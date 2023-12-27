بوتين: حجم التجارة الروسية الهندية آخذ في الارتفاع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن حجم التبادل التجاري بين روسيا والهند آخذ في النمو، خاصة فيما يتعلق بالنفط الخام ومجالات التكنولوجيا المتقدمة.
وأضاف بوتين – خلال لقائه مع وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبراهمانيام جيشانكار –“إن حجم التجارة لدينا ينمو للعام الثاني على التوالي في نفس الوقت وبوتيرة ثابتة. ومعدل النمو هذا العام أعلى مما كان عليه في العام الماضي”، بحسب ما أوردت وكالة تاس.
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ومضى يقول“لقد تجاوزنا الحجم الإجمالي لنمو حجم التجارة، في العام الماضي خلال تسعة أشهر من هذا العام. من المؤكد أن هذه السلع تشمل الطاقة – النفط والمنتجات النفطية والفحم في المقام الأول، ولكن ليس هذه فقط؛ نحن أيضًا نعمل في مجالات التكنولوجيا المتقدمة”.
المصدر:
MENAFN27122023000202011048ID1107663465
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