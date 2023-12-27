الذهب يلمع عند 2077 دولاراً

تواصل أسعار الذهب اللمعان رغم التداول الضعيف وأمام توقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في الربع الأول من 2024 وضعف الدولار بشكل عام.

ومن المرجح أن يشهد الأسبوع تداولات ضعيفة في ظل قضاء المتداولين في أنحاء العالم لعطلات حتى بداية العام الجديد.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى 2077 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التداولات. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.4 بالمئة إلى 2078.20 دولاراً للأوقية.

ويتجه الذهب لتحقيق مكاسب تزيد على عشرة بالمئة هذا العام، وهي الأفضل منذ 2020 بفضل التوجه لشراء أصول الملاذ الآمن، وهو التوجه المدفوع بالحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط إلى جانب الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

وعززت بيانات أمريكية صدرت الأسبوع الماضي وأشارت إلى تراجع التضخم من توقعات الأسواق المالية بخفض المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة في مارس المقبل. ويتوقع المتداولون الآن فرصة قدرها 80 بالمئة تقريباً لخفض الفائدة، وفقاً لخدمة سي.إم.إي فيد ووتش.

ومن شأن انخفاض أسعار الفائدة تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائداً.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة لكنه ظل بالقرب من أدنى مستوى في خمسة أشهر وهو في طريقه إلى أسوأ أداء سنوي له منذ عام 2020.

ويجعل ضعف الدولار الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 24.25 دولاراً للأوقية، بينما استقر البلاتين عند 978.56 دولاراً. وتراجع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1176.49 دولاراً.