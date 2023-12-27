الإدارة التنفيذية للمركز الطبي الدولي تتفقد أعمال البناء بفرع مكة المكرمة

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- Global Advertising) قام الدكتور وليد فتيحي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمركز الطبي الدولي برفقة عدد من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بتفقد أعمال البناء بأول فروع شبكة المركز الطبي الدولي الجديدة في مكة المكرمة، وذلك ضمن المشروع العمراني المتكامل (استثمارات الراجحي).
وصرح الدكتور أنيس سندي الرئيس التنفيذي لشبكة المراكز الطبية والمشرف على مجموعة المشاريع التوسعية للمركز الطبي الدولي أن الفرع الجديد بمكة المكرمة سيضم منظومة متكاملة للعيادات الخارجية تشمل كافة التخصصات الطبية، إضافة إلى مركز لجراحات اليوم الواحد، مركز متكامل للأشعة، بالإضافة إلى مركز تجميل متخصص ومجهز بأحدث التجهيزات الطبية، ومختبر يقدم الخدمات لكافة أنواع التحاليل الطبية.
وأضاف الدكتور أنيس سندي أن فرع مكة سيشتمل أيضاً على عدد من الأقسام مثل: قسم الطوارئ، قسم كبار الشخصيات (البرنامج التنفيذي)، قسم الرعاية الصحية المنزلية، قسم طب الأسرة، إضافة إلى صيدلية متاحة على مدار اليوم.
هذا إضافة إلى عدد من الوحدات الطبية، مثل: وحدة غسيل الكلى، وحدة القلب التشخيصية، وحدة الفحص التنفسي، وحدة العلاج الطبيعي، وحدة العلاج الكيماوي.
يُذكر أنه فضلاً عن وصول المركز الطبي الدولي لأهل مكة المكرمة من خلال فرعه الجديد، فإن الفرع سيخدم أيضاً المشروع العمراني الكبير (استثمارات الراجحي) بما يضم من فنادق وشقق سكنية ومكاتب.
ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة الإعلان عن وضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الطبية الأخرى تحت مظلة المركز الطبي الدولي وفق أعلى المعايير العالمية والتي ستتوالى تباعاً.
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