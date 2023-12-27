محطات شحن للسيارات في بنك دبي التجاري

أعلن بنك دبي التجاري عن تعاونه الاستراتيجي مع المركز الميكانيكي للخليج العربي، الوكيل الرسمي لمجموعة BMW في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، لتدشين محطات شحن السيارات الكهربائية في فروع مختارة ضمن شبكة فروعه المنتشرة في جميع أرجاء الإمارات، وهو ما يجسد عمل بنك دبي التجاري المستمر على إيجاد حلول تساهم في التزامه بالاستدامة والمسؤولية البيئية.

وقال عثمان إبراهيم بن هندي، الرئيس التنفيذي للاستدامة وشؤون العملاء في بنك دبي التجاري: ((باعتبارنا البنك الذي يدعم طموحات الدولة، فإننا فخورون بتدشين محطات شحن السيارات الكهربائية في فروعنا لاستخدامها من قبل عملائنا أثناء زيارتهم للبنك. وتعكس هذه المبادرة التزام البنك بتوفير حلول مستدامة تساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة، بالتوازي مع الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050)).

وقال أيهان أولسر، المدير العام لمجموعة البطحاء للسيارات: ((نعتبر التزامنا في المركز الميكانيكي للخليج العربي، بوسائل النقل المستدامة جزءاً لا يتجزأ من أخلاقياتنا. إن شراكتنا الاستراتيجية مع بنك دبي التجاري تعكس التزامنا بتعزيز نظام صديق للبيئة وتسهيل الانتقال إلى حلول مواصلات مستدامة.

كما إننا نهدف، من خلال توسيع البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية، إلى مواجهة التحدي الهائل المتمثل في إمكانية وصول أصحاب السيارات الكهربائية إلى مصادر الشحن، والمساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة في الإمارات، وتعزيز التزامات BMW المتمثلة بتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفري من خلال الانتقال العالمي نحو بدائل وسائل نقل أكثر مراعاة للبيئة)).