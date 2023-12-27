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Ooredoo الكويت تختتم عاما من الإنجازات الرقمية والاجتماعية

12/27/2023 11:02:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مع نهاية 2023، تختتم Ooredoo الكويت، شركة الاتصالات الأولى في الكويت والرائدة في مجال تقديم الخدمات الرقمية المبتكرة، عاما حافلا بالنجاحات على كافة المجالات. وفي هذا التقرير، نستعرض ملخصا لأبرز الإنجازات التي حققتها من ناحية تطوير الخدمات، تعزيز الشراكات الاستراتيجية، إطلاق العروض لعملائها، والجوائز والاعترافات الدولية التي نالتها. كما نقدم لمحات عن أهم المبادرات التي قامت بها ضمن برنامجها المتكامل للمسؤولية الاجتماعية، مع موجز لأدائها المالي حتى نهاية سبتمبر.
وركزت Ooredoo جهودها على تحقيق نتائج مالية إيجابية وملموسة، بالرغم من التحديات الاقتصادية والاجتماعية في هذه السنة مكملة بهذا قصة نجاح وتصاعد الأداء المالي على مدى الـ 3 السنوات السابقة، مما أسهم في تعزيز موقعها الريادي في الكويت. فوفقا للنتائج المالية التي أعلنتها في الربع الثالث من السنة المالية 2023، حققت Ooredoo الكويت زيادة في الإيرادات بنسبة 5% لتصل إلى 185.0 مليون دينار، كما ارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 13% ليصل إلى 59.9 مليون دينار منذ أول يناير وحتى 30 سبتمبر، مدفوعة بالكفاءات التشغيلية في جميع أنحاء الأعمال التجارية للشركة، وكذلك، ارتفعت قاعدة عملاء Ooredoo الكويت إلى 2.9 مليون عميل خلال تسعة أشهر، بزيادة قدرها 5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
إن النجاح المستمر في جذب والاحتفاظ بقاعدة عملاء كبيرة يعود إلى جودة الخدمات المميزة التي قدمتها Ooredoo حيث استطاعت الشركة تحسين تجربة الاتصالات للعملاء عبر مجموعة متنوعة من الخدمات المتميزة والابتكارات.
كما تجدر الإشادة بالدور الإيجابي الكبير الذي يلعبه فريق العمل في تحقيق هذه الإنجازات. إن تفانيهم وتفرغهم للعمل يعكسان التزامهم بتحسين تجربة العملاء وتقديم خدمات عالية الجودة. وتعزيز مكانة Ooredoo كشريك موثوق به في مجال الاتصالات، يشير إلى الأهمية القصوى التي توليها لنيل رضى العملاء والابتكار في هذا القطاع ذو التنافسية العالية.
إن الجهود التي بذلتها الشركة في مجال الرقمنة، لم تتوقف عند تحسين الخدمات والمنتجات الرقمية، بل تجاوزتها لتتكامل مع المنصات الرقمية الحكومية والخدماتية وغيرها في سبيل تطوير جودة حياة الافراد وتسهيلها.
وفي استجابتها للتطورات السريعة في المشهد الرقمي وتماشيا مع توجهاته، قامت Ooredoo في عام 2023 بالاستثمار في منصات شاملة ومدفوعة بالذكاء الاصطناعي، بهدف توفير حلول وخدمات متكاملة عبر نافذة واحدة. يأتي هذا الاستثمار لتسهيل متابعة مراحل التطوير والأمان والعمليات الخاصة بالبرامج ودورتها الحياتية.
ولا بد من الإشادة بتطبيق Ooredoo الذي يعد الأكثر استخداما من قبل العملاء، والأفضل ضمن عشرة تطبيقات مجانية في الكويت، بالإضافة الى برنامج مكافآت نجوم للولاء الحاصل على العديد من الجوائز.
وفي هذا السياق، قامت Ooredoo بإطلاق حلول للمدن الذكية باستخدام تقنية الإنترنت من الأشياء (IoT)، وتتضمن هذه الحلول تقنيات تم تطويرها بعد إجراء دراسات وأبحاث مكثفة، ولعل أهمها تم تطبيقها في سوق المباركية وذلك نظرا لأهمية الموقع الاستراتيجي الذي اعتبر محطا لتعزيز بيئة حضرية أكثر استدامة وصديقة للبيئة.
كما تم الكشف عن أحدث الحلول المخصصة لعملاء الشركات في قطاع الأعمال من خلال نجاح تقنية انترنت الأشياء ذات النطاق الضيق (NB-IoT) في شبكة Ooredoo.
تعكس هذه الخطوة بشكل واضح دور الشركة الريادي في اعتماد أحدث التقنيات ورفع معايير الاتصالات وتقديم خدمات مبتكرة بمستويات استثنائية. تعتبر هذه الخطوة إضافة مهمة لمحفظة Ooredoo المتنوعة من حلول الاتصال في إنترنت الأشياء. وبفضل هذه المحفظة الواسعة، سيكون لدى عملاء الشركة القدرة على الاستفادة من إمكانيات تقنية NB-IoT في مختلف المجالات.
تأتي هذه التقنية الحديثة بفوائد متعددة وواسعة تهدف إلى تعزيز وتمكين إنترنت الأشياء (IoT)، حيث تتميز بكفاءتها في توفير اتصالات فعالة من حيث التكلفة واستهلاك منخفض للطاقة. وهذا ما يجعل استخدامها سهلا في تشغيل مجموعة متنوعة من الأجهزة والتطبيقات.
تعد هذه الخطوة البارزة ذات أهمية كبيرة لعملاء Ooredoo، حيث تسهم أيضا في تحقيق فوائد لعدة صناعات وقطاعات متنوعة، وتسهم في تعزيز البيئة بشكل عام وتوفير ميزة إضافية للجماعة المحلية. بالالتزام بأعلى المعايير العالمية في مجال الأمان والسلامة باستخدام تقنية NB-IoT، يمكن لعملاء Ooredoo الاستفادة من اتصال أقوى وأكثر أمانا لأجهزة إنترنت الأشياء الخاصة بهم، سواء في منازلهم الذكية، على أجهزتهم الشخصية، أو في مجال مراقبة الأصول.
تحرص Ooredoo على تطوير حلول ذكية، ولذلك قررت توسيع رقعة شراكاتها العالمية. يجدر بالذكر أنه في هذا السياق، تم التعاقد مع Amazon Web Services خلال هذا العام لتعزيز مجال التحول الرقمي.
كما تستمر شراكة Ooredoo مع كبار صناع الأجهزة الذكية ومستلزماتها في العالم، ومنهاSamsung، Huawei، Apple،، حيث تم إطلاق أحدث الأجهزة لعملائها مع باقات تنافسية ومميزة.
تحظى هذه الشراكات بأهمية كبيرة في استراتيجية Ooredoo، حيث تعكس التزام الشركة بتقديم أفضل التقنيات والخدمات لعملائها.
مع ارتفاع في الطلب من قبل العملاء، تمكنت الشركة من تحقيق أهدافها الاستراتيجية. إن التطور الذي شهدته Ooredoo لم يقتصر على الجانب التكنولوجي، بل تضمن أيضا توسيع خدمات الشركة وتقديم عروض ترويجية تلبي احتياجات جميع شرائح العملاء وأساليب حياتهم.
كما قامت Ooredoo أيضا بعقد المزيد من الشراكات الاستراتيجية ضمن نطاق برنامج المكافآت الأكبر في الكويت «نجوم»، وذلك من خلال تعزيز وتنويع شركائها ليشمل كافة القطاعات وأفضل العلامات التجارية ومزودي الخدمات، الأمر الذي يشكل قيمة مضافة إلى تجربة العملاء، ويعزز من مصداقية شعار الشركة «نطور عالمك». عملت مجموعة Ooredoo بالتعاون مع شركات الاتصالات في دول الخليج العربي نحو تعزيز مفهوم الاستدامة في المنطقة، حيث أطلقت مبادرة ملموسة لتبادل المعلومات وبدء مسيرة تحولية لدعم الاستدامة في قطاع الاتصالات في تلك الدول. تم توقيع مذكرة التفاهم خلال فعاليات المؤتمر العالمي للجوال 2022 بمشاركة سبع شركات اتصالات في منطقة الخليج العربي، مما يبرز التكامل الإقليمي والتوجه المشترك نحو تقليل الأثر الكربوني وتعزيز ممارسات الاستدامة في قطاع الاتصالات.
وقد تصدرت مجموعة Ooredoo قائمة الاستدامة في الشرق الأوسط، ضمن 100 شركة لمجلة فوربس الشرق الأوسط، مما يعكس تفوقها في التزامها بالاستدامة وحماية البيئة. تبرز القائمة الشركات الرائدة التي تعتمد ممارسات مستدامة في جميع أنحاء المنطقة، وتشمل تقييماتها 11 قطاعا رئيسيا استنادا إلى معايير متنوعة، مثل التأثير البيئي الإيجابي والالتزام بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
في قطاع التكنولوجيا والاتصالات، حققت مجموعة Ooredoo المركز الرابع، مؤكدة مكانتها ضمن أفضل 5 شركات تحقق إنجازات ملموسة في مجال الاستدامة. وفي إطار دورها الرائد نحو تحقيق رؤية كويت جديدة 2035، استمرت Ooredoo في اعتماد أفضل ممارسات الاستدامة طوال عام 2023، مع التركيز على المبادئ البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. بجانب التزامها بالاستدامة الهيكلية، أكدت الشركة التحول نحو محطات إرسال تعتمد على الطاقة الشمسية في المناطق المحددة بالكويت، بما يسهم في تقليل الانبعاثات الضارة باستخدام الطاقة المتجددة.
بالتزامن مع الدور المجتمعي الذي اعتمدته كجزء من نموذج عملها، استمرت Ooredoo في إحداث تأثير إيجابي على المجتمع من خلال سلسلة من المبادرات والمشاركات المجتمعية التي استهدفت العديد من الفئات.
برنامج التوطين: تماشيا مع الرؤية الوطنية وأجندتها، تعد Ooredoo من بين أبرز الشركات فيما يتعلق بارتفاع نسبة العمالة الوطنية، حيث قامت الشركة بتنفيذ مجموعة من المبادرات لتعزيز تنمية وتوظيف الموظفين المحليين، حيث فاقت نسبة تسكين المناصب القيادية 90% وتعيين الشواغر الجديدة من الكفاءات الكويتية من حديثي التخرج، تضمنت هذه التدابير عددا من البرامج المتنوعة مثل برامج دعم المبادرين والمشاريع الوطنية، وبرامج المنح الدراسية، وبرامج الرعاية المجتمعية.
شهد عام 2023 إشراف ورعاية Ooredoo لسلسلة من الفعاليات ذات البصمة الإيجابية على المجتمع. من بينها، حفل تكريم الفائقين والمتميزين في عدة مدارس كويتية، حيث أظهرت الشركة التزامها بتقديم الدعم اللامتناهي للشباب الواعد في الكويت. كما سعت الى تعزيز التعاون مع جامعات الكويت، مسلطة اهتمامها على توجيه وتوعية الشباب في مجال التكنولوجيا والاتصالات.
وتواجدت Ooredoo في عدد من المؤتمرات التعليمية والتوجيهية، مثل مؤتمر كلية الكويت التقنية Ktech 2023 ومؤتمر الكويت الثاني للتحول الرقمي، لتعكس التزامها بتقديم تجارب مثرية ومفيدة للشباب، ولتعزيز الروابط مع الشباب الواعد، تعاونت Ooredoo مع جامعة الكويت لتسليط الضوء على المواهب الشابة، وتقديم الدعم اللازم، بالإضافة إلى توفير فرص وظيفية متنوعة في مختلف المجالات.
تكريمات وجوائز تقديرية
تقديرا للجهود التي بذلتها الشركة في مختلف المجالات، حازت Ooredoo على مجموعة من الجوائز على المستوى الإقليمي والدولي، إذ ضم سجل جوائزها التقديرية للعام 2023، كل من:
- جائزة «أفضل برنامج ولاء ومكافآت في الشرق الأوسط» عن برنامج «نجوم».
- جائزة «الشراكة الرائدة في تقنية الـ 5G»
- جائزة أفضل تطبيق في الكويت ضمن جوائز Asian Telecom Awards
- جائزة أفضل موقع إلكتروني في الكويت ضمن جوائز Asian Telecom Awards
- جائزة ستيفي الذهبية في فئة شركات الاتصالات الكبرى للعام من برنامج جوائز الأعمال الدولية
- جائزة ستيفي الذهبية للابتكار في المعلومات في الموقع الإلكتروني
- جائزة ستيفي الفضية للابتكار في المعلومات في التطبيق الإلكتروني
- جائزة ستيفي الذهبية للنمو الابداعي
- كما حققت Ooredoo المركز الرابع على قائمتي الاستدامة والتكنولوجيا في الشرق الأوسط من مجلة فوربس بين 100 شركة كبرى.

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