مشروع مشترك بين «أداني» وشركة مدعومة من «العالمية القابضة»

قالت شركة أداني لحلول الطاقة في بيان، أمس، إنها أسست مشروعاً مشتركاً مع إحدى الشركات، التي تدعمها الشركة العالمية القابضة في أبوظبي، وذلك بهدف توسيع أعمالها في مجال العدادات الذكية في الهند والعالم، وأضافت شركة توزيع الطاقة الهندية أن الشركة التابعة لها استحوذت على حصة 49 في المئة في شركة إسياسوفت هولدينجز، ومقرها الإمارات وتمتلك العالمية القابضة، وهي مستثمر حالي في شركات مجموعة أداني، حصة أغلبية فيها.

ولدى شركة أداني للطاقة، التي لم تكشف عن مبلغ الصفقة، طلبات لتركيب 20 مليون عداد ذكي من مختلف شركات توزيع الطاقة في الهند.

وقالت في بيان إنها تأمل من خلال المشروع المشترك في تعزيز أعمالها المحلية في مجال العدادات الذكية، بالإضافة إلى التوسع عالمياً باستخدام شبكة إسياسوفت في أكثر من عشر دول.

وتبذل الحكومة الهندية مساعي من أجل تركيب عدادات ذكية، وأطلقت العام الماضي مخططاً، يهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية والاستدامة المالية لشركات توزيع الطاقة.

توفر العدادات الذكية بيانات استخدام الطاقة في الوقت الفعلي، مما يسمح للمستخدمين باتخاذ قرارات بشأن استهلاكهم بناء على المعلومات. وقالت شركة أداني للطاقة في البيان: ((إن الحكومة الهندية تخطط لتركيب 250 مليون عداد في جميع أنحاء البلاد، بحلول عام 2025، منها 80 مليون عداد، لم يتم طرح مناقصات من أجلها بعد، مما يشير إلى فرص النمو)).