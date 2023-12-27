الأعمال التاريخية تتراجع أمام الدراما التركية والسورية

تشهد الأعمال الفنية التاريخية حالة من الاختفاء والركود الشديدين خلال الفترة الأخيرة، رغم ارتباط الأجيال بها منذ سنوات طويلة، وحرص عدد كبير من كتاب الدراما في مصر على تناول القصص التاريخية من القرن الماضي في أعمال عدّة محققة نجاحات كبيرة.

ولكن من دون مقدمات، لوحظ غياب تلك النوعية من الأعمال الفنية، مما يفتح باب التساؤلات عن سبب هذا التراجع الشديد في إنتاج الأعمال التاريخية، خاصة في الدراما المصرية؟

في السطور التالية، حاورت ((البيان)) عدداً من النقاد والمعنيين ممن كشفوا أسباب هذا الاختفاء والتراجع.

توجه

الناقدة الفنية دعاء حلمي قالت في تصريحات خاصة لـ((البيان)): إن الأعمال التاريخية اندثرت خلال الفترة الأخيرة؛ لأن شركات الإنتاج اتجهت إلى نوعية المسلسلات ذات الحلقات القصيرة، من الـ15 حلقة والـ10 حلقات فقط.

وأكدت أن الميزانية هي المتحكم الأول والأخير في قلة إنتاج الأعمال التاريخية، وكذلك لا يوجد لدينا من يكتب مسلسلات تاريخية، بعد الكاتب والشاعر عبدالسلام أمين، بالشكل الكافي والجيد.

وذكرت أن المسلسل التاريخي الذي سبق عرضه في رمضان الماضي 2024، وهو ((الإمام الشافعي))، كان مليئاً بالثغرات والأخطاء اللغوية أو التاريخية، مشيرة إلى أن الدراما المصرية تفتقر لوجود كتاب يجيدون الكتابة في الحقب التاريخية.

واستطردت قائلة: الدراما التركية سحبت البساط من الدراما السورية والمصرية، وبدأ الجمهور ينجذب لها لسد فراغ غياب الأعمال التاريخية، وباتت تركيا هي التي تتصدر المشهد الفني.

تكاليف

من جهته، يرى الناقد الفني أحمد سعد الدين أن هناك بالفعل غياباً ملحوظاً للأعمال التاريخية الكبيرة في الوقت الحالي، وكشف لـ((البيان)) الأسباب وراء ذلك، قائلاً: ((كنا متقدمين في الدراما التاريخية بشكل لافت، في فترة وجود اتحاد الإذاعة والتلفزيون وقطاع الإنتاج، وكانت لدينا أهم الأعمال، ومنها ((الفرسان))، و((أبو حنيفة النعمان)) و((هارون الرشيد))، وغيرها)).

وأضاف أنه مع بداية الألفينات وانحسار نشاط اتحاد الإذاعة والتلفزيون وعدم تقديم أعمال كثيرة، بات المتحكم فيه هو منتج القطاع الخاص، الذي يرفض الأعمال التاريخية.

وتابع: هذا الرفض يعود إلى التكلفة الباهظة للدراما التاريخية، لتوفير الخيل والملابس والديكورات الخاصة والسيوف وغيرها، كما أن المنتج لن يسترد حق هذه التكلفة إلا بعد عامين من عرضه.

وإلى جانب ذلك، ظهرت في هذا الوقت الدراما السورية التاريخية، التي أخذت جزءاً كبيراً من الدراما المصرية، وهذا الأمر لا يمكن إنكاره.

محاولات

وفي ختام حديثه، شدّد على أنه بالرغم من محاولات إعادة تقديم الأعمال التاريخية، إلا أنها كانت محاولات بسيطة، فعلى سبيل المثال، تم تقديم مسلسل ((سره الباتع)) للمخرج خالد يوسف، خلال الموسم الدرامي الرمضاني المنصرم، ومسلسل ((رسائل الإمام الشافعي)) أيضاً، لكنها كانت أعمالاً بسيطة مقارنة بنظيرتها الضخمة التي تميزنا فيها سابقاً، ولكن سبب هذا التراجع يكمن في العقلية الإنتاجية.