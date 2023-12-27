توقيع 7 مذكرات تفاهم خلال الدورة 11 للجنة المشتركة التونسيّة السعوديّة

MENAFN - Al-Borsa News) وقع كل من وزيرة الاقتصاد والتخطيط، سهام نمصية، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، السعودي بندر بن ابراهيم خريف، اليوم الاربعاء، سبع مذكرات تفاهم على هامش اعمال الدورة الحادية عشر للجنة المشتركة التونسيّة السعوديّة.

وتشمل مذكرات التفاهم عدد من المجالات، أهمها المياه وحماية البيئة والبحث العلمي الزراعي والتعاون الفني والعلمي في مجال الارصاد الجويّة والمناخ والمجال الصناعي ومجالات العمل وقطاع السياحة.

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واكدت وزيرة الاقتصاد والتخطيط التونسية، أنّ تحقيق النتائج المرجوة من الاطار القانوني والمؤسساتي الثري، الذي يدعم علاقات التعاون والشراكة بين البلدين، يتطلب العمل على تفعيله في إطار اللجنة التونسيّة السعوديّة المشتركة، بما يساهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي في إطار شراكة شاملة تضمن التنمية المستديمة وتدعم التكامل والاندماج بين البلدين.

وشددت نمصية، في ذات السياق، العزم على الارتقاء بمستوايات التعاون بين الطرفين بما يضمن تحقيق تطلعات قيادة البلدين.

من جانبه، اعتبر وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي أنّ اللقاءات، مع الجانب التونسي التى استمرت لمدة يومين، كانت قيّمة جدّا في جميع المجالات سواء كانت اقتصادية أو إجتماعية أو سياسيّة وسيتم الحرص على مزيد تدعيمها، خاصّة، في المجال التجاري وفي القطاعات ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن تعزيز مجالات الاستثمار وتبادل الخبرات وفتح آفاق العمل المشترك في قطاعات واعدة.

ولفت خريف إلى أنّه سيتم الحرص على متابعة أعمال ما تمّ الإتفاق بشأنه في إطار أعمال الدورة الحادي عشر للجنة المشتركة التونسيّة السعوديّة وتذليل كلّ الصعوبات والتحديات المطروحة.

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