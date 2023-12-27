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برقان فرع المطار مستمر في تقديم خدماته على مدار الساعة

12/27/2023 11:02:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك برقان عن تعطيل أعماله يوم الأحد الموافق 31 ديسمبر 2023 بمناسبة عطلة رأس السنة الميلادية، على أن يستأنف الدوام الرسمي في البنك يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024. وسيواصل فرع المطار استقبال وخدمة العملاء طوال عطلة رأس السنة على مدار 24 ساعة.
لمزيد من المعلومات والاستفسارات حول كافة خدمات ومنتجات بنك برقان، يمكن التواصل مع مركز خدمة العملاء أو من خلال خدمة الواتساب على مدار الساعة عبر الرقم 1804080. كما يمكن للعملاء إنجاز كافة المعاملات البنكية بسهولة وأمان من خلال تطبيق برقان أو عن طريق الخدمات المصرفية عبر الإنترنت burgan).
وبهذه المناسبة، يتقدم بنك برقان لجميع العملاء الكرام بأطيب التهاني بحلول العام الجديد وكل عام وأنتم بخير.

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