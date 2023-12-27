«يوبيسوفت» أحدث ضحايا اختراقات ألعاب الفيديو بعد «سوني»

أعلنت شركة نشر ألعاب الفيديو الفرنسية يوبيسوفت أنها تعرضت لمحاولة قرصنة، في سياق تعرض أطراف أخرى في صناعة ألعاب الفيديو لسرقة هائلة للبيانات مثل استوديو Insomniac Games المطور للعبة ((Wolverine)).

وقال متحدث باسم يوبيسوفت لوكالة فرانس ((نحن على علم بحادث مفترض في مجال أمن البيانات ونجري تحقيقاً حالياً)).

بحسب الموقع المتخصص ((vx-underground))، فقد حاول قراصنة سرقة حوالي 900 غيغابايت من البيانات من خوادم يوبيسوفت، إلى أن قامت فرق الأمن بوقف الاختراق الأمني الخميس. الأسبوع الماضي، تعرض استوديو Insomniac Games، التابع لشركة سوني اليابانية العملاقة لقرصنة واسعة للبيانات الحساسة تحت شكل برامج فدية.

أمام رفض هذا الاستوديو الامتثال، كشف القراصنة عن معلومات حساسة بشأن الشركة وشراكاتها وكذلك حول مشاريع الاستوديو المقبلة مثل ألعاب ((Wolverine)) أو ((Spider-man 3)).

وردت شركة Insomniac Games في رسالة نُشرت الخميس على منصة اكس ((نشعر بالحزن والغضب في آن بشأن الهجوم الإلكتروني الإجرامي الأخير ضد الاستوديو الخاص بنا)).

وكتب الاستوديو ((نحن نعلم أن البيانات المسروقة تتضمن معلومات شخصية تخص موظفينا وموظفين سابقين ومقاولين مستقلين. وتتضمن أيضاً تفاصيل أولية عن تطوير +Wolverine+ لجهاز PlayStation 5 لقد كانت هذه التجربة مؤلمة جداً بالنسبة لنا))، مضيفاً أن تطوير ((Wolverine)) مستمر ((كما هو مخطط له)).

وكانت Insomniac، وActivision-Blizzard، وElectronic Arts تعرضت لهجمات إلكترونية محددة الهدف في السنوات الماضية.