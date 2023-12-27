الجلاوي المحاسبين تدعم إنشاء معيار المحاسبة الخيري بالكويت

MENAFN - Al-Anbaa) عقدت جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية اجتماعا مع ممثلي اتحاد المبرات والجمعيات الخيرية الكويتية، حيث تناول الاجتماع سبل تعزيز آليات التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية صباح الجلاوي إن الجمعية نجحت في تطوير معيار محاسبة الزكاة منذ 2017، ليفتح ذلك الباب للمضي قدما نحو طرح معيار جديد باسم «معيار المحاسبة الخيرية»، حيث تقدمت منظمة الزكاة العالمية ممثلة برئيسها د.رياض الخليفي بمبادرة للجمعية تهدف إلى إعداد وتطوير معيار محاسبي جديد متخصص بالإفصاح المحاسبي عن أعمال المؤسسات الخيرية بالكويت.

وأضاف: «قامت المنظمة مشكورة بتشكيل لجنة تحضيرية قامت بدراسات أولية للمقترح، وقد خرجت بتوصياتها لتؤكد على جدوى المشروع، بل ضرورة الاستعجال في العمل عليه وإنجازه، كما قدمت ورقة مختصرة حول معالم المشروع، حيث تم تزويد اتحاد الجمعيات بها قبل أيام من هذا الاجتماع».بدوره، أشار رئيس منظمة الزكاة العالمية د.رياض الخليفي الى أن الاجتماع توصل إلى عدد من التوصيات من بينها: أن يكون معيار المحاسبة الخيرية مصوغا بصورة سهلة على غير المحاسبين من الإداريين وجمهور العمل الخيري، إلى جانب مراعاة اللغة الفنية المحاسبية، وأن يكون قابلا للتطوير إلى نظام إلكتروني في المستقبل بحيث تستفيد منه الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية، والاستفادة من تجارب الدول الخليجية وغيرها في هذا المجال وأن يكون المعيار قابلا لاستيعاب تطبيقات المذهب الجعفري.وأضاف الخليفي ان هذا المعيار سيكون من بين الركائز التي يستند إليها العمل الخيري في الكويت لتحقيق الشفافية والمحاسبة المطلوبة في جميع البيانات المالية المتعلقة بالعمل الخيري، مستدركا بالقول ان المعيار سيسهم وبشكل كبير في تجنيب العمل الخيري الكثير من السلبيات التي يعاني منها في المرحلة الحالية.بدوره، أشاد رئيس مجلس إدارة اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية ناصر العجمي مثمنا للدعوة للاجتماع، مشيدا بتميز فكرة المشروع وأهميته وشدة الحاجة إليه في الواقع الخيري الكويتي والخليجي والعالمي، ومؤكدا على دعم الاتحاد لتوجه الجمعية في هذا المشروع النوعي، وتقديم جميع الخدمات اللازمة لذلك.كما أشاد أمين سر الاتحاد هاني عبدالنعيم بفكرة المعيار، مؤكدا دعم الاتحاد لهذا المشروع المهم، كما أوصى بربط المعيار باسم الكويت، وذلك حفاظا لحقوق الكويت في هذا التميز الإنساني.كما اقترح الخبير والمدقق المحاسبي د.محمد صوفي بعض التوصيات الفنية التي ستتم مراعاتها ضمنا عند إعداد المعيار مستقبلا من قبل اللجنة التنفيذية المختصة.