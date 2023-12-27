لؤي مقامس نشر الوعي المصرفي والمالي أولوية لدى الأهلي



إعداد فيديوهات وإرسال رسائل نصية ونشر إعلانات وأخبار الحملة

حضور في المجمعات وإجراء مسابقات للجمهور حول مواضيع الحملة

إعلانات عبر وسائل التواصل وشاشات السينما وتجديد شراكة «جي إم سي» مقابلات للتعريف بخدمات البنوك والتوعية بمخاطر الاحتيال المصرفي

أثبت البنك الأهلي الكويتي التزامه بدعم فعاليات حملة لنكن على دراية التوعوية المصرفية على مدار العام 2023، بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، والتي تهدف إلى توعية العملاء بالخدمات والمنتجات والحلول المصرفية التي تتوافر لهم، وتحقيق الشمول المالي لدى جميع الفئات في المجتمع الكويتي.وتأتي مشاركة البنك الفعالية في نشر محتويات الحملة الأولى والأكبر من نوعها في دول مجلس التعاون الخليجي، ضمن إطار مسؤوليته الاجتماعية، وحرصه على تعزيز حضوره وتنافسيته في القطاع المصرفي الكويتي.وبهذه المناسبة، أعرب لؤي مقامس الرئيس التنفيذي في البنك الأهلي الكويتي - الكويت، عن سعادته بالمشاركة المميزة للبنك في حملة لنكن على دراية، لافتا إلى حرص فريق العمل على إعداد محتوى جاذب يناسب جميع فئات المجتمع الكويتي، بما يسهم في نجاح الحملة بتحقيق أهدافها المتمثلة بتحقيق الشمول والوعي المصرفي على جميع المستويات.وتابع: إن نشر الوعي المصرفي والمالي يشكل أولوية لدى البنك الأهلي الكويتي ضمن إطار مسؤوليته الاجتماعية، وسعيه الدائم للتعريف بمهام البنوك ودورها الأساسي في الحياة اليومية وتسهيل احتياجاتهم وتلبية متطلباتهم على جميع المستويات.وبين أن البنك الأهلي الكويتي عقد العديد من الاتفاقيات من أجل المساهمة بنشر محتويات حملة لنكن على دراية في جميع أنحاء الكويت، بما يشمل قطاع السيارات والمعارض الوظيفية وإعلانات الشوارع ووسائل التواصل الاجتماعي، بما يسهم في تحقيق المزيد من الانتشار للحملة في الكويت.وأكد مقامس حرص البنك الدائم على تعزيز جهوده بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، مشددا على أهميتها في ظل الأهمية الكبيرة لعمل البنوك وتأثيرها على جميع نواحي الحياة اليومية للعملاء في الكويت، مشيدا بجهود جميع المشاركين لنشر الوعي المصرفي على أوسع نطاق.وفي هذا السياق، ساهم البنك بنشر مواضيع الحملة المتنوعة التي تشمل التوعية بالخدمات والمنتجات والحلول والحسابات المصرفية المتنوعة التي تتوافر لديه، والتعريف بأنواع القروض وشروط الحصول عليها، وسبل الادخار والتوفير والاستثمار، وتحذير العملاء من مخاطر الضغط على الروابط المشبوهة وإجراء التعاملات المصرفية مع أشخاص وجهات مجهولة، ومخاطر الاستثمار بالعملات الافتراضية، وضرورة التأكد من صحة المعلومات قبل إجراء أي عمليات دفع عبر الإنترنت، وطرق الاحتيال التي يتم استخدامها من قبل القراصنة للدخول إلى الحسابات المصرفية وسرقة البيانات والأموال، وخدمات ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها.في الوقت نفسه، شارك ممثلو البنك في العديد من المقابلات الإذاعية والتلفزيونية للحديث عن محتويات لنكن على دراية والتعريف بدور البنك وجهوده في نشر رسائل الحملة لدى الجمهور، إلى جانب نشر محتوى توعوي مميز عبر جميع وسائل الإعلام المحلية.من ناحية أخرى، جدد البنك شراكته المميزة مع شركة «جي إم سي بهبهاني» من أجل توعية العملاء في جميع معارض وصالات عرض الشركة ونشر إعلانات متنوعة عن حملة لنكن على دراية، بما يشمل القروض والعروض الخاصة التي يقدمها لهم، والحسابات التي تناسب جميع الفئات، مع تشجيعهم على إجراء معاملاتهم المصرفية باستخدام بطاقاته ومنتجاته المتنوعة.ونشر البنك العديد من الإعلانات المتعلقة بحملة لنكن على دراية على شاشات صالات شركة السينما المنتشرة في جميع أنحاء الكويت، لزيادة وعي الجمهور بأهمية البنوك والخدمات التي توفرها على جميع المستويات.وتواجد البنك أيضا في العديد من المجمعات التجارية ومن بينها مجمع البستان والأفنيوز للترويج للحملة وإجراء العديد من المسابقات التوعوية التي شهدت إقبالا كبيرا من قبل الرواد، والتي هدفت إلى زيادة ثقافتهم المالية والمصرفية والترويج للخدمات المتنوعة التي يقدمها لجميع فئات المجتمع الكويتي.واختتم مقامس تصريحه مشددا على استمرار البنك الأهلي الكويتي بدعم فعاليات حملة لنكن على دراية، وإعداد المزيد من الرسائل التوعوية بطريقة جاذبة للجمهور، ضمن إطار التزامه الدائم بدوره على مستوى المسؤولية الاجتماعية وتعزيز مكانته التنافسية في القطاع المصرفي داخل الكويت.نشر التوعية عبر قنوات مختلفةوواصل البنك الأهلي الكويتي نشر الرسائل التوعوية المتنوعة خلال العام 2023 عبر موقعه الإلكتروني وصفحاته على منصات التواصل الاجتماعي وداخل فروعه، وقام بإعداد فيديوهات بمشاركة مجموعة من الموظفين عن أهمية الادخار والتحذير من الاحتيال الإلكتروني والتعريف بأنواع البطاقات المصرفية وأهمية رمز OTP وغيرها، والتي شهدت تفاعلا كبيرا من قبل متابعيه.كما قام البنك بإرسال رسائل نصية قصيرة إلى العملاء تتعلق بمواضيع حملة لنكن على دراية، والتي ركزت بشكل خاص على أهمية الانتباه من الضغط على الروابط غير الآمنة، وضرورة إبلاغه مباشرة عند الشك بأي عمليات مصرفية على حساباتهم وطلب إيقاف بطاقاتهم المصرفية فورا من أجل حماية بياناتهم.المشاركة في الأنشطة الرياضيةونظم البنك في العام 2023 سلسلة من بطولات البادل الرياضية تحت شعار بطولة «لنكن على دراية» على مدار 5 أشهر متتالية والتي شهدت مشاركة مجموعة كبيرة من الشباب الكويتي من الرجال والنساء والناشئين، بحيث حرص موظفو البنك على توجيه أسئلة مالية ومصرفية للمشاركين تتعلق بمحتويات الحملة وتقديم جوائز قيمة لهم، في إطار حرصه على تحقيق الشمول المصرفي والمالي لديهم.وساهم البنك أيضا في رعاية العديد من الفعاليات المجتمعية مثل بطولة البادل الثانية لذوي الاحتياجات الخاصة، والمعرض العلمي الكويتي - الفرنسي السابع عشر وغيرها، ضمن إطار حرصه على نشر رسائل ومحتويات لنكن على دراية وإيصال الحملة إلى أكبر فئة من أفراد المجتمع الكويتي.