السلع التموينية تعلن عن ممارسة لاستيراد القمح من المناشيء المدرجة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة قمح مستورد على أساس FOB من جميع المناشيء المدرجة بكراسة الشروط.
وءكرت الهيئة في بيان لها اليوم أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية موضحة أن الشحن في الفترة من 1 إلى 10 مارس 2024.
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وأكدت الهيئة ضرورة أن تقدم أسعار العروض FOB على أساس السداد بتسهيلات موردين 180 يوم وعلى أساس السداد بتسهيلات موردين 270 يوم، موضحة أنه تتم المفاضلة بين السعرين بما يحقق مصلحة الهيئة، منوه بضرورة قيام المورد بتقديم السعرين،,لافتة إلى أن جلسة فض المظاريف والبت يوم غدا الخميس .
المصدر:
MENAFN27122023000202011048ID1107663467
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