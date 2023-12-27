البورصة خضراء و287 مليون دينار مكاسب

MENAFN - Al-Anbaa) شريف حمديعوضت البورصة بنهاية جلسة امس جزءا من خسائرها منذ بداية الأسبوع حتى جلسة الثلاثاء الماضي، وذلك بنحو 287 مليون دينار مكاسب سوقية امس، لتستعيد القيمة مستوى 40 مليار دينار الذي فقدته في الجلسات الماضية.

وجاءت مكاسب البورصة امس على وقع استهداف العديد من الأسهم خاصة القيادية التي شهدت تراجعات سعرية لافتة منذ بداية الأسبوع، وهو ما يظهر من خلال تركز السيولة حول اسهم بنكية مثل الوطني الذي استحوذ على أعلى سيولة بـ 8.1 ملايين دينار، وتلاه بيتك بسيولة تقدر بـ 3.9 ملايين دينار، كما تركزت حول اسهم نشطة مثل ارزان بـ 3.7 ملايين دينار، وزين بـ 2.8 مليون دينار، وكذلك عقارات الكويت بـ 2.1 مليون دينار، ليشكل مجموع هذه الأسهم 43% من إجمالي السيولة المتدفقة للسوق امس.

وكانت السيولة قد تراجعت امس بنسبة 8% بمحصلة 48.1 مليون دينار مقارنة بـ 52.4 مليون دينار أول من امس، كما تراجعت احجام التداول بنسبة 9.5% بتداول 173 مليون سهم مقابل 191 مليون سهم أول من امس، وجاء سهم ارزان بالصدارة بتداول 18.1 مليون سهم وتلاه يونيكاب بـ 11.3 مليون سهم.

وارتفعت في جلسة أمس أسهم 58 شركة مقابل تراجع القيمة لأسهم 39 شركة، واستقرت اسهم 23 شركة عند مستويات إغلاقاتها السابقة، ولم يجر التداول على أسهم 29 شركة.وقاد ارتفاعات السوق امس 9 قطاعات، تصدرها التكنولوجيا بارتفاع مؤشره الوزني بـ 3.2%، تلاه قطاع العقار بـ 1.1%، ثم البنوك بـ 0.95%.

وارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.9% بإضافة 66.7 نقطة ليصل إلى 7439 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.4% بمكاسب 23 نقطة ليصل إلى 5556 نقطة، وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.8% بإضافة 54 نقطة ليصل إلى 6786 نقطة.