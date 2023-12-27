بوتين: حجم التجارة الروسية الهندية آخذ في الارتفاع

MENAFN - Al-Borsa News) قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن حجم التبادل التجاري بين روسيا والهند آخذ في النمو، خاصة فيما يتعلق بالنفط الخام ومجالات التكنولوجيا المتقدمة.

وأضاف بوتين – خلال لقائه مع وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبراهمانيام جيشانكار –“إن حجم التجارة لدينا ينمو للعام الثاني على التوالي في نفس الوقت وبوتيرة ثابتة. ومعدل النمو هذا العام أعلى مما كان عليه في العام الماضي”، بحسب ما أوردت وكالة تاس.

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ومضى يقول“لقد تجاوزنا الحجم الإجمالي لنمو حجم التجارة، في العام الماضي خلال تسعة أشهر من هذا العام. من المؤكد أن هذه السلع تشمل الطاقة – النفط والمنتجات النفطية والفحم في المقام الأول، ولكن ليس هذه فقط؛ نحن أيضًا نعمل في مجالات التكنولوجيا المتقدمة”.

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