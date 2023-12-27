Thursday, 28 December 2023 08:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السلع التموينية تعلن عن ممارسة لاستيراد القمح من المناشيء المدرجة

12/27/2023 11:11:00 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة قمح مستورد على أساس FOB من جميع المناشيء المدرجة بكراسة الشروط.

وءكرت الهيئة في بيان لها اليوم أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية موضحة أن الشحن في الفترة من 1 إلى 10 مارس 2024.

موضوعات متعلقة وزير الزراعة: مصر وضعت شبه جزيرة سيناء على خريطة التنمية الشاملة “التجارة الداخلية” تطرح 26 منفذا على القطاع الخاص الربع الأول من 2024 ((الدمياطي)) للألبان تستثمر 10 ملايين دولار لإضافة خطوط إنتاج خلال 2024

وأكدت الهيئة ضرورة أن تقدم أسعار العروض FOB على أساس السداد بتسهيلات موردين 180 يوم وعلى أساس السداد بتسهيلات موردين 270 يوم، موضحة أنه تتم المفاضلة بين السعرين بما يحقق مصلحة الهيئة، منوه بضرورة قيام المورد بتقديم السعرين،,لافتة إلى أن جلسة فض المظاريف والبت يوم غدا الخميس .

المصدر:

MENAFN27122023000202011048ID1107663467

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث