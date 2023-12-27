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أسعار الأرز تواصل الصعود وتقفز لأعلى مستوياتها في 15 عاما

12/27/2023 11:02:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) واصلت أسعار الأرز ارتفاعها للأسبوع الثالث على التوالي لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2008، ما يهدد بتأجيج الضغوط التضخمية لأن الأرز يعد عنصرا حيويا في النظام الغذائي لمليارات البشر في آسيا وأفريقيا.
وحسب بيانات رابطة مصدري الأرز التايلندي والتي نقلتها «بلومبيرغ»، ارتفع سعر الأرز الأبيض التايلندي المكسر 5% ـ الذي يعد معيار الأسعار في آسيا ـ الأربعاء إلى 659 دولارا للطن، وهو المستوى الأعلى في 15 عاما.
وبذلك فإن الأسعار تعد مرتفعة بحوالي 38% خلال العام الحالي حتى الآن، وهو ما يعود إلى تقييد الهند لصادرات الأرز والطقس الجاف الذي يهدد الإنتاج، كما أن بعض الدول اتجهت نحو تكثيف مشترياتها من الأرز لبناء مخزونات كافية، مع مخاوف من أن ظاهرة النينيو المناخية قد تقلص الإمدادات في الأشهر المقبلة.
وبدأت الأسعار بالارتفاع في أوائل أغسطس الماضي عقب القيود الشاملة على الصادرات من أكبر شركات الشحن في الهند ومع تهديد الطقس الجاف للمحصول التايلندي.
وبعد التراجع خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، تسارعت المكاسب في نوفمبر، وهذا من شأنه أن يبقي تضخم أسعار الغذاء مرتفعا في الأشهر المقبلة، وخاصة في البلدان التي تعتمد على الأرز مثل الفلبين.
هذا، ويشعر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بالقلق إزاء تسارع تضخم أسعار الغذاء قبل الانتخابات العامة في العام المقبل، وترتفع تكلفة الأرز على الرغم من القيود المشددة على التصدير، والحصاد الجيد والمخزونات الوفيرة للدولة، وفقا لوزارة الأغذية.
وارتفعت أسعار السلع الأساسية بنحو 12% سنويا في العامين الماضيين، وطلب المسؤولون من المطاحن خفض أسعار التجزئة.
وفي علامة أخرى على قوة الطلب على الأرز التايلندي، قالت رئيسة الوزراء سريثا تافيسين هذا الأسبوع إن إندونيسيا تخطط لشراء مليوني طن من البلاد بحلول نهاية العام المقبل. ويأتي ذلك في الوقت الذي من المتوقع أن تؤدي فيه ظاهرة النينيو، التي تتسبب في جفاف المحاصيل في جميع أنحاء آسيا، إلى خفض إنتاج الأرز التايلندي بنحو 6% في الفترة 2023-2024.

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