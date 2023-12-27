100 % نسبة إشغال فنادق رأس الخيمة في نهاية العام

تستعد إمارة رأس الخيمة لاستقبال العام الجديد بعرض الألعاب النارية الرائع ليزين سماء الإمارة، وسيغطي العرض 4.5 كيلومترات بين جزيرة المرجان وقرية الحمراء، حيث أكد مديرو قطاع الفنادق المطلة على الواجهة المائية لجزيرة المرجان وميناء العرب، أن نسب إشغال الغرف الفندقية وصلت إلى 100%، فيما سجلت أسعار الغرف الفندقية ارتفاعاً بشكل كبير خلال ديسمبر الجاري بالتوازي مع العطلة المدرسية والحجوزات الخاصة بالأسواق الدولية.

وقال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: إن القطاع الفندقي في رأس الخيمة يواصل تسجيل إقبال كبير من كافة الأسواق الدولية والمحلية والخليجية، ما سيسهم في زيادة معدلات الإشغال للغرف خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن العروض الخاصة لاستقبال رأس السنة الجديدة ستكون استثنائية ومبهرة لكافة الأعمار، وستضيء الألعاب النارية سماء رأس الخيمة بعرض مذهل على إيقاعات موسيقية، ويغطي العرض 4.5 كيلومترات من الواجهة البحرية الممتدة بين جزيرة المرجان وقرية الحمراء، متوقعاً أن يشاهد العرض عشرات الآلاف من الحضور، بالإضافة لنزلاء الفنادق والمنتجعات المطلة على الواجهة المائية.

وأكد ستيفان فوكس مدير عام منتجع وسبا انتركونتننتال رأس الخيمة ميناء العرب، أن المنتجع سجل نسبة إشغال تصل إلى 100% مواصلاً تحقيق معدلات مرتفعة منذ بداية الموسم الشتوي، في ظل تزايد الإقبال المرتفع من الأسواق العالمية للاستمتاع بأجواء رأس الخيمة وقضاء عطلة استثنائية في ليلة رأس السنة التي ستشهد إطلاق عروض الألعاب النارية، حيث يوفر المنتجع إطلالة خاصة للاستمتاع بالألعاب النارية بالإضافة للبرامج الاستثنائية المخصصة لجميع أفراد العائلة التي يقدمها المنتجع.

وقال أحمد النواوي مدير عام منتجع ريكسوس باب البحر بجزيرة المرجان رأس الخيمة: يشهد المنتجع معدلات إشغال مرتفعة لجميع الغرف والأجنحة من الأسواق الدولية التي دخلت منافسة كبيرة مع السوق المحلي خلال شهر ديسمبر الذي يعد من أهم أشهر العام وأكثرها نشاطاً لتميزه بموسم الأعياد واحتفالات ليلة رأس السنة الجديدة والإجازة المدرسية، حيث يفضل الزوار من الأسواق العالمية والمحلية الاستمتاع بفعاليات بأجواء دولة الإمارات الشتوية، وخصص المنتجع منصات مشاهدة للاستمتاع بالعروض، بالإضافة لإعداد برامج خاصة لجميع أفراد العائلة، مع حرصنا على تنويع تلك العروض لتلائم أذواق النزلاء من كافة الأسواق الدولية والمحلية.

وأكد أشرف صالح مدير عام مجموع فنادق بن ماجد في رأس الخيمة، ارتفاع معدلات الحجوزات على الغرف في فنادق المجموعة بنسبة 100%، مع اقتراب الاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة، وبفضل تنوع المنتجات والباقات التي تم طرحها منذ بداية الموسم الشتوي، حيث تضم قائمة المجموعة أنشطة حافلة بالعروض والفعاليات احتفالاً بقدوم العام الجديد والتي تنطلق بحفل عشاء على شاطئ المنتجع، يجمع أكثر من 1500 زائر، مصحوباً ببرنامج ترفيهي ينطلق في السابعة مساءً ويضم عدداً كبيراً من العروض الترفيهية، والاستمتاع بعروض الألعاب النارية على الواجهة المائية، وتمتد عروضنا الخاصة حتى منتصف الليل.