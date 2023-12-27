7 شهداء بقصف إسرائيلي على مخيم النصيرات

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، معظمهم من الأطفال والنساء، مساء الأربعاء، في قصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.
وذكرت مصادر محلية، أن 7 مواطنين على الأقل استشهدوا، وأصيب آخرون، جراء استهداف الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات، فيما أصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلا في منطقة الزوايدة وسط القطاع.
كما شنت طائرات الاحتلال غارات جديدة على وسط مدينة خان يونس، وعلى أرض زراعية شمال مدينة رفح، جنوب القطاع.
وارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 21 ألف شهيد، بالإضافة إلى نحو 54 ألف جريح، والآلاف من المفقودين، في حصيلة غير نهائية.
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