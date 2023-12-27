قامات إبداعية إماراتية رحلت في 2023 مخلّفة نتاجات ثرّة

رحل عن عالمنا، في العام 2023 العديد من المبدعين الإماراتيين، المتخصصين في الحقول الأدبية والفنية والثقافية البارزة، إذ ترك هؤلاء بصمات مؤثرة ستبقى راسخة في أذهان الأجيال على مر السنين، وعلى رأسهم: الشاعر والراوي الإماراتي حميد بن سيف بن بدر العليلي، الذي توفي في ديسمبر، ويعد من شعراء بادية إمارة أم القيوين، وله إنتاج شعري نبطي ارتبط بعالم البداوة، وسيبقى هذا الإنتاج الأصيل نابضاً في الذاكرة الإماراتية الشعبية، حيث كان، رحمه الله، يؤمن تماماً بأن الشعر هو عمود فقري لغوي جمالي، تنهض عليه الثقافة الأصيلة في الإمارات.

كما غيب الموت الباحث والشاعر الإماراتي علي بن سلطان بن بخيت العميمي، الذي رحل عن عالمنا في يونيو الماضي، ويعد أحد شعراء القبائل البارزين في الإمارات، وهو والد الشاعر والباحث سلطان العميمي، رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، مدير أكاديمية الشعر.

وولد الراحل في عام 1935، وله مسيرة حافلة بالكثير من العطاءات والإبداعات الأدبية، والتي تمتد لنصف قرن، إذ كتب الشعر منذ الخمسينيات، وله ديوان «ابن بخيت»، واشتهر بالمساجلات الشعرية، وشارك في العديد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية، وعُرف بقصائده الوطنية والاجتماعية.

كما فقدت الساحة الثقافية المحلية الشاعر الإماراتي، كميدش بن نعمان الكعبي الذي توفي في فبراير الماضي، ويعد من رواد الشعر في الإمارات، واشتهر بقصائد الردح والونّة. كذلك غيب الموت علي البلوشي أحد أعلام النشر في الإمارات الذي يعد من أول الناشرين في الدولة ورئيس مجلس الإدارة السابق لجمعية الناشرين الإماراتيين.

ورحل عن عالمنا في شهر مايو الماضي الفنان ماجد بخيت الفلاسي، عن عمر يناهز 33 عاماً، وقد عرفه الجمهور من خلال تأدية صوت شخصية «أم سعيد»، في المسلسل الكرتوني الإماراتي الشهير «فريج»، الذي يظهر الجانب التراثي والثقافي في المجتمع الإماراتي. و«أم سعيد» شخصية محبوبة من جماهير المسلسل. وقد رحلت شخصية «أم سعيد» صاحبة الأشعار والأمثال الشعبية، التي كنا نتعلم منها الهدوء و«العقل والثقل»، إضافة إلى مميزات شخصيتها الأخرى من السنع والطيبة والقلب الكبير للجميع.

وفقدت الساحة الثقافية خلال شهر ديسمبر، الكاتب عبد العزيز خليل المطوع، عن عمر يناهز 69 عاماً، والذي يعد أحد روّاد القصة القصيرة في الإمارات، ومن أوائل من مارسوا الكتابة في هذا الحقل، ونال العديد من الجوائز، وقد كتب أول قصة مصورة للأطفال في الإمارات وذلك عام 1969م، وكانت بعنوان «الفأر المخترع».



وفي شهر يوليو الماضي، فقدت الأسرة الإعلامية في دولة الإمارات، أحد الإعلاميين والبحاثة الروّاد الذين كانت لهم بصمة متميزة في مجال التوثيق لتاريخ وتراث دولة الإمارات، وهو المؤرخ والكاتب والمستشار الإعلامي الإماراتي، بيتر هيلير، الذي وافته المنية بعد حياة ومسيرة حافلة بالإنجازات.

وشارك بيتر مع المرحوم إبراهيم العابد، في مرحلة تأسيس وكالة أنباء الإمارات «وام»، كما يعدّ مؤسس قسم اللغة الإنجليزية في الوكالة، وقد ألف العديد من الكتب حول مواضيع تخص البيئة والتراث الأثري الغني في دولة الإمارات، وعمل صحفياً ومؤرخاً ومستشاراً في مجال النفط.