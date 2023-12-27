7 شهداء بقصف إسرائيلي على مخيم النصيرات

MENAFN - Khaberni) خبرني - استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، معظمهم من الأطفال والنساء، مساء الأربعاء، في قصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية، أن 7 مواطنين على الأقل استشهدوا، وأصيب آخرون، جراء استهداف الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات، فيما أصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلا في منطقة الزوايدة وسط القطاع.

كما شنت طائرات الاحتلال غارات جديدة على وسط مدينة خان يونس، وعلى أرض زراعية شمال مدينة رفح، جنوب القطاع.

وارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 21 ألف شهيد، بالإضافة إلى نحو 54 ألف جريح، والآلاف من المفقودين، في حصيلة غير نهائية.