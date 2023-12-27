Thursday, 28 December 2023 08:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الذهب يغلق على ارتفاع والاوقية قرب 2100 دولار

12/27/2023 11:11:00 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) زادت أسعار العقود الآجلة للذهب من مكاسبها عند إغلاق تعاملات اليوم الأربعاء، مع تراجع عوائد السندات الأمريكية العشرية إلى أدنى مستوى في 5 أشهر، وسط توقعات خفض الفائدة خلال العام المقبل.

وعند التسوية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنسبة 1.15% أو 23.3 دولار عند 2093.1 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى في نهاية الجلسة منذ الخامس عشر من مايو الماضي.

موضوعات متعلقة توقيع 7 مذكرات تفاهم خلال الدورة 11 للجنة المشتركة التونسيّة السعوديّة بوتين: حجم التجارة الروسية الهندية آخذ في الارتفاع 974 مليار ريال تداولات أسهم السوق السعودي الرئيسى في 9 شهور

بينما تراجعت قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.45% عند 100.99 نقطة.

المصدر:

MENAFN27122023000202011048ID1107663466

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث