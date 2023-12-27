المشهد الثقافي العربي 2023.. نجاحات وآفاق وسير



سلسلة إنجازات ثقافية نوعية، ميزت الحراك الإبداعي والفكري العربي، خلال العام 2023، حيث شهد مجموعة أنشطة متميزة برزت على امتداد الساحة العربية، وتنوعت بين معارض الكتاب، ومهرجانات المسرح والسينما، كما حقق العرب جملة إنجازات ثقافية عالمية رسخت مكانة الثقافة العربية عالمياً، وأثرت ساحة الإبداع العالمي. كما غادرتنا خلال هذا العام، كوكبة من أبرز الكتاب والمبدعين والفنانين، الذين تركوا بصمات نوعية في الحراك الثقافي والفني العربي.



ونعرض في الفقرات التالي، لجملة من النجاحات والبرامج الثقافية العربية، التي عنونت الحراك الثقافي العربي في 2023.





الكويت



شهدت الكويت تنظيم مجموعة من الفعاليات الثقافية النوعية، في عوالم الأدب والفكر والفن، ويأتي على رأسها معرض الكويت الدولي للكتاب 2023، الذي نظم بمشاركة 29 دولة منها 18 دولة عربية و11 دولة أجنبية، وضم إصدارات 486 دار نشر. كما عقدت مجموعة أمسيات وجوائز وفعاليات أدبية وفنية، متنوعة في حقول الرواية والقصة والمسرح.





سلطنة عمان

شهدت سلطنة عمان تنظيم باقات متنوعة من الأحداث الثقافية في 2023، عكست تميز الحراك الثقافي في السلطنة، ومن بينها مهرجان الدن المسرحي، الذي أصبح من أهم المهرجانات المسرحية التي تنظمها سلطنة عمان، والتي يشرف عليها مجموعة من الشباب.

وقد نظم تحت شعار «أهلاً بالعالم في سلطنة عمان» بمشاركة 24 عرضاً مسرحياً من سلطنة عمان وخارجها.



السعودية

ومن أبرز الأحداث الثقافية التي شهدتها المملكة العربية السعودية؛ كان الإعلان عن إنشاء دار الأوبرا الملكية في الدرعية، كأول دار أوبرا دائم في المملكة العربية السعودية. ومن المقرر الانتهاء من المشروع الذي يقع بالقرب من حي الطريف، الذي تم تسجيله ضمن مواقع التراث العالمي في اليونسكو، عام 2028.

كما نظم معرض جدة للكتاب، واستضافت مدينة جدة في ديسمبر فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي. وأطلقت وزارة الثقافة مسابقة صوت القصيدة ضمن مبادرة عام الشعر العربي 2023 ؛هذا إلى جانب العديد من الفعاليات بمناسبة اعتبار عام 2023 عاماً للغة العربية.



مصر



على مدى 12 يوماً، في الفترة ما بين 25 يناير و6 فبراير اجتذبت فعاليات الدورة الـ 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب أكثر من 3 ملايين و500 ألف زائر، مسجلة رقماً قياسياً في عدد الزائرين. وحظي المعرض بمشاركة 1047 ناشراً مصرياً وعربياً وأجنبياً، من 53 دولة، وتضمن نحو 500 فعالية ثقافية.

واستضافت دار الأوبرا المصرية في سبتمبر الدورة الثلاثين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، بحصول العرض المصري «من أجل الجنة إيكاروس» على جائزة أفضل عرض مسرحي.



وذهبت جائزة أفضل نص مسرحي أو فكرة إلى عرض الكونغو (مايكل فابريس). وجائزة أفضل ممثل لخالد رأفت عن دور الأب في عرض «إيكاروس»، وجائزة أفضل ممثلة لأسماء الشيخ عن عرض «نوستالجيا» من الجزائر. وعلى جائزة أفضل مخرج مسرحي جيا ديمترى عن عرض «عطيل» من چورچيا.

ويعد المهرجان، أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في تقديم ومناقشة العروض المسرحية التجريبية حول العالم. وشهد تكريم المخرج التونسي لسعد المحواشي الذي توفي خلال المهرجان.

كما أعلنت هيئة المتحف المصري الكبير عن افتتاح الدرج العظيم بالمتحف، وإضافته للزيارة في إطار التشغيل التجريبي للمتحف بداية من 1 ديسمبر.

ويضم الدرج العظيم مجموعة من التماثيل الضخمة، وينقسم لأربعة أقسام.

كما شهدت مصر العديد من معارض الكتب في مختلف المحافظات، فيما كانت محافظة الوادي الجديد عاصمة للثقافة عام 2023.

المغرب:

وفي المغرب، استضافت الدار البيضاء مهرجان المسرح العربي في دورته الثالثة عشرة، بحضور أكثر من 500 مسرحي من مختلف الدول العربية، وخمسة عشر عرضاً مسرحياً، تنافس منها أحد عشر عرضاً على جائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بنسختها العاشرة. والتي توجت بها مسرحية «رحل النهار» تأليف إسماعيل عبدالله وإخراج محمد العامري لمسرح الشارقة الوطني من الإمارات العربية المتحدة.

كما استضاف المغرب في شهر يونيو الدورة الـ4 من «مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، بمشاركة 34 فيلماً، ضمن مسابقتين للأفلام الطويلة والقصيرة، والمهرجان الدولي للسينما المستقلة في دورته الثانية بعرض 40 فيلماً في المسابقتين الرسميتين والأفلام خارج المسابقة الرسمية.



وتضمنت الدورة الرابعة والأربعون من موسم أصيلة الثقافي الدولي سلسلة من الندوات وجلسات النقاش إلى مواضيع وقضايا راهنة بمشاركة 300 شخصية ومتحدث رفيع المستوى.



وضمن فعاليات الدورة فاز الروائي اللبناني رشيد الضعيف بجائزة محمد زفزاف للرواية العربية، في دورتها الثامنة، كما حظي الفيلسوف والروائي المغربي سعيد بنسعيد العلوي، بتكريم خاص، عرفاناً برحلته الفكرية من نبع الفلسفة إلى ضفاف الرواية.

السودان





وفاز الفيلم السوداني «وداعاً جوليا» لمخرج محمد كردفاني بجائزة الجمهور وجائزة لجنة تحكيم سينيكلب من مهرجان تيراغونا السينمائي الدولي في إسبانيا إلى جانب تنويه خاص من لجنة تحكيم الشباب، ليصبح في رصيده 17 جائزة دولية.

سوريا



أعلنت وزارة الثقافة في سبتمبر أسماء الفائزين بجائزة الدولة التقديرية للعام 2023، حيث ذهبت في مجال الآداب للشاعر بيان الصفدي وفي مجال الفنون للفنانة نادين خوري وفي مجال النقد والدراسات والترجمة للدكتور خلف الجراد.

وشهدت العاصمة دمشق خلال ديسمبر فعاليات أيام الفن التشكيلي السوري 2023 للموسم السادس والتي تضمنت معارض تشكيلية وملتقى للنحت.

في ديسمبر أيضاً أدرجت منظمة اليونسكو «نفخ الزجاج يدوياً» على قائمة التراث الثقافي اللامادي الذي يحتاج إلى صون عاجل، وذلك خلال اجتماع الدورة الثامنة عشرة للجنة الحكومية الدولية لحماية التراث الثقافي اللامادي في بوتسوانا.

تونس



استضافت تونس في ديسمبر الدورة الرابعة والعشرين لـ«أيام قرطاج» المسرحية، بمشاركة أكثر من 60 عملاً من 28 بلداً من مختلف القارات. وفيه نال العرض الكويتي «صمت «جائزة التانيت الذهبي»،إلى جانب جائزة أحسن وأفضل أداء نسائي لـ«حلا عمران».

موريتانيا



احتضنت العاصمة الموريتانية نواكشوط في ديسمبر أعمال القمة الأدبية العربية الأفريقية، بالتزامن مع انعقاد اجتماع مجلس اتحاد الأمانة العامة للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب.

العراق



بمشاركة 20 عرضاً أقام مهرجان بغداد الدولي للمسرح في دورته الرابعة، تحت شعار «لأن المسرح يضيء الحياة». فيما عاودت فعاليات مهرجان العراق المسرحي، بدورته السادسة، بعد انقطاع اثنين وعشرين عاماً.





الأردن



استضافت عمّان في أبريل حفل تكريم «جائزة الشارقة للإبداع العربي» (الإصدار الأول)، حيث احتفي بالكاتبات والكتّاب العرب الفائزين في دورتها الـ26. وذلك في دائرة المكتبة الوطنية بالعاصمة الأردنية.

راحلون





فقدت الساحة الشعرية الكويتية والعربية، في ديسمبر عبدالعزيز سعود البابطين، رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية، ورئيس مجلس أعضاء مؤسسة البابطين الثقافية بالاتحاد الأوروبي، وعضو في العديد من المجالس والجمعيات والرابطات الناشطة في مجالات مختلفة.

ويعد الراحل أحد رواد الحركة الثقافية العربية والتنمية المعرفية، وكان أحد الذين يحملون على عاتقهم مهمة نشر الثقافة العربية واللغة العربية في شتى أنحاء المعمورة، وله العديد من الجهود البارزة في شتى المجالات الثقافية.

كما غيب الموت في الكويت؛ الفنان عبدالكريم عبدالقادر، والفنانة جواهر الكويتية بعد صراع طويل مع المرض، والفنان الكويتي عباس البدري عن 78 عاماً.



وتوفي بالمملكة العربية السعودية «مترجم الملوك» منصور الخريجي عن عمر ناهز 88 عاماً بعد وعكة صحية، ووري الثري أمس.

وعمل عميد عائلة الخريجي مترجماً للملوك في المملكة. كما رحل عن عالمنا الروائي السعودي هاني نقشبندي عن 60 عاماً.

في العام 2023 فقدت الساحة الفنية والثقافية المصرية العديد من الأسماء التي تركت بصماتها الإبداعية.

ومن بين الراحلين، الفنان أشرف عبدالغفور، الذي توفي عن عمر ناهز 81 عاماً، بعد تعرضه لحادث سير بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.



وتميز الراحل في الأعمال التلفزيونية التي شكلت الجزء الأكبر من رصيده الفني، ومنها: مسلسلات «القاهرة والناس» و«زيزينيا» و«جبل الحلال».

كما قدم عشرات المسلسلات الإذاعية والسهرات التلفزيونية وبعض الأفلام السينمائية.



كذلك رحل عن عالمنا الممثل والمؤلف المصري عادل أنور عن 58 عاماً، وشارك الراحل ممثلاً في مسلسلات أشهرها الجزء السادس من «ليالي الحلمية» (2016)، و«فلانتينو» (2020)، و«فارس بلا جواد» (2002)، و«العمدة هانم» (2009). وكان «عملة نادرة» المسلسل الأخير الذي أطل فيه، مع الممثلة نيللي كريم، في رمضان الماضي.





وتوفي الفنان المصري طارق عبدالعزيز في نوفمبر إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة داخل موقع تصوير مسلسل «وبقينا اتنين»، ومن آخر أعماله مشاركته في مسلسل «أعمل أي» الذي عرض قبل السباق الرمضاني، كما ارتبط اسم الفنان الراحل بالكثير من الأعمال المميزة وأبرزها: رحيم، راجعين يا هوى، وكل ما نفترق، قابيل، ريح المدام وغيرها.

كما توفي، الفنان المصري عثمان محمد علي، عن عمر يناهز 88 عاماً، بعد تعرضه لجلطة في المخ أدخل على أثرها العناية المركزة.

ورحل عن عالمنا أيضاً، الروائي حمدي أبو جليل، والكاتب المسرحي محمد السلاموني، والمفكر والمؤرخ محمد الجوادي.



وغيب الموت خلال العام الماضي الإعلامية ناهد الصباح، إثر حادث أليم، والفنان محمد بطاوي إثر أزمة قلبية، والفنان محمد فريد نجم مسلسل «ليالي الحلمية» بعد معاناة مع المرض، والفنان أشرف مصيلحي، وكريمان، نجمة «الحموات الفاتنات وسكر هانم»، والكاتب المسرحي محمد أبو العلا السلاموني عن عمر 82 عاماً.

كما غيب الموت خلال العام 2023 الشاعر الكبير كريم العراقي، الذي بدأ الكتابة والنشر منذ كان طالباً في المدرسة الابتدائية في مجلات عراقية عديدة منها: مجلة المتفرج، والراصد، والإذاعة والتلفزيون، وابن البلد، ووعي العمال ومجلة الشباب. وحصل على جائزة منظمة اليونسيف لأفضل أغنية إنسانية عن قصيدة تذكر التي لحنها وغناها الفنان كاظم الساهر. وتعاون العراقي مع كبار المطربين العراقيين والعرب؛ أبرزهم سعدون جابر وكاظم الساهر؛ الذي شكل معه ثنائياً بارزاً منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي.

ومن أعماله، ديوان «للمطر وأم الضفيرة»، «ذات مرة»، «سالم يا عراق»، «الخنجر الذهبي»، و«الشارع المهاجر».

كما غيب الموت الفنان العراقي الكبير ياس خضر في بغداد إثر مرض عضال. والراحل من مواليد العام 1938، بدأ رحلته مع الفن في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي وعمل مع كبار الملحنين العراقيين منهم محمد جواد اموري وطالب القره غولي وغيرهما، ومن أشهر أغانيه: «البنفسج» و«أه يا ليل»، «أنا دليت نار الحب»، «أجمل يوم»، «وداعاً يا حزن»، «على شط الفرات» وأغنية «مسافرين».

وتوفي المخرج السينمائي والكارتوني ثامر الزيدي عن عمر ناهز 80 عاماً. والزيدي، هو صاحب فكرة وإخراج أول فيلم عربي كارتوني طويل «حي بن يقظان»، الذي فاز في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للأطفال بالجائزة الأولى.

كما قدم أحد أهم الأعمال في مجال الرسوم المتحركة، المسلسل المعروف والمشهور «افتح يا سمسم».

وغيب الموت أيضاً الكاتب والناقد السوري عزت عمر، الذي توفي بعد إنجازات نوعية في عالم القصة والنقد. كما رحل المطرب العراقي علي جودة، في ديسمبر في أحد مشافي العاصمة العراقية بغداد بعد معاناة طويلة مع مرض عضال عن عمر ناهز الـ62 عاماً، والفنان رضا طارش، أحد أبرز الفنانين الكوميديين في العراق. بعد معاناة مع المرض، وغادرنا الفنان العراقي فلاح إبراهيم، عن عمر 61 عاماً.

وفي نوفمبر، توفي الناقد الجزائري عبدالملك مرتاض عن عمر يناهز 88 عاماً أول رئيس للمجلس الأعلى للغة العربية، أحد أبرز علماء اللغة واللسانيات في العالم العربي.

وخلَّف الراحل عضو لجنة تحكيم أمير الشعراء لسنوات، ما يزيد على 60 مؤلفاً من الكتب والموسوعات والمعاجم، بالإضافة إلى الدراسات العلمية في المجلات البحثية العالمية المُحكّمة، كتبها بمختلف اللغات، وخاصة العربية والفرنسية والإنجليزية.

وتوفي في نوفمبر المطرب السوداني محمد الأمين أحد أهم أعمدة الفن السوداني المعاصر عن 80 عاماً، بأحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية ومن أهم أغنياته: «قلنا ما ممكن تسافر»، و«أسمر يا ساحر المنظر».



وفي سوريا، فقدت الساحة الأدبية الروائي والسيناريست خالد خليفة الحاصل على ميدالية نجيب محفوظ عن 59 عاماً. وأصدر الراحل ست روايات من أبرزها (مديح الكراهية) التي وصلت للقائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية في الإمارات عام 2008، ورواية (لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة) التي نالت جائزة نجيب محفوظ من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2013.

ومن المسلسلات التي كتب لها القصة والسيناريو والحوار: (قوس قزح) و(سيرة آل الجلالي) و(هدوء نسبي) و(ظل امرأة).

وفقدت الساحة الأدبية أيضاً الكاتب حيدر حيدر عن 87 عاماً تاركاً سلسلة من المؤلفات من بينها (وليمة لأعشاب البحر ) و(حكايا النورس المهاجر).

كما غيب الموت الموسيقار أمين الخياط عن 87 عاماً. ولحن الخياط لكثير من المطربين أشهرهم صباح فخري ومصطفى نصري وسمير حلمي وفهد بلان وموفق بهجت وفؤاد حجازي وشادي جميل وخلدون حناوي.

كما غيب الموت الفنانين محمد قنوع وشادي زيدان، ومشهور خيزران، والروائي سهيل الذيب، والتشكيليين ليلى نصير، وأيمن الدقر، ومحمد غناش الذي نقل البيئة التراثية بشكل مبتكر والناقد عبدالفتاح قلعجي.





وفي لبنان توفيت المطربة نجاح سلام عن 92 عاماً بعد صراع طويل مع المرض، كما غيب الموت الفنان اللبناني حسين منذر قائد فرقة العاشقين الفلسطينية.

وتوفي الممثل المغربي عبدالرحمن برادي الشهير فنياً بـ«عسيلة» عن عمر ناهز 74 عاماً، بعد صراع مع المرض، كما توفي الممثل الفكاهي المغربي عبدالرحيم التونسي، المعروف بـ«عبد الرؤوف»، في مدينة الدار البيضاء بعد معاناة مع المرض عن عمر يناهز 87 عاماً، بعد مسيرة فنية طويلة أضحك خلالها عدة أجيال، إذ يعد أسطورة الفكاهة في المغرب.