بسعر 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وبحد أدنى 4.75 دولار للمصانع الأزوتية، وذلك وفقا لمعادلة سعرية يتم الاتفاق عليها.

وقال مصدر بشركة الصناعات الكيماوية المصرية“كيما”، إن الشركة لن تتمكن من التعاقد على تصدير أى كميات جديدة قبل التأكد من انتظام الغاز المورد للشركة، وتابع:“شركة كيما لم تطلب زيادة الغاز الطبيعى حتى الآن”.

فيما قال المهندس شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، إن زيادات الغاز الطبيعى توفرها شركة“إيجاس” بالتنسيق مع كل شركة، ومخاوف قطع إمدادات الغاز هى الدافع الرئيسى للمطالب الحالية.

وأضاف الجبلى لـ”البورصة”، أن مصانع الأسمدة تتطلع إلى اختراق أسواق تصديرية جديدة مع بداية العام المقبل، ولكن ذلك مرهون بزيادة كميات الغاز الطبيعى المتدفق إلى المصانع.

ويستحوذ قطاع الأسمدة على حصة تتراوح بين 30 و40% من إجمالى الغاز الطبيعى الموجه إلى القطاع الصناعى، حيث يعتبر من القطاعات كثيفة الاستهلاك.

وارتفعت صادرات الأسمدة المصرية لتسجل 3.3 مليار دولار خلال العام الماضى مقابل 2.2 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 50.2%، وفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.