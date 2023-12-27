44 % من الموظفين يتوقعون زيادة دخولهم لمهاراتهم الرقمية

أشار استطلاع جديد أجرته شركة كاسبرسكي إلى افتقار أكثر من نصف الموظفين في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا إلى المهارات الرقمية عند ممارسة أعمالهم على أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الرقمية الأخرى.

ويرى الموظفون أنهم كانوا ليكسبوا أموالاً أكثر بمعدل وسطي 41% لو امتلكوا مهارات رقمية أعلى. وعلى وجه الخصوص قال المشاركون في مصر إنهم سيكسبون أموالاً أكثر بنسبة 53% لو كانت مهاراتهم الرقمية أفضل، أما المشاركون في دولة الإمارات فقالوا إنهم سيكسبون أموالاً أكثر بنسبة 44%.

كذلك أشار المشاركون في المملكة العربية السعودية إلى احتمال زيادة رواتبهم بنسبة 36% لو تحسنت مهاراتهم الرقمية، وقال المشاركون في تركيا وجنوب أفريقيا إن أجورهم سترتفع بنسبة 35% و36% على التوالي.

مهارات رقمية

وقال عماد الحفار، رئيس الخبراء التقنيين لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا لدى كاسبرسكي: ((تشكل المهارات الرقمية حالياً قوام التقدم الوظيفي، لكن يجدر بأصحاب العمل ألا يغفلوا عن الترابط بين تحسين المهارات الفردية، وبين الأمن السيبراني المؤسسي. عندما تستثمر الشركات في تدريب موظفيها على تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني، فذلك لا يرسخ سمعتها بأنها شركات معنية برفاه موظفيها فحسب، وإنما يعزز أيضاً الحماية السيبرانية للبنية التحتية المؤسسية.

وتساهم الحلول الخاصة، مثل Kaspersky Automated Security Awareness Platform، في بلوغ هذين الهدفين بفعالية)).

يفطن الموظفون إلى أهمية اكتساب مهارات رقمية جديدة، وصقل مهاراتهم الحالية. ففي عموم منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، بادر نحو 79% من الموظفين إلى تلقي دورات تدريبية - مدفوعة أو مجانية - في المعرفة الرقمية من تلقاء أنفسهم. وبلغت نسبة أولئك الموظفين في مصر قرابة 75%، في حين بلغت 70% في السعودية، و91% في دولة الإمارات، و81% في تركيا، و76% في جنوب أفريقيا.

لا يعرقل نقص المهارات الرقمية مسيرة الفرد المهنية، وإنما يفضي إلى مخاطر حقيقية مرتبطة بالأمن السيبراني للمؤسسة التي يعمل فيها. لذلك يعد ((جدار الحماية البشري)) من الوسائل الدفاعية الأساسية للحماية من الحوادث السيبرانية. فربما يفتح الموظفون رابط تصيد احتيالي، أو يقومون بتنزيل برمجية فدية على جهاز للشركة، فيسبب ذلك خسارة مادية لها، ويلحق الضرر بسمعتها. لأجل هذا السبب حري بالموظفين على اختلاف مستوياتهم - من المديرين حتى المستجدين - أن يتلقوا تدريباً مناسباً في مجالي تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.

حرص

وأوصي خبراء كاسبرسكي بالإجراءات التالية لمساعدة الموظفين في تحسين مهاراتهم الرقمية:

الحرص على إجراء مراجعات دورية لفهم المهارات الرقمية التي تكون الأعمال في أمس الحاجة إليها.

تنظيم جلسات تدريبية ودورات تعليمية للموظفين حتى يتسنى لهم تحسين مهاراتهم. ويمكن استخدام حل Kaspersky Automated Security Awareness Platform، وهي أداة تعليمية عبر الإنترنت تفيد في تدريب الموظفين على الموضوعات المرتبطة بالأمن السيبراني.

التأكد من إلمام الموظفين بالتهديدات السيبرانية الرائجة مثل التصيد الاحتيالي، والخداع، وهجمات برمجية الفدية، وتأكد أنهم يستطيعون تمييزها وتجنبها.