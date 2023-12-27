مركز جامع الشيخ زايد يطلق سلسلة ثقافية مرئية

أطلق مركز جامع الشيخ زايد الكبير، سلسلة ثقافية مرئية جديدة، بعنوان ((كرسي الجامع))، تسلط الضوء على عدد من المواضيع التي تمس المجتمع. كما يستعد المركز لإطلاق سلسلة ثانية تحمل اسم ((ومضة فقهية)).

وتأتي هاتان السلسلتان الثقافيتان الجديدتان تأكيداً للدور الديني للجامع، وتعزيزاً لمسؤوليته تجاه المجتمع.

وسينشر المركز حلقات السلسلتين الجديدتين على منصاته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى مختلف منصات وسائل الإعلام. وينشر المركز سلسلات توعوية دينية وثقافية ومجتمعية، تتضمن حلقات قصيرة، ومنها سلسلة ((غراس قيم))، وسلسلة ((المخطوطات))، وسلسلة ((عمارة وفنون))، وسلسلة ((التقويم الهجري))، وسلسلة ((ذكر من الجامع))، وسلسلة ((منبر الجامع))، وسلسلة ((الكتب النادرة))، وسلسلة ((ديرة الدرور))، وسلسلة ((أسماء الله الحسنى))، بينما بلغ عدد الحلقات التي نشرها حتى الآن أكثر من 200 حلقة مصورة.

وقال الدكتور يوسف العبيدلي، مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير: ((يأتي إنتاج المركز لهذه السلسلات، من منطلق حرصه على دعم الحركة الثقافية، ونشر القيم الإسلامية السمحة، وترسيخ مكانة الجامع كصرح رائد يعكس هوية دولة الإمارات العربية المتحدة، ويؤكد قيمها النبيلة، فقد جسد من خلالها تطلعات القيادة ورؤية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في ترسيخ مكانة الجامع معلمًا دينيًا وطنيًا ثقافيًا جاذبًا للسياحة بعمارته الإسلامية الفريدة، ومنصة لمفاهيم التسامح والتعايش والحوار الحضاري بين ثقافات العالم)).