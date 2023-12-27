تعميمات المركزي حول التمويل المستدام والحوكمة ستعزز تصنيفات البنوك



البنوك الكويتية حققت تقدماً ملحوظاً نحو اعتماد سياسات مستدامة مواءمة البنوك لأهدافها وإفصاحاتها مع المعايير الدولية.. ضرورة



نشر معهد الكويت للدراسات المصرفية مؤخرا بحثا بعنوان «المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة والقطاع المالي الكويتي»، والذي يناقش تطور مفاهيم الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية ESG، والأطر الرئيسية المستخدمة للإفصاح، وردود الفعل السلبية تجاه اعتماد هذه المفاهيم والأطر في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتقدم المحرز في تنفيذ المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في دول الخليج والكويت.

وأشار البحث إلى النتائج القوية التي حققتها البنوك الكويتية في محور الحوكمة، في حين سلط الضوء على انخفاض درجات هذه البنوك في محور البيئة نظرا لكونها لاتزال في مرحلة مبكرة مقارنة بالبنوك في الدول المتقدمة، ومع ذلك، فإن إصدار البورصة الكويتية للدليل الإرشادي لإعداد تقارير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، إضافة إلى دعم البنك المركزي، والتزام البنوك بقضايا الاستدامة يمكن أن يساعد في رفع تقييمها لدى وكالات التصنيف المختلفة خلال الأجل المتوسط والطويل.

وجاء في البحث انه مع زيادة الوعي بالقضايا المتعلقة بالمناخ والحاجة إلى تحقيق مسارات إنمائية شاملة ومرنة، تشهد الأنظمة المالية العالمية تحولا لدمج عوامل الاستدامة في أطرها التشغيلية، لذلك، اعتمد عدد متزايد من المؤسسات المالية سياسات وممارسات تهدف إلى تقليل وإدارة مخاطر الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية الناجمة عن الأنشطة المالية، بما في ذلك المخاطر المتعلقة بالمناخ، ولتشجيع تدفق رأس المال الذي له تأثير بيئي واجتماعي إيجابي.

وتضمنت أهم الاستنتاجات والتوصيات التي خلص إليها البحث أن التعرض المتزايد لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك النظام المصرفي الكويتي، للأسواق المالية العالمية وارتفاع حصة الأصول المالية التي لها علاقة بمعايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية إلى نسب ملحوظة، أدى الى تبني دول المنطقة للقضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة والتمويل المستدام وإدراجها في جداول أعمال رؤيتها المستقبلية مع دفع البنوك إلى الإفصاح عن التزاماتها المتعلقة بهذه المعايير للمستثمرين والعملاء.

ومع ذلك، فإن دمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن أطر البنوك الكويتية لايزال في مرحلة مبكرة، خاصة ضمن الركيزة البيئية، ومع ذلك، فهناك حاجة إلى نهج أكثر وضوحا لتطبيق هذه المعايير، وسيساعد الدليل الإرشادي لإعداد تقارير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية المصدر من البورصة الكويتية في توحيد صيغ الإفصاح عبر القطاعات، في حين أن تحديث بنك الكويت المركزي لحوكمة الشركات، وإطار الأمن السيبراني الجديد، وتعميمات «المركزي» المتعلقة بالتمويل المستدام والمخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة ستعزز تصنيفات البنوك بمرور الوقت.

وجاء في التوصيات «ينبغي أن تخضع هذه الأدلة للتحديث المستمر نظرا لتطور المفاهيم والأطر مع ضرورة مواءمة البنوك لأهدافها وإفصاحاتها مع المعايير الدولية وتعزيز القدرات المتعلقة بدمج هذه الممارسات ضمن أهدافها الاستراتيجية».

بنوك الكويت

وذكر البحث أن البنوك في الكويت حققت تقدما ملحوظا نحو اعتماد سياسات مستدامة، إذ تنشر جميع البنوك تقريبا تقارير الاستدامة السنوية التي تتناول جهودها في الحد من آثار الكربون، والاستخدام المسؤول لموارد المياه والطاقة، وسياساتها المتعلقة بالمناخ والموضوعات المادية materiality topics.

وتلتزم البنوك المدرجة في بورصة الكويت بإرشادات الإفصاح الطوعي الخاصة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، ما يساعد في توحيد ممارسات إعداد التقارير التي تتوافق مع مبادرة الأسواق المالية المستدامة التي تقودها الأمم المتحدة، ومؤشرات الأداء الرئيسية الصادرة عن الاتحاد العالمي للبورصات، كما لعب بنك الكويت المركزي دورا داعما من خلال إصدار القوانين والتوجيهات والتعليمات المختلفة لحماية البيانات وتحديث لوائح حوكمة الشركات ومبادرات الأمن السيبراني.

بالإضافة إلى ذلك، أصدر «المركزي» تعميما للبنوك المحلية بشأن التمويل المستدام إضافة إلى العديد من التوجيهات التي تضمنت دمج عوامل الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية في حوكمة البنوك واستراتيجيتها وإدارة المخاطر مع التأكيد على الحاجة إلى تضمين العوامل المتعلقة بالمناخ في عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال ICAAP.

وكانت هذه التوجيهات متوافقة مع مبادئ بازل الأساسية للإشراف الفعال، إذ إنها واسعة النطاق ومرنة بما يكفي لتشمل الاستجابات الإشرافية للمخاطر المالية المناخية.

علاوة على ذلك، أعطى بنك الكويت المركزي الأولوية للمنتجات والخدمات ذات التقنية المالية التي تدعم الاستدامة ضمن البيئة الرقابية التجريبية.وذكر البحث أن اعتماد البنوك الكويتية لهذه المعايير والممارسات يعد أمرا حديثا نسبيا، كما هي الحال مع البنوك الأخرى في منطقة دول المجلس، مقارنة بالبنوك الكبرى الأخرى في الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة، ومع ذلك، تبقى درجات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية للبنوك الكويتية ضمن متوسط بنوك دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تتراوح بين مخاطر متوسطة إلى مرتفعة، ومتوسطة، ما يشير إلى الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لمواءمة أهداف البنوك المتعلقة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية مع المعايير الدولية، وأن تكون لها أهداف واضحة، خاصة من الناحية البيئية، وأن تكون أكثر تحديدا في تحديد موضوعاتها المادية.تصنيف البنوكويظهر تصنيف البنوك حسب Refinitiv (التي تعتمد على بيانات العامين الماليين 2021 و2022) أن قوة تصنيف البنوك الكويتية يعود لارتفاع أداء ركيزة الحوكمة، وهو ما يمكن تفسيره من خلال الإطار الإشرافي القوي الذي اعتمده البنك المركزي وتوصيات لجنة بازل عقب الأزمة المالية العالمية.وتتميز نتائج المجموعات الفرعية للركيزة الاجتماعية بتباين كبير بين البنوك، في حين أن درجات الركائز البيئية منخفضة خاصة داخل المجموعة الفرعية للابتكار، ما يدعو إلى الحاجة إلى منتجات جديدة متعلقة بالتمويل المستدام ويشجع البنوك على وضع أهداف متوسطة المدى متعلقة بانبعاثات الغازات الدفيئة واستخدام الموارد.وقامت وكالة «موديز» للتصنيف بتصنيف درجة التأثير الائتماني للبنوك الكويتية من «سلبي إلى حد ما (CIS-3)» إلى «محايد إلى منخفض (CIS-2)»، ما يعكس التأثير المحدود لعوامل الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية على تصنيفات البنوك.ويشتمل تحليل موديز على درجات جهات الإصدار والتي أعطت معظم البنوك الكويتية تصنيف «محايد إلى منخفض (G-2)» في ركيزة الحوكمة، و«سلبي إلى حد ما (S-3)» في الركيزة الاجتماعية، ودرجة «سلبية للغاية (E-4)»، كما سلطت الضوء على أن مخاطر الاعتماد على النفط والانتقال نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات يشكلان أكبر المخاطر التي تتعرض لها البنوك.وتشير هذه النتائج إلى حاجة البنوك الكويتية إلى تبني استراتيجيات التمويل المستدام مع تحديد المخاطر الانتقالية والمادية وتأثيرها على العمليات وتكلفة الانقطاعات ما يسمح بفهم أفضل للتعرض المالي المتعلق بهذه القضايا وتأثيراتها على ميزانياتها العمومية، ومع ذلك، نتوقع ارتفاع تصنيف البنوك الكويتية بمرور الوقت نظرا لتزايد وعي البنوك بأهمية هذه التصنيفات، وجهود البنوك في تطوير نماذج الإفصاح الخاصة بها لتوصيل أهدافها المتعلقة بالحوكمة والمجتمع والبيئة بشكل أفضل إلى المستثمرين وأصحاب المصلحة.تحالف صناديق الثروةأشار البحث إلى أن تحالف صناديق الثروة السيادية، والذي يضم هيئة أبوظبي للاستثمار والهيئة العامة للاستثمار الكويتية وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، ساعد صناديق الثروة السيادية التي تتطلع إلى تحقيق التكامل بين السياسات وعوامل الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية ESG في عملية إدارة الاستثمار منذ عام 2017.هيئة الاستثمار والـ ESGتطرق البحث إلى تأكيد هيئة الاستثمار الكويتية التزامها بالتمويل المستدام، إذ أعلنت عن نيتها جعل معايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية ESG ركنا أساسيا ضمن خطتها نحو الامتثال لهذه المعايير للمحفظة بأكملها.تعويضات الكربونتحدث البحث عن خطط صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالتعاون مع مجموعة تداول لإنشاء منصة تبادل لتعويضات الكربون وأرصدته في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يسهم في تحقيق أهداف اتفاق باريس، وستكون منصة تداول الكربون الوجهة الرئيسية للشركات والمنظمات التي تسعى إلى خفض الانبعاثات.