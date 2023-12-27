الذهب يغلق على ارتفاع والاوقية قرب 2100 دولار

MENAFN - Al-Borsa News) زادت أسعار العقود الآجلة للذهب من مكاسبها عند إغلاق تعاملات اليوم الأربعاء، مع تراجع عوائد السندات الأمريكية العشرية إلى أدنى مستوى في 5 أشهر، وسط توقعات خفض الفائدة خلال العام المقبل.

وعند التسوية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنسبة 1.15% أو 23.3 دولار عند 2093.1 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى في نهاية الجلسة منذ الخامس عشر من مايو الماضي.

موضوعاتتوقيع 7 مذكرات تفاهم خلال الدورة 11 للجنة المشتركة التونسيّة السعوديّة بوتين: حجم التجارة الروسية الهندية آخذ في الارتفاع 974 مليار ريال تداولات أسهم السوق السعودي الرئيسى في 9 شهور

بينما تراجعت قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.45% عند 100.99 نقطة.

المصدر: