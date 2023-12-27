1 36 مليار دينار ودائع جديدة دخلت البنوك في 11 شهرا



1.01 مليار دينار قروض المواطنين والمقيمين منذ العام الحالي حتى نهاية نوفمبر الماضي 4 ملايين دينار فقط حجم القروض الاستهلاكية الممنوحة من البنوك في أول 11 شهراً من العام



علاء مجيد

شهدت الودائع لدى القطاع المصرفي الكويتي بنهاية الـ 11 شهرا الأولى من 2023 ارتفاعا بنسبة 2.9% لتبلغ 48.27 مليار دينار، وذلك مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية ديسمبر 2022 والبالغة 46.91 مليار دينار، ما يعني أن البنوك المحلية استقطبت ودائع جديدة بقيمة 1.36 مليار دينار خلال 11 شهرا.

وجاء هذا الارتفاع الكبير للودائع لدى البنوك المحلية، مدفوعا بزيادة الودائع الحكومية التي ارتفعت بنسبة 30.5% وبقيمة 1.03 مليار دينار خلال 11 شهر، مستحوذة على 74% من الودائع الجديدة التي دخلت البنوك منذ بداية العام حتى نهاية نوفمبر الماضي، ليبلغ رصيد الودائع الحكومية لدى البنوك 4.4 مليارات دينار، مقارنة بـ 3.37 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2022.

أما فيما يخص ودائع القطاع الخاص بالدينار، فقد شهدت ارتفاعا بنسبة 1.25% وبقيمة 442 مليون دينار خلال الـ 11 شهرا الأولى من 2023، ليبلغ رصيد الودائع القطاع الخاص بالدينار لدى البنوك 35.58 مليار دينار بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة برصيد بلغ 35.14 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2022.

بالمقابل، ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية خلال 11 شهرا بنسبة 1.4% وبقيمة 25 مليون دينار، ليصل رصيد الودائع بالعملات الأجنبية إلى 1.79 مليار دينار بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بـ 1.774 بنهاية ديسمبر 2022، بينما تراجعت على أساس شهري بنسبة 1.9% مقارنة بـ 1.83 مليار دينار بنهاية أكتوبر الماضي.

أما فيما يتعلق بودائع المؤسسات العامة المالية وغير المالية، فقد تراجعت منذ بداية العام الحالي حتى نوفمبر الماضي بنسبة 2.1% وبقيمة 138 مليون دينار، ليصل رصيدها إلى 6.48 مليارات دينار بنهاية نوفمبر، مقارنة بـ 6.62 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2022، في حين ارتفعت على المستوى الشهري بنسبة 5.9%.

وتعكس بيانات الائتمان والإيداع الشهرية للقطاع المصرفي الكويتي بشكل واضح اتجاهات السياسة النقدية وتغيرات أسعار الفائدة عالميا ومؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث نما الائتمان لكن بوتيرة أقل من نمو الودائع، وكان نمو القروض الاستهلاكية بطيئا منذ بداية العام، بالتزامن مع تراجع حدة الإنفاق الاستهلاكي بعد المستويات القياسية التي سجلها العام الماضي.

وقد سجل الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي ارتفاعا خلال 11 شهرا، وسط زيادة أغلب القروض الممنوحة إلى كل القطاعات الاقتصادية، حيث حققت التسهيلات الائتمانية مستوى قياسيا جديدا عند 53.46 مليار دينار، مرتفعة بنسبة 1.93% وبقيمة 1.01 مليار دينار، مقارنة بشهر ديسمبر الماضي الذي حقق الائتمان فيه 52.44 مليار دينار.

ويعكس الإقبال على الاقتراض رغم ارتفاع الفائدة تحسن معنويات قطاع الأعمال في ظل التحسن التدريجي بوتيرة الإنفاق الاستهلاكي، والخطط الحكومية الطموحة، وقد سجل الائتمان ارتفاعا شهريا خلال نوفمبر بقيمة 338 مليون دينار مرتفعا 0.63% مقارنة بأكتوبر الماضي الذي وصل الائتمان فيه إلى 53.125 مليار دينار.

كما ارتفع الائتمان بنسبة 2.1% على أساس سنوي بقيمة 1.09 مليار دينار مقارنة بمستوياته في نوفمبر 2022، والذي سجل خلاله مستوى 52.36 مليار دينار، وذلك بحسب بيانات بنك الكويت المركزي لشهر نوفمبر 2023.

وسجلت القروض الاستهلاكية الموجهة لشراء سلع معمرة وسيارات ارتفاعا بنهاية الـ 11 أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 0.2% وبقيمة 4 ملايين دينار فقط إلى 1.97 مليار دينار، مقارنة مع 1.967 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي.

كما سجلت نموا سنويا بلغ 0.45% مقارنة مع مستويات نوفمبر 2022 والبالغة 1.96 مليار دينار، كما ارتفعت القروض الاستهلاكية شهريا بنسبة 0.15% مقارنة بمستويات أكتوبر الماضي والبالغة 1.97 مليار دينار.

كما شهدت القروض الموجهة لشراء أوراق مالية خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر من العام الحالي ارتفاعا بنسبة 1.7% لتسجل مستوى 3.35 مليارات دينار بنهاية نوفمبر الماضي بزيادة 56 مليون دينار مقارنة بـ 3.291 مليارات دينار بنهاية ديسمبر من العام الماضي.

كما سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 2.7% مقارنة بمستوياتها في نوفمبر 2022 والبالغة 3.259 مليارات دينار، في حين تراجعت شهريا بنسبة 0.23% مقارنة بـ 3.355 مليارات دينار في أكتوبر الماضي.

في حين شهد قطاع النفط والغاز انخفاضا خلال الـ 11 شهرا الماضية بنسبة 5.3% لتسجل مستوى 2.510 مليار دينار خلال نوفمبر الماضي بالمقارنة 2.651 مليار دينار في ديسمبر الماضي.

كما سجلت تراجعا سنويا بلغ نسبته 7.24% مقارنة بمستوياتها في نوفمبر 2022 والبالغة 2.706 مليار دينار، بينما ارتفع القطاع على المستوى الشهري بنسبة 2.11% مقارنة بـ 2.458 مليار دينار خلال أكتوبر الماضي.

وشهدت قروض البنوك تراجعا خلال الـ 11 شهرا الأولى من العام الحالي 2023 بنسبة 5.57% وبقيمة 186 مليون دينار لتسجل مستوى 3.153 مليارات دينار خلال نوفمبر الماضي مقارنة مع 3.339 مليارات دينار بنهاية ديسمبر من عام 2022، في حين ارتفعت شهريا بنسبة 6.09% مقارنة بـ 2.972 مليار دينار في أكتوبر الماضي، وانخفضت ايضا على أساس سنوي بنسبة 0.47% مقارنة بمستويات نوفمبر من العام الماضي والبالغة 3.168 مليارات دينار.

وارتفعت المؤسسات المالية غير البنوك خلال الـ 11 شهرا الأولى من العام الحالي بنسبة 23.3% وبقيمة 370 مليون دينار لتسجل مستوى 1.956 مليار دينار خلال نوفمبر الماضي مقارنة مع 1.586 مليار دينار بنهاية ديسمبر من عام 2022، كما ارتفعت شهريا بنسبة 2.51% مقارنة بـ 1.908 مليار دينار في أكتوبر الماضي، وصعدت ايضا على أساس سنوي بنسبة 20% مقارنة بمستويات نوفمبر من العام الماضي والبالغة 1.630 مليار دينار.14.1 مليار دينار الاحتياطي الأجنبي للكويتأظهرت بيانات البنك المركزي أن الأصول الاحتياطية للكويت انخفضت خلال الـ 11 شهرا الأولى من العام الحالي، لتسجل مستوى 14.08 مليار دينار بنهاية نوفمبر الماضي، وذلك بتراجع بلغ 4.66% عن مستواه البالغ 14.77 مليار دينار في ديسمبر من العام الماضي.وتضمنت احتياطيات البلاد نحو 12.54 مليار دينار رصيد الودائع والعملات الأجنبية في الخارج إضافة لنحو 1.32 مليار دينار حقوق السحب الخاصة للكويت لدى صندوق النقد الدولي. كما تتألف من نحو 226 مليون دينار رصيد لدى صندوق النقد الدولي، و51.5 مليون دينار أوراق مالية في الخارج.ويشمل الاحتياطي الأجنبي للكويت ذهبا (مقداره 79 طنا محسوبا بالقيمة الدفترية منذ شرائه) بنحو 31.7 مليون دينار بنهاية نوفمبر 2023. علما أن الاحتياطي الأجنبي لا يشمل الأصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار المتمثلة في الصندوق السيادي.