ورش الفن التراثي في دبي مدرسة تخرج أجيالاً من المبدعين

تسعى دولة الإمارات للحفاظ على موروثها بمختلف أشكاله، ومن بينه الفنون الشعبية والموسيقى التراثية، وتقيم العديد من الورش التعليمية المتخصصة لنقل الموروث الموسيقي للأجيال الجديدة، وحفظه من الاندثار.

في هذا السياق، أكد الفنان إبراهيم جمعة أن هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة)) لا تألو جهداً في تطوير جيل الشباب في مختلف النواحي الثقافية، متمنياً أن تؤسس الهيئة معهداً للموسيقى وأن لا تعتمد فقط على الورش التعليمية، بحيث يتمكن ذلك المعهد من أن يهيئ الفنانين الشباب الراغبين في إكمال مسيرتهم الفنية.

وقال: ((لدينا أصوات جميلة وكتاب جيدون وملحنون مميزون علينا أن نستغلهم، فالإمارات معطاءة وبها العديد من المبدعين، لذا أتمنى أن يتم التركيز أكثر على المواهب الشبابية التي تعشق الموسيقى التراثية، لتأسيسها بشكل جيد وفي مراحل مبكرة)).

تشجيع

وأكد إبراهيم جمعة أنه يشجع بشكل كبير على عمل ورش موسيقية متخصصة في كافة المجالات الشعبية وعلى كل الآلات، وأن تتولى ذلك الجهات الرسمية ذات العلاقة، مضيفاً: ((إن الورش الفنية التي تدرب الشباب على الموسيقى التراثية، يقبل عليها العديد من الفنانين الموهوبين أو الراغبين في تعلم الفن التقليدي والموروث الشعبي، والدليل أننا نرى العديد من الشباب ممن يؤدون العيالة واليولة والرقصات الشعبية المختلفة في كثير من الفعاليات التي تقام في الدولة، لكنهم بحاجة إلى تعلمها بشكلها الأصلي الصحيح سواء في الغناء أو تأدية الحركات بالشكل التقليدي المعروف)).

بدوره، قال الفنان الإماراتي طارق المنهالي: ((نحن بحاجة إلى مدارس جديدة شعبية حديثة تستقطب جيل الشباب وتدربهم على شتى أنواع الفنون الإماراتية)).

وأضاف: ((نحن بحاجة لفهم احتياجات الجيل الجديد، وإيصال رسالة الفن عبر مدارس حديثة تراعي وتفهم جيل الشباب)).

إقبال

ومن جهته، أكد الدكتور الموسيقار محمد حمامي، مدرب ورش عمل في ((دبي للثقافة)) أن الموسيقى الشعبية الإماراتية ثرية وجميلة، مشيراً إلى أن ((دبي للثقافة)) تعمل حالياً على تعليم الشباب الموسيقى التراثية بأنواعها وتركز في مبادراتها على الموروث الثقافي الإماراتي عبر تخصيص ورش عمل متخصصة في المجال.

وأضاف: إن إقبال الشباب جيد على التعلم خاصة وأنه تم تخصيص منصة لهم ليتعلموا تلك الفنون، فالأساس هو في تهيئة مكان مخصص يقدم تلك الفنون بشكلها الصحيح، وهذه المنصة وفرت فرصة رائعة للشباب، وخلقت نوعاً من الشغف لمتابعة التعليم والتنافس فيما بينهم.