السلع التموينية تعلن عن ممارسة لاستيراد القمح من المناشيء المدرجة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة قمح مستورد على أساس FOB من جميع المناشيء المدرجة بكراسة الشروط.

وءكرت الهيئة في بيان لها اليوم أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية موضحة أن الشحن في الفترة من 1 إلى 10 مارس 2024.

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وأكدت الهيئة ضرورة أن تقدم أسعار العروض FOB على أساس السداد بتسهيلات موردين 180 يوم وعلى أساس السداد بتسهيلات موردين 270 يوم، موضحة أنه تتم المفاضلة بين السعرين بما يحقق مصلحة الهيئة، منوه بضرورة قيام المورد بتقديم السعرين،,لافتة إلى أن جلسة فض المظاريف والبت يوم غدا الخميس .

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