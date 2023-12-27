الذهب يغلق على ارتفاع والاوقية قرب 2100 دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
زادت أسعار العقود الآجلة للذهب من مكاسبها عند إغلاق تعاملات اليوم الأربعاء، مع تراجع عوائد السندات الأمريكية العشرية إلى أدنى مستوى في 5 أشهر، وسط توقعات خفض الفائدة خلال العام المقبل.
وعند التسوية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنسبة 1.15% أو 23.3 دولار عند 2093.1 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى في نهاية الجلسة منذ الخامس عشر من مايو الماضي.
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بينما تراجعت قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.45% عند 100.99 نقطة.
المصدر:
MENAFN27122023000202011048ID1107663466
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