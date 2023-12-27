وربة خدماتنا مستمرة خلال العطلة

(MENAFN
- Al-Anbaa) تزامناً مع حلول رأس السنة الميلادية، يواصل بنك وربة تقديم خدماته المصرفية لعملائه الكرام خلال الإجازة الرسمية يومي الأحد والاثنين الموافق 31 ديسمبر و1 يناير عبر فرع المطار 24 ساعة، وذلك لتسهيل تقديم الخدمات للعملاء، إضافة إلى استمرار خدمة الاتصال الهاتفي عبر مركز الاتصال 1825555 ومنصات البنك لدى مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر تطبيق بنك وربة.
وأفاد عبدالله الشعيل مدير إدارة أول إدارة الفروع في المجموعة المصرفية للأفراد بأن بنك وربة مستعد لخدمة عملائه عبر تقديم جميع خدماته المصرفية خلال هذه الإجازة وتوفير كافة الخدمات المصرفية لعملاء البنك. هذا، وسيستأنف بنك وربة تقديم خدماته المصرفية عبر كل فروعه المصرفية بعد انتهاء الإجازة الرسمية مباشرة وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024.
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