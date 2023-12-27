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ما السبب وراء تراجع ترتيب بافت للمركز العاشر بين أثرياء العالم هذا العام؟

12/27/2023 11:02:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مع بداية العام الحالي تفوق الملياردير «وارن بافت» على «جيف بيزوس» مؤسس «أمازون» من حيث الثروة، واقترب أيضا من «بيل غيتس» الذي كان يحتل حينها المركز الثاني بين مليارديرات العالم بعد «إيلون ماسك».
لكنه تراجع من ذلك الحين عندما كانت تبلغ ثروته 108 مليارات دولار تقريبا إلى المركز الخامس ثم إلى المرتبة العاشرة في مؤشر «بلومبيرغ» للمليارديرات، مما يشير إلى التحول الذي شهدته سوق الأسهم وتبرع المستثمر الناجح للأعمال الخيرية.
وعلى مدار العام الحالي، ارتفعت ثروة المدير التنفيذي لـ «بيركشاير هاثاواي» بقيمة 12.5 مليار دولار إلى 120 مليار دولار، بدعم من صعود سهم الشركة 16%.
بينما في الوقت نفسه ارتفعت أسهم شركات قطاع التكنولوجيا بصورة كبيرة تجاوزت ارتفاع المجموعة الاستثمارية «بيركشاير هاثاواي»، مما عزز ثروة مساهميها أكثر.
وصعد سهم «تسلا» بأكثر من الضعف مما رفع ثروة «ماسك» بمقدار 98 مليار دولار إلى 235 مليار دولار، كما قفز سهم شركة التجارة الإلكترونية «أمازون» 83% لترتفع ثروة «بيزوس» 71 مليار دولار.
كما ارتفعت ثروة كل من «بيل غيتس» و«مارك زوكربيرغ» مؤسس«ميتا»، و«لاري بيج» و«سيرجي برين» مؤسسي «ألفابت»، و«لاري إليسون» المؤسس المشارك لـ«أوراكل» بوتيرة أكبر من «بافت».
ومن ناحية أخرى تبرع «حكيم أوماها» بحوالي 5.5 مليارات دولار إلى المؤسسة الخيرية «بيل أند ميليندا غيتس» وأربع مؤسسات عائلية أخرى هذا العام، بعدما تبرع بالفعل بأكثر من نصف أسهمه في «بيركشاير» للأعمال الخيرية منذ عام 2006.

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