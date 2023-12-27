Thursday, 28 December 2023 08:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وربة خدماتنا مستمرة خلال العطلة

12/27/2023 11:02:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تزامناً مع حلول رأس السنة الميلادية، يواصل بنك وربة تقديم خدماته المصرفية لعملائه الكرام خلال الإجازة الرسمية يومي الأحد والاثنين الموافق 31 ديسمبر و1 يناير عبر فرع المطار 24 ساعة، وذلك لتسهيل تقديم الخدمات للعملاء، إضافة إلى استمرار خدمة الاتصال الهاتفي عبر مركز الاتصال 1825555 ومنصات البنك لدى مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر تطبيق بنك وربة.
وأفاد عبدالله الشعيل مدير إدارة أول إدارة الفروع في المجموعة المصرفية للأفراد بأن بنك وربة مستعد لخدمة عملائه عبر تقديم جميع خدماته المصرفية خلال هذه الإجازة وتوفير كافة الخدمات المصرفية لعملاء البنك. هذا، وسيستأنف بنك وربة تقديم خدماته المصرفية عبر كل فروعه المصرفية بعد انتهاء الإجازة الرسمية مباشرة وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024.

MENAFN27122023000130011022ID1107663418

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث