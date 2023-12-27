فنون وروايات تعنون تميز المشهد الثقافي العالمي في 2023

شهد عام 2023 مجموعة من الأحداث العالمية الثقافية والأدبية والموسيقية والسينمائية والفنية، بعضها أثار ضجة واسعة في وسائل الإعلام العالمية وتم تداوله بكثرة، وبعضها الآخر ترك بصمة دامغة على الحراك الفني والثقافي.



وفيما ما يلي بعض تلك الأحداث التي جرت خلال العام، بما في ذلك أهم الجوائز الفنية والأدبية التي تم حصدها، والمعارض الفنية التي كانت للإمارات مشاركة هامة فيها.



في الأدب

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أصدر الأمير هاري مذكراته "سبير" الاحتياطي التي أثارت الجدل حيث كشفت عن تفاصيل مثيرة للحرج العائلة المالكة البريطانية.

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فاز المؤلف النرويجي يون فوسه بجائزة نوبل للأدب عام 2023 بفضل "مسرحياته المبتكرة ونثره الذي يمنح صوتا لما لا يُقال"، ومسرحياته أكثر الاعمال المعروضة على المسرح لكاتب على قيد الحياة.



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فازت رواية "أغنية النبي" للمؤلف الإيرلندي بول لينش بجائزة "بوكر" الأدبية والتي تمنح لأفضل رواية باللغة الإنجليزية صدرت في المملكة المتحدة او ايرلندا. وتدور احداثها في ظل انحدار ايرلندا نحو نظام يطغى عليه الطغيان وافيد ان تصويرها للحرب وأزمة المهاجرين تتلقط التوترات الاجتماعية والسياسية لواقعنا الراهن.



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فازت رواية "ملجأ الزمن" للكاتب والشاعر والمسرحي البلغاري غيورغي غوسبودينوف بجائزة بوكر الدولية كونها " أفضل عمل روائي مترجم للإنجليزية"، وهي تنقل القارئ الى عيادة مخصصة لمرض الزهايمر، مصمم كل طابق فيها لنقل المريض لمرحلة زمنية من الماضي، وتناقش خطر الذاكرة الانتقائية ووراثة الصدمات وكيف يسيطر الحنين على المجتمع، ومفاهيم الهوية بأبعادها المختلفة.



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فازت الروايتان الأمريكيتان "ديمون كوبرهيد" للروائية باربرة كينغسولفر، و"الثقة" للروائي هيرنان دياز بجائزة "بوليتزر". الأولى مستوحاة من كتاب "ديفيد كبرفيلد" للروائي الإنجليزي تشارلز ديكنز، يرويها فتى في جبال الابالاش عن الفقر والادمان والاخفاقات المؤسسية والانهيار الأخلاقي، وجهوده للتغلب عليها. والثانية تدور احداثها في نيويورك في العشرينات وتستكشف الاسرة وقوة الثروة والمال والطموح في فحص معقد للحب والسلطة، في بلد تكون فيه الرأسمالية هي السائدة.



في الفنون



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بيعت منحوتة "العنكبوت" العملاقة للنحاتة والفنانة التشكيلية الفرنسية الراحلة لويز بورجوا مقابل 32.5 مليون دولار في مزاد "سودبيز" في نيويورك. وبيعت منحوتة عنكبوت أخرى في معرض آرت بازل للفنانة الفرنسية الراحلة لويز بورجوا محققة أعلى سعر لعمل فني للمعرض 22.5 مليون دولار.



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بيعت اللوحة الأخيرة للفنان النمساوي لغوستاف كليمت "السيدة ذات المروحة" في دار سوذبيز في لندن، واصبحت أغلى عمل فني يتم بيعه في أوروبا على الاطلاق، حيث وصل السعر الى 108.4 مليون دولار.

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اجتذب "آرت بازل ميامي 2023"، وهو اكبر معرض فني في أمريكا الشمالية، 79 الف زائر، والمعرض الذي يضم 227 صالة حقق العديد من المبيعات المكونة من سبعة ارقام، حيث إن أغلى عملية بيع تم الإبلاغ عنها في المعرض كانت لوحة "الرسام في الليل" لفيليب غوستون (1979)، مقابل 20 مليون دولار.



في الموسيقى



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أثارت المغنية الكولومبية شاكيرا ضجة واسعة بسبب أغنيتها لزوجها السابق جيرارد بيكيه التي حطمت الأرقام القياسية على "يوتيوب" في امريكا اللاتينية.



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خطفت النجمة الأمريكية ريهانا الأنظار في عرض "سوبر بول 2023" بإطلالتها بعد غياب أكثر من 5 سنوات، وهي حامل وتنتظر طفلها الثاني.

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تبوأت الفنانة الأمريكية تايلور سويفت شخصية العام في مجلة "تايم" بعد تحقيقها إيرادات تخطت المليار دولار من جولتها "ذا ايراس"، محطمة الأرقام القياسية في تاريخ الموسيقى، وكانت الأكثر بثاً وفق شركة "سبوتيفاي" في عام 2023.

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نشرت الفنانة برتني سبيرز مذكراتها التي تتحدث فيها عن صراعاتها وحياتها في شهر أكتوبر.



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توفي نجم المسلسل التلفزيوني "فرندز"، ماثيو بيري، عن عمر يناهز 54 عاماً.

في السينما

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حصد فيلم "ذا بانشيز أوف إنيشيرين " ثلاث جوائز في حفل "غولدن غلوب" بنسخته الـ 80، عن أفضل فيلم في فئة الاستعراض أو الكوميديا، وأفضل سيناريو، فضلا عن جائزة أفضل ممثل كوميدي لنجمه الممثل الأيرلندي كولين فاريل، فيما فاز فيلم "ذا فيبلمانز" للمخرج ستيفن سبيلبيرغ بجائزة أفضل فيلم درامي، وفاز فيلم "بينوكيو" في فئة أفضل فيلم رسوم متحركة.



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تصدر فيلم " كل شيء في كل مكان دفعة واحدة" حفل توزيع الأوسكار، بعد فوزه بسبع جوائز بينها "أفضل فيلم" و"أفضل إخراج". وفازت نجمة الفيلم ميشيل يوه بجائزة أفضل ممثلة لتصبح أول ممثل آسيوية تفوز بالجائزة.



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أصبح فيلم "باربي" صاحب أعلى ايرادات في شباك التذاكر متجاوزا ايرادات "سوبر ماريو بروس" ومحققاً أكثر من 1.38 مليار دولار عالمياً.



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منح مهرجان البندقية السينمائي في دورته الـ 80 جائزته الكبرى "الأسد الذهبي" لفيلم "كائنات مسكينة" للمخرج يورغوس لانثيموسفاز، ويُعتقد أن الفيلم من المرشحين لجوائز الاوسكار إلى جانب "اوبنهايمر" و"باربي" و"كيلرز أوف ذا فلاور موون".



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إطلاق فيلم

"جوان" للممثل الهندي شاروخان من اخراج أتلي، وكان الفيلم الهندي الأعلى ربحاً لعام 2023 وخامس فيلم هندي بأعلى إيرادات.



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فاز الفيلم الفرنسي "تشريح السقوط" بالسعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي للمخرجة جاستن تريت، وهي السيدة الثالثة التي تحصل على هذه الجائزة المرموقة منذ اطلاقها عام 1955.