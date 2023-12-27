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البنوك العالمية استغنت عن خدمات 62 ألف موظف في 2023

12/27/2023 11:02:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) خسر أكثر من 62 ألف موظف وظائفهم في البنوك العالمية في 2023، وحدث أكثر من نصف هذه التخفيضات في بنوك أميركية بعدما عانت للعام الثاني من انخفاض في الصفقات والإدراجات العامة وبالتالي متحصلات الرسوم، بحسب أرقام صحيفة «فايننشال تايمز». وتظهر بيانات Dealogic أن الصفقات التي تم إبرامها حتى بداية ديسمبر 2023 بلغت 1.67 تريليون دولار على مستوى العالم وهي الأدنى منذ عام 2005 فكان الخيار الأول أمامها تقليص عدد الموظفين لحماية هوامش الربح. وجاء ذلك بعكس ما حصل في عامي 2021 و2022 بعد عمليات توظيف كبرى تلت جائحة «كوفيد-19».
وسرحت البنوك بعد الأزمة المالية العالمية نحو 140 ألف موظف عام 2008، وفي عام 2015 قلصت البنوك أكثر من 91 ألف وظيفة وتكرر السيناريو عام 2019، حيث سرحت البنوك الأوروبية 60 ألف موظف والبنوك الأميركية نحو 20 ألف موظف من أجل التكيف مع أسعار الفائدة المنخفضة. وأدت الرقمنة والمصرفية المالية والذكاء الاصطناعي إلى إغلاق العديد من البنوك جزءا من أفرعها أو تنوي إغلاقها، حيث أغلق بنك «أوف أميركا» أكثر من 100 فرع في 2023 وينوي إغلاق أكثر من 130 فرعا آخر في 2024. وبحسب تصريحات لبنك ويلز فارغو تعود لعام 2019، فإنه تنبأ بأن الروبوتات ستتسبب في خسارة 200 ألف وظيفة في البنوك الأميركية خلال عقد من الزمان، وهذا قبل الجائحة وما تسببت فيه من تسرع للأتمتة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وحدثت أكبر عملية استغناء عن الوظائف في 2023 على أثر استحواذ بنك «يو بي إس» على بنك «كريدي سويس»، ما أدى إلى إلغاء نحو 13 ألف وظيفة في البنك المدمج مع توقع المزيد من جولات الاستغناء عن العمالة في 2024. وكانت ثاني أكبر عملية تسريح في 2023 من قبل بنك «ويلز فارغو» الذي خفض عدد موظفيه عالميا بمقدار 12 ألف موظف.

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