مشاركة ناجحة لـ«حياكم في أبوظبي» بسوق السفر الفاخر

شاركت ((حياكم في أبوظبي))، الهوية السياحية في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، في الدورة الـ22 من معرض سوق السفر العالمي الفاخر الذي اختتم فعالياته أخيراً في مدينة كان الفرنسية، تعزيزاً للشراكات الحالية مع أبرز الجهات العاملة في قطاع السفر والسياحة الدولي، إلى جانب بحث سبل بناء علاقات تعاون جديدة، مع استعراض الفرص والتجارب الاستثنائية في الإمارة، باعتبارها وجهة مفضلة للسياحة الفاخرة.

وضم وفد أبوظبي في المعرض 14 من الشركاء. وقال عبدالله يوسف، مدير العمليات الدولية في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي: ((منحنا معرض سوق السفر العالمي الفاخر منصة مثالية لتسليط الضوء على أفضل المعالم والبرامج والجولات في أبوظبي، والتعريف بجدول فعالياتنا المستمرة على مدار العام، وكرم ضيافتنا الأصيلة.

وفي إطار التزامنا بتمكين قطاع السياحة في الإمارة، وصون مقوماتها والارتقاء بها، نمضي في تحقيق رسالتنا الرامية إلى إثراء الحياة عبر مشاركة تجاربنا الترفيهية والثقافية الملهمة مع العالم، ترسيخاً لمكانة أبوظبي بوصفها وجهة متميزة تلبي تطلعات الجميع)). وحظيت المنتجعات والنوادي الشاطئية المتنوعة في جزيرة السعديات باهتمام خاص من زوار المعرض. وتحتضن أبوظبي حالياً ما يزيد على 230 فندقاً ومنتجعاً.