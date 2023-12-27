خالد الحسن تغير ملكية الخليج للتأمين لن يغير من هويتنا كمجموعة كويتية

MENAFN - Al-Anbaa) أكدت مجموعة الخليج للتأمين، أنه في أعقاب تغيير هيكل الملكية فيها ستواصل المجموعة التزامها بتنفيذ استراتيجيتها القائمة والرامية الى تحقيق مزيد من النمو عبر نموذج جوهره الاستدامة وركيزته العملاء والتحول الرقمي والحلول التأمينية المستقبلية.

واعتبارا من تاريخه، استكملت شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) عملية بيع حصتها البالغة نسبة 46.32% في مجموعة الخليج للتأمين لصالح شركة فيرفاكس فينانشل هولدنغز (مدرجة في بورصة تورونتو الكندية تحت رمزي FFH وFFH.U)، وذلك عملاً بالاتفاقية التي تم الإعلان عنها سابقا بين الشركتين.

وتعد شركة فيرفاكس الآن أكبر مساهم في مجموعة الخليج للتأمين بملكية إجمالية تبلغ 90.01%، وبخبرة واسعة في مجال الاكتتاب وشبكة شركات تأمينية تمتد إلى 40 دولة عبر القارات، ترتكز عمليات «فيرفاكس» من خلال شركاتها التابعة في التأمين على الممتلكات والتأمين ضد الحوادث بالإضافة إلى إعادة التأمين وإدارة الاستثمارات ذات صلة.

وتعمل الشركة عبر الشركة القابضة والشركات التابعة على تحقيق الأهداف المشتركة والحفاظ على حقوق مساهميها وعملائها وموظفيها والمجتمعات التي تتواجد فيها عبر ضمان أعلى العوائد الممكنة وتوفير أفضل المنتجات والخدمات في فئتها.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين خالد الحسن: «في البداية أتقدم بجزيل الشكر والتقدير من شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) لكونها مستثمرا وشريكا استراتيجيا في المجموعة منذ عام 1997، وأثني على مساهمتها المهمة في النمو الملحوظ الذي شهدته المجموعة والمكانة الرائدة التي استحوذت عليها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا طوال هذه السنوات.

وأرحب بشركة فيرفاكس التي كانت أحد المساهمين في مجموعتنا منذ عام 2010، إذ نتطلع اليوم للاستفادة من شبكة الشركات العالمية والخبرات الواسعة في صناعة التأمين التي تتمتع بها فيرفاكس. وأؤكد أن هذا التغيير في الملكية لا ولن يؤثر على حقوق أصحاب المصالح ولن يغير من هويتنا وقيمنا كمجموعة تأمينية كويتية».

من ناحيته، قال رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة فيرفاكس، بريم واتسا: «سعيدون بانضمام مجموعة الخليج للتأمين وفريق عملها ذي الخبرة الواسعة بقيادة رئيسها التنفيذي خالد الحسن، وكذلك الرئيس التنفيذي لشركة جي.آي.جي. الخليج التابعة لها بول أدامسون إلى مجموعة فيرفاكس.

وتتمتع مجموعة الخليج للتأمين بشبكة متينة جدا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونتطلع إلى العمل مع خالد وبول وفريق المجموعة بأكمله لمواصلة تطوير الأعمال التأمينية على المدى الطويل».