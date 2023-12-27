الإمارات تنشر أنوار تميزها الثقافي في جهات المعمورة

حفل العام 2023 بإنجازات فريدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، على صعيد الساحة الثقافية العالمية، عززت فيها برامجها الإبداعية الرامية إلى نشر قيم الجمال والخير والمحبة والتسامح في المعمورة، إضافة إلى تقارب الثقافات وتواصلها. وبرزت في السياق، فعاليات وزارة الثقافة وأنشطة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة».



ومن بين أهم المنجزات التي حققتها دولة الإمارات في الصدد:



- شاركت وزارة الثقافة في فعاليات الدورة 36 من معرض سوراج كوند ميلا الدولي في نيودلهي، حيث تم عرض تراث دولة الإمارات وتقاليدها، من قبل حرفيين وفنانين وموسيقيين وشملت برامج الحدث: فن التطريز الإماراتي التلي، وصناعة العطور الإماراتية والبخور، عروضاً أدائية خاصة كعرض العيالة وغيرها.

- مشاركة خامسة للجناح الوطني لدولة الإمارات في معرض الفن والعمارة في بينالي البندقية بنسخته الـ18 عبر معرض بعنوان «وفرة قاحلة» الذي يبحث في الاحتمالات المعمارية التي يمكن استكشافها عندما نعيد تصور البيئات القاحلة كمساحات وفيرة.

- شاركت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، في افتتاح النسخة الرابعة من «بينالي لندن للتصميم 2023» بالعاصمة البريطانية، وفي برامج مشاركتها تلك كشفت عن التصميم التركيبي «وما بعدها»، من إبداع المهندس والمصمم الإماراتي عبدالله الملا، والذي أنجزه بتكليف من الهيئة، وبدعم من وكالة الإمارات للفضاء، ومركز محمد بن راشد للفضاء، و«آرت دبي».



- حصد جناح أبوظبي جائزة «ميدالية بينالي لندن للتصميم» لعام 2023 من بين أكثر من 40 عارضاً من أنحاء العالم وذلك عن عمل تركيبي وفني بعنوان «تشكيل الصوف»، وذلك بوصفه الأكثر إلهاماً وتجسيداً لموضوع نسخة العام 2023 ألا وهو «التعاون العالمي».



- نظمت فعاليات أكبر معرض لأعمال الفن العربي في لندن بمقر «كريستيز» والذي تكون من مجموعة «كوكبة: مختارات من مؤسسة بارجيل للفنون»، وضمت 100 عمل فني تمت استعارتها من مؤسسة بارجيل للفنون، ومعرض «تأملات في الفن الإماراتي: حسن شريف والأصوات المعاصرة» الذي ضم أعمالاً فنية للبيع والإعارة للفنان الرائد، تجسد تخصصاته المتعددة.



- زار وفد هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» نسخة منتدى المدن الثقافية العالمي لعام 2023 في مدينة ساو باولو البرازيلية، حيث أعلن عن فوز دبي باستضافة وتنظيم منتدى المدن الثقافية العالمي 2024.



