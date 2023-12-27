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HONOR تطلق أحدث هواتفها X9b 5G في الكويت

12/27/2023 11:02:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت HONOR، العلامة الرائدة عالميا في قطاع التكنولوجيا والهواتف الذكية، عن طرح هاتف HONOR X9b 5G – الإضافة الأحدث إلى سلسة X – للبيع العام في الكويت، وذلك بعد الاهتمام الكبير الذي ناله هذا الهاتف بمرحلة الطلب المسبق.
وجاء الإعلان الرسمي خلال حفل إطلاق مثير للإعجاب أقيم في فندق فورسيزونز الكويت في برج الشايع بالكويت، وحضر هذا الحدث ضيوف بارزون، بمن في ذلك مشغلو الاتصالات والموزعون والشركاء والإعلاميون الكرام والمؤثرون البارزون في مجال التكنولوجيا.
وتعليقا على هذا الموضوع، قال فرانك، مدير شركة HONOR في الكويت: «على الرغم من الكشف عن هاتف HONOR X9b 5G الجديد في الكويت منذ بضعة أسابيع فقط، إلا أننا شهدنا إقبالا كبيرا على هذا الهاتف في مرحلة الطلب المسبق، مما يؤكد اهتمام العملاء بهذا المزيج الذي يوفره الهاتف من المتانة الداخلية والخارجية والأداء العالي والتصميم الأنيق وشاشة العرض المتميزة وإمكانات التصوير الفوتوغرافي المتطورة لهاتف من هذه الفئة، وبسعر في متناول الجميع».
شاشة متينة ومقاومة للسقوط
حصل هاتف HONOR X9b 5G على شهادة SGS السويسرية من فئة الخمس نجوم لمقاومة السقوط من جميع الجهات، ليكون بذلك أول هاتف في القطاع يحصل على هذه الشهادة. ويعزى ذلك إلى تكنولوجيا الشاشة المتينة المقاومة للسقوط من HONOR، والتي تضمن مقاومة الشاشة للسقوط من جميع الجهات ومن مختلف الزوايا، مما يوفر الحماية الكاملة للهاتف بزاوية 360 درجة وقدرته على تحمل السقوط من أي جهة أو زاوية، حتى على الأسطح الصلبة مثل الرخام.
وتتميز شاشة HONOR المقاومة للسقوط بأنها مصنوعة من مواد خاصة مبتكرة، إضافة إلى احتوائها على ثلاث طبقات من الحماية حول الشاشة والإطارات والمكونات الداخلية، وبالتالي قدرة أعلى ومرونة أكبر على امتصاص الصدمات في حال سقوط الهاتف من ارتفاع يصل إلى 1.5 متر. كما أن هذه الحماية ثلاثية الطبقات تجعل هاتف HONOR X9b 5G مقاوما للرذاذ حتى بعد غمره في الماء لمدة 15 ثانية.
بطارية تدوم طوال اليوم
المتانة والقوة صفات تمتد إلى بطارية هاتف HONOR X9b 5G، وهي بطارية تدوم طويلا، وتبلغ سعتها 5800 مللي أمبير في الساعة لتدعم وجود الجهاز على وضعية التشغيل طوال اليوم، كما يمكن تشغيل الجهاز لمدة تصل إلى 3 أيام بشحنة واحدة. تحتفظ بطارية جهاز HONOR X9b 5G، الخفيفة والرفيعة بكفاءتها في سوق بطاريات الهواتف المحمولة، إذ تحافظ على 80% من كفاءتها حتى بعد 1000 دورة شحن.
ترقية الأجهزة والبرامج
يأتي هاتف HONOR X9b 5G مزودا بشريحة معالج «سناب دراجون 6 الجيل الأول» من «كوالكوم»، التي توفر أداء استثنائيا، وتجعله قادرا على التعامل مع المهام المتعددة بسلاسة، أما بالنسبة للبرمجيات فيأتي هاتف HONOR X9b 5G مزودا بواجهة التشغيل MagicOS 7.2 المتطورة والقائمة على نظام Android 13، ما يوفر تجربة استخدام ذكية وسلسة للمستخدمين من خلال ميزات مثل HONOR Docs Suite وMagic Text.
شاشة تناسب جمع الاحتياجات
يتميز هاتف HONOR X9b 5G بشاشة AMOLED مقاس 6.78 بوصة، وتوفر وضوحا فائقا بدقة 1.5K و1.07 مليار لون، مع معدل تحديث ديناميكي يصل إلى 120 هرتز، وهو ما يوفر مشاهدة سلسة ومفعمة بالألوان ومليئة بالتفاصيل سواء كنت من محبي الألعاب أو تستخدم هاتفك للقراءة والتصفح.
ويتميز هذا الهاتف بأنه مناسب للجيل الحالي الذي يقضي ساعات طويلة يستخدم الهاتف الذكي، حيث يوفر HONOR X9b 5G مجموعة مزايا احترافية لحماية العيون، ومنها التقنية بتقنية PWM بمعدل 1920 هرتز، وميزة الضوء الأزرق المنخفض، وميزة التعتيم الديناميكي وميزة العرض الليلي.
جودة تصوير استثنائية
يتميز هاتف HONOR X9b 5G بنظام الكاميرا الثلاثي، والذي يشمل كاميرا رئيسية بدقة 108 ميغابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 5 ميغابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميغابكسل، مما يمكن المستخدمين من التقاط صور رائعة بتفاصيل دقيقة. الكاميرا الرئيسية مجهزة بتقنية التقاط الأشياء سريعة الحركة بكفاءة عالية، مع خاصية التقريب حتى 3X لضمان وضوح التفاصيل وجودة الصورة. نظام الكاميرا بأكمله مستوحى من الحرفية المعقدة للساعات الفاخرة والمجوهرات.
التصميم والأسعار والتوافر
يتميز هاتف HONOR X9b 5G بالتصميم المنحني المتطور باللون الذهبي مع حواف بدون إطار، مع الجلد النباتي الناعم الذي يعطيه مظهرا أنيقا وعصريا. كما يتمتع الجهاز بخفة وزنه وقلة سماكته رغم كل ما يزخر به من مزايا متفردة، حيث يبلغ وزنه 185 غراما وبسماكة 7.98 ملم. ويأتي الجيل الجديد من سلسلة هواتف HONOR X بأربعة ألوان عصرية هي البرتقالي المشرق، والأخضر الزمردي، والأسود الليلي.
يتوافر الآن هاتف HONOR X9b 5G للشراء بالكويت في بيست اليوسفي، يوريكا، لولو هايبرماركت، ومتاجر التجزئة بسعر استثنائي قدره 109دنانير، وعند الشراء سيحصل المستهلكون على هدية مجانية من سماعات HONOR TWS X5.

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