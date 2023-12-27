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بيتكوين تواصل انخفاضها إلى 42 ألف دولار وسط شكوك الطلب

12/27/2023 11:02:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) واصلت عملة بيتكوين انخفاضها مع تقييم المتداولين لاستجابة الأسواق المحتملة، إذا وافق المنظمون على إطلاق أول صناديق أميركية متداولة في البورصة تستثمر مباشرة في العملة المشفرة كما هو متوقع، وتراجع أكبر أصل رقمي بنسبة 2.4% خلال الـ24 ساعة الماضية وبلغ 42400 دولار عند خلال تعاملات امس.
وبوجه عام، ارتفع سعر بيتكوين بنسبة 156% منذ بداية هذا العام، وهو صعود مدعوم جزئيا بالرهانات على أن صناديق الاستثمار المتداولة ستشجع الطلب الجديد، لكن أحد المخاوف الأساسية تتمثل فيما إذا كانت موافقة الجهات التنظيمية على هذه الصناديق فعلا ستحفز بعض عمليات جني الأرباح في العملة المشفرة، استنادا إلى القول المأثور بأن المستثمرين «يشترون الشائعات ويبيعون الأخبار».
وبعبارة أخرى، فإن الاهتمام المحتمل بصناديق بيتكوين المتداولة الفورية التي خططت لها شركات مثل «بلاك روك» و«فيدلتي إنفستمنت» لا يزال في علم الغيب.
وقال نيك كارتر، الشريك المؤسس في شركة «كاسل أيلاند مانجمنت» على تلفزيون بلومبيرغ، إن السوق «شبه متأكدة» من أن هيئة الأوراق المالية والبورصة الأميركية ستوافق على إطلاق صناديق استثمار متداولة فورية في بيتكوين قبل 10 يناير المقبل. مضيفا أن هذه الصناديق ستوسع قاعدة مستثمري العملات المشفرة على المدى المتوسط، لكنه يؤشر إلى احتمال ظهور «موجة بيع على وقع هذه الأخبار» في الفترة الأقرب أجلا.
وسجلت العملات الرقمية الأصغر حجما مثل: «أفلانش» و«سولانا» خسائر أكبر من «بيتكوين» خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تراجعت أيضا العملات المفضلة لدى مستثمري الميم مثل «دوج ويف هات» (Dogwifhat). أما عملة «بينانس كوين» (BNB) التابعة لبورصة «بينانس»، فاستطاعت النجاة من عمليات البيع وارتفعت 10%.
وكان صعود بيتكوين هذا العام مدفوعا أيضا بتوقعات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وأدى هذا الارتفاع إلى تعويض التراجع الذي سجلته العملة جزئيا نتيجة الانهيار الحاد الذي عانت منه في عام 2022 وتردد صداه في مختلف أنحاء قطاع العملات المشفرة. ولا تزال العملة المشفرة دون المستوى القياسي الذي وصلت له في حقبة الوباء عام 2021 عند نحو 69 ألف دولار.

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